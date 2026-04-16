Manuel Pellegrini apura cada una de sus frases, como si intentara que sus explicaciones no se entiendan demasiado. El Ingeniero acaba de sufrir una de las decepciones más duras de su carrera. El Betis fue incapaz de ganarle al Braga, jugando en casa, y no pudo instalarse en las semifinales de la Europa League, cuando tenía todo a favor para hacerlo. La decepción es indisimulable.

El técnico chileno admite el golpe. “Es una eliminación durísima. Cuesta encontrar explicaciones. Habíamos hecho un primer tiempo espectacular. Fueron 35 minutos en los que no nos llegaron al arco. Después, se hizo cuesta arriba”, reconoció en la entrevista posterior al compromiso.

El lamento de Pellegrini tras el bochorno del Betis: “Ha sido una noche muy dura, entiendo el fastidio de la gente”

El balance continúa con dardos directos a la actuación de sus dirigidos. “Hacemos un penal innecesario. Nos cabecean un balón en el área. Fueron errores puntales que nos hicieron ponernos nerviosos. Las líneas se empezaron a hacer más grandes. Ellos tienen mucho manejo de balón”, resumió, desde el plano más técnico.

Después, habló desde lo más emocional. “Sin lugar a dudas, es una noche muy dura. He tenido otras. Era la posibilidad de estar en una semifinal de Europa. El equipo dio la cara hasta el 2-1, que es increíble el gol que nos hacen. En el segundo tiempo no fuimos capaces ni tuvimos la madurez que se necesita en estos partidos”, complementó.

Entiende las pifias

El técnico asume el enojo de los hinchas, quienes se descargaron en contra suya. “Cómo no voy a entender el enfado del público. Era una noche de fiesta. Es imposible no fastidiarse”, admitió.

Luego, volvió sobre las equivocaciones de sus dirigidos. “Dos jugadores nuestros no se hablaron, chocaron. Desgraciadamente les quedó el balón ahí. Un penal y un córner en cuatro minutos del segundo tiempo…“, sintetizó, respecto de una serie de desaguisados que terminaron siendo claves.

“Teníamos toda la ilusión de llegar a semifinales. Que se nos haya escapado es un golpe tremendamente doloroso. En la liga nos quedan siete partidos y vamos a pelear hasta el final. Vamos a buscar clasificar a Europa. Hemos dejado escapar muchos puntos. Vamos a intentar terminar lo mejor posible”, concluyó, respecto de los desafíos que le restan al Betis en la recta final de la temporada europea.