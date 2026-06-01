Más allá del Presidente: los protagonistas incidentales de la Cuenta Pública en la historia reciente de Chile

Preparativos en el salón de honor del Congreso Nacional para la Cuenta Pública de 2024.

Este lunes 1 de junio, al mediodía, el Presidente José Antonio Kast dará su primera rendición de cuentas de cara al país desde el Congreso Nacional, en Valparaíso.

Si bien el día, el horario y el escenario lleva años siendo el mismo, ha habido momentos en la historia reciente del país en que la cuenta pública de los mandatarios ha sufrido modificaciones.

El hito democrático tampoco ha estado exento de controversias y protagonistas eventuales que han marcado estas jornadas, en que cada jefe de Estado da cuenta de los avances de su administración y proyecta lo que viene a futuro.

En la previa de la primera cuenta pública de Kast, repasamos a aquellos personajes que, por distintas razones, ha concentrado la atención del país en medio del acontecimiento político.

Pugilato por Pinochet

Al día siguiente de la última cuenta pública del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, realizada el 21 de mayo de 1999, a pocos les cabía duda que había sido la peor jornada de los últimos 40 años.

Es que en aquella ocasión, el Salón de Honor del Senado se convirtió en un campo de batalla, en medio de la tensión instalada por la detención en Londres del senador vitalicio Augusto Pinochet, que enardeció los ánimos entre los parlamentarios.

Eduardo Frei Ruiz-Tagle en medio de una de sus cuentas públicas que antes se realizaban los 21 de mayo.

Una situación que tensionó la ceremonia fue la decisión del gobierno de mantener la invitación protocolar a los embajadores de España y Gran Bretaña, los países involucrados en la detención de Pinochet. Los congresistas de la UDI expresaron su repudio a la asistencia de los diplomáticos, con el despliegue de un lienzo que decía: “Inglaterra y España, no somos colonia. Devuelvan a Pinochet”.

Parlamentarios de la Concertación trataron de bajar el lienzo y sus pares de la UDI volvieron a desplegarlo. Esto desató un pugilato entre el diputado UDI Sergio Correa y el senador PS Jaime Gazmuri.

Según un artículo de La Tercera de la época, el hemiciclo también se volvió un ring cuando el diputado PS Alejandro Navarro se trenzó a golpes con el RN René Manuel García. La razón: la disposición de los asientos y el emplazamiento de Navarro a su par Iván Moreira por llevar una foto de Pinochet en la solapa, quien fue defendido por García.

El presidente del Senado, Andrés Zaldívar, llamó al orden en varias ocasiones y exigió retirar los lienzos, lo que derivó en el abandono de la sala de los legisladores de la UDI. Todo antes de que Frei se instara para dar su discurso.

La “señora Juanita” de Lagos

En 2004, el Presidente Ricardo Lagos acuñó un término que se convirtió en una marca personal en sus discursos, al personificar en la “señora Juanita” al ciudadano común.

Presidente Ricardo Lagos. FONDO HISTORICO - CDI COPESA. ARCHIVO HISTORICO / CEDOC COPESA

La primera vez que utilizó el recurso político fue en febrero de ese año, en una conferencia de prensa en el que abordó el tema de la fijación de tarifas de telefonía y agua potable, explicando los alcances de esta propuesta así. “Lo que estoy tratando de decirle a la señora Juanita, que entiende poco de finanzas internacionales, es que en la cuenta que va a pagar por los servicios públicos habrá una disminución”.

El término resultó tan efectivo en la oratoria del Mandatario, que lo usó nuevamente durante el discurso de su cuenta pública del 21 de mayo de ese 2004, lo que amplificó su trascendencia, siendo desde entonces usado en Chile por políticos de distinto signo.

Piñera en el ojo de Bachelet

En su última rendición de cuentas al país en su calidad de Presidenta de la República, el 1 de junio de 2017, Michelle Bachelet defendió su legado con fuertes mensajes políticos.

La jefa de Estado, eso sí, no solo apuntó a las transformaciones llevadas a cabo en su mandato, también lanzó veladas críticas a Sebastián Piñera, que la antecedió y sucedió en el cargo.

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“Queridos compatriotas, no nos engañemos: quien quiera echar pie atrás en una política seria, inclusiva y responsable –como es la gratuidad en la educación superior– le estará dando la espalda a Chile y a las familias chilenas”, afirmó Bachelet, en un tono que parecía apuntar al planteamiento del exmandatario y candidato presidencial de la derecha, de no seguir con la gratuidad en un eventual nuevo gobierno suyo.

En su alocución, la Presidenta además apeló a la idea de que su gobierno era “serio” en entregar beneficios y proponer soluciones, y dedicó un par de párrafos especiales a recordar los cuestionamientos en el período de Piñera a la encuesta Casen y el Censo. “Recuperamos un patrimonio estadístico que nos pertenece a todos”, dijo con respecto al primer instrumento, mientras sobre la medición censal aseguró que “hemos vuelto a una tradición de medición de personas y hogares que nunca debimos perder”.

El modelo Obama

Así como Bachelet cambió en 2017 la fecha de la cuenta pública, trasladándola de forma permanente desde el histórico 21 de mayo al 1 de junio, Piñera en 2020 hizo lo mismo con el horario, lo que no prosperó más allá de ese año. Aquella vez, además, se realizó el 31 de julio, postergada por la pandemia.

Como consignó un artículo de La Tercera aquel año, fue en 2017, cuando aún lideraba la Fundación Avanza Chile, que el entonces candidato presidencial ya miraba de cerca el modelo de Estados Unidos de cuenta pública, el tradicional State of The Union en el que los mandatarios de ese país rinden cuenta ante el Congreso y la ciudadanía.

31 DE JULIO DE 2020/VALPARAISO El presidente Sebastián Piñera inicia la Cuenta Publica que rinde al país en el Congreso Nacional. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO AgenciaUno

Esto, principalmente, porque le gustaba el horario prime en que se hace y la puesta en escena que generaba particularmente el expresidente de EE.UU. Barack Obama.

La idea le quedó rondando en la cabeza hasta que llegó a La Moneda en 2018 y finalmente pidió implementarla en la cuenta pública del sábado 1 de junio de 2020 ante el Congreso, la segunda de último periodo presidencial y que tuvo un carácter inédito por su nuevo horario, iniciada a las 20.00 horas.

Bobadilla contra Boric

En 2024, durante la tercera cuenta pública del Presidente Gabriel Boric, el diputado por el Biobío, Sergio Bobadilla (UDI), se convirtió, así como en los casos anteriores, en un protagonista eventual del hito democrático.

Todo partió cuando, en medio de su discurso en el Congreso, el Mandatario interrumpió sus líneas para responder a un emplazamiento que el parlamentario gritó desde su silla en el Salón de Honor del Senado.

Cuenta Publica 2025 RAUL ZAMORA/ATON CHILE

“No señor, no mienta”, le dijo el frenteamplista al congresista del gremialismo, en respuesta a los dichos de Bobadilla, quien afirmó que los 500.000 empleos creados en la administración “son empleos públicos“.

Más adelante en su alocución de ese año, Boric anunció el proyecto de aborto seguro y de eutanasia, momento en que Bobadilla se retiró del salón.

“No es una falta de respeto, sino que una señal de protesta”, retrucó el diputado tras ser requerido por su decisión de abandonar la cuenta pública, y agregó que Boric “hizo un llamado a su sector político, al progresismo. Y pensar que antes eran cuentas públicas que pensaban en el país como un todo”.