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    “El partido escondía una historia peor”: en España cargan contra el Betis de Pellegrini por la eliminación de la Europa League

    Los diarios hispanos agregaron que "el sueño se había esfumado de una manera harto cruel", mientras que en Portugal celebraron la clasificación de Braga.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    El Betis fue eliminado por Braga de la Europa League. Foto: Uefa.com.

    No lo podían creer. El Betis iba ganando 2-0 al Braga en el primer tiempo y hasta marcó un tercer gol, que anularon por posición de adelanto, pero finalmente fue eliminado por Braga de la Europa League. Y en su propia casa.

    “Colapso total del Betis, de la ilusión al desastre en La Cartuja”, tituló el Diario de Sevilla. Luego en su nota agregaron que fue un “desastre grande del Real Betis Balompié, cuando más felices se la prometían todos los suyos“.

    Acto seguido, la publicación agregó que “los 70.000 béticos que se dieron cita en el Estadio La Cartuja, diez mil más incluso que los demandados a la hora de analizar el choque de la ida, saboreaban prácticamente la clasificación en el arranque del juego y acabaron con el amargor de tenerse que marcharse precipitadamente por un anuncio por megafonía que los invitaba a abandonar el coliseo cartujano con celeridad”.

    Detallaron, también que “el Betis se descompuso absolutamente y ya no tuvo nada que ver con la escuadra otras veces sólida de Pellegrini y sostuvieron que “el sueño se había esfumado de una manera harto cruel”.

    Por su parte, el ABC Sevilla puso en su encabezado que “El Betis se pega un tiro en el pie y dice adiós a la Europa League”. Ya en su cuerpo detallaron que “los de Manuel Pellegrini se adelantaron y se frotaban las manos cuando llegó un tercer tanto pero fue anulado por el VAR por fuera de juego, luego chocaron Llorente y Bartra en el área propia y Pau Víctor anotó el 1-2 y en la segunda mitad se acumularon los fallos para que el conjunto portugués apagara las luces de la fiesta bética y el sueño continental se cancelara”.

    ABC también describió que la oncena de Sevilla “le puso el caramelo en la boca a su gente con la celebración del 2-0 y del 3-0. Todos bailaron y cantaron, pero el partido escondía una historia peor. Una lástima, un llanto, una queja amarga en la noche de la Cartuja” y espetaron que “el Betis vuelve a decepcionar a su gente. Y la pitada (pifias) es mayúscula al término del partido”.

    Foto: Sporting Braga en X.

    En tanto, Marca fue más allá y puso: “El Betis se desmorona frente al Braga y dice adiós al sueño europeo”. Y tras describir como los portugueses dieron vuelta el marcador, criticaron abiertamente al entrenador chileno. “Ya solo hubo tiempo para que Pellegrini enervara al público con un triple cambio sin demasiado sentido... Un palo durísimo para un equipo que con Isco en el banquillo, sin minutos, se despide precipitadamente de Europa", subieron a la web.

    La otra cada de la moneda la vivió el periódico de Braga, O Minho. “Remontada épica: el SC Braga está en semifinales de la Europa League” fue su título. Y la bajada no se guardó elogios: “Una remontada espectacular, tras ir perdiendo 2-0, permitió al SC Braga ganar 4-2 a domicilio al Betis, equipo español, y clasificarse para las semifinales de la Europa League”.

    Finalmente, tras describir cómo fue el partido, el diario concluyó que “SC Braga logró una victoria épica y la clasificación para las semifinales, donde se enfrentarán a los alemanes de Friburgo, que eliminaron a los españoles del Celta de Vigo con dos victorias”.

    Más sobre:BetisEuropa LeagueBragaBetis vs BragaManuel PellegriniFútbol Internacional

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