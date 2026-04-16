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    Papelón del Betis: un segundo tiempo de espanto deja fuera al equipo de Manuel Pellegrini en la Europa League

    El equipo español tenía todo para avanzar a las semifinales del segundo torneo más importante a nivel de clubes en el Viejo Continente. Se lo terminó farreando. El Braga aprovechó una siesta que duró todo el segundo tiempo y se anotó un batacazo en La Cartuja.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    El festejo de Vitor Carvalho después de anotarle al Betis (Foto: Sporting Braga en X)

    Manuel Pellegrini sufre un mazazo. Con seguridad, uno de los golpes más dolorosos que ha lamentado en su carrera. El Ingeniero se encaminaba a una nueva hazaña. De hecho, hasta el término de la primera etapa del duelo ante el Braga, prácticamente, no quedaban dudas de que el Betis se inscribiría, por primera vez en su historia, entre los semifinalistas de la Europa League. Por el marcador, por la superioridad y hasta por jerarquía.

    Sin embargo, inexplicablemente, el partido terminó transformándose en una pesadilla para el técnico chileno y sus dirigidos. El Braga le terminó asestando un 2-4 tan inesperado como doloroso. En el marcador global el balance era igual de categórico: un 3-5 que dejaba a la escuadra verdiblanca fuera de la segunda competencia más importante en el Viejo Continente a nivel de clubes. En la ida, habían igualado 1-1. Los portugueses se enfrentarán al Friburgo en la ronda de los cuatro mejores.

    Papelón del Betis: un segundo tiempo de espanto deja fuera al equipo de Manuel Pellegrini en la Europa League

    Después de minutos iniciales algo tensos y cautelosos, en que cada escuadra apostó por estudiar los movimientos del rival, la jerarquía del equipo español comenzó, paulatinamente a imponerse. De hecho, cada salida rápida del equipo del Ingeniero terminó transformándose en una estocada para el equipo portugués. Ya en los 4′, Antony había exigido al meta Hornicek. Ocho minutos después, abrió la cuenta con un cabezazo con más dirección que potencia, después de un envío de Abde que golpeó en un defensor.

    El trámite se hizo cómodo para los andaluces. Los lusos, de hecho, sufrieron un duro golpe: en los 20′, se lesionó Bright Arrey-Mbi, uno de sus baluartes defensivos. Estaban en pleno proceso de ajuste cuando recibieron un nuevo mazazo. En los 26′, después de un desborde por la izquierda de Pablo Fornals, Abde apareció para anotar con un derechazo, con el arco a su plena disposición.

    El Betis sufrió una dura decepción en casa (Foto: Betis en X)

    El panorama pudo ser aún mejor. Dos minutos después, el Betis volvía a marcar. Esta vez, después de una explosiva salida. Abde volvía a doblegar a Hornicek. Después de dos minutos y medio de análisis en el VOR, la jugada fue invalidada por posición de adelanto.

    En la jugada siguiente vino la cuota de duda. Primero, entre entre Bartra y Llorente, que, inexplicablemente, chocaron en el intento de despejar el balón. Y, luego, en el marcador, pues Pau Víctor terminó aprovechando un pivoteo de Víctor Gómez para marcar el descuento. Un derechazo cruzado le bastó al delantero formado en el Barcelona para vencer a Pau López, el golero del Betis.

    La pesadilla

    El inicio del segundo tiempo marcó el descalabro. El Betis volvió del descanso, literalmente, durmiendo. Injustificablemente, ningún defensor pudo neutralizar el tiro libre en forma de centro que envió Ricardo Horta desde el sector izquierdo. La salida de Pau López fue igual de inexplicable. El desaguisado lo aprovechó Vítor Carvalho para anotar la igualdad transitoria.

    ¿Podía ser peor? Sí. Apenas dos minutos después, Sofyan Amrabat derribó a Demir Ege Tiknaz. El juez italiano Davide Massa no dudó un segundo en sancionar el penal. Horta, anteriormente actor de reparto, ahora se transformó en protagonista: desde los 12 pasos marcó el 2-3 en el partido y el 3-4 en el marcador global.

    El Betis sumó un nuevo adversario. A la desesperación propia se añadió un elemento previsible: el murallón del Braga. En los últimos minutos, ya no valía la forma. El objetivo de los visitantes era resistir y mantener el balón lo más alejado de su arco. Aunque fuera sin destino.

    ¿Podía ser peor? Lamentablemente para el Betis y el Ingeniero, otra vez sí. En los 74′, el francés Jean-Baptiste Gorby acertó un derecho con la escasa resistencia de Pau López para, prácticamente, sentenciar el duelo. La Cartuja, silente, pareció resignarse al batacazo. La sensación se extendió hasta el final, que pudo ser peor si Horta anotaba el quinto. Lo evitó la única reacción correcta de Pau López en el partido. El desastre ya estaba escrito.

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