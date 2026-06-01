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    Exportaciones de litio en los primeros cuatro meses llegan a US$ 2.136 millones: China compró el 57%

    Lo que más exportó Chile en el periodo fue carbonato de litio, representando el 75% del negocio litífero que envía el país al mundo. El precio ha crecido 89% estos primeros cuatro meses, promediando US$ 17 mil la tonelada de litio. La potencia asiática, aunque segundo productor mundial, es el principal socio del país, comprando US$ 1.226 millones de carbonato en el periodo.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    litio

    Los envíos de litio de los primeros cuatro meses del año demostraron favorables resultados. El crecimiento que ha tenido el precio del mineral ha modificado por completo el escenario que se venía observando en el 2025.

    El año pasado el valor del litio solo aumentó a mediados de noviembre, pero hasta octubre promedió US$ 8 mil la tonelada. En diciembre recién se animó a crecer y registró US$ 11 mil toneladas, precio que se ha mantenido, hasta el momento, al alza.

    El precio del mineral afecta en las exportaciones que hace el país, reflejando un aumento en los envíos que llegan a 179% periodo contra periodo.

    De acuerdo a la información de comercio del Banco Central (BC), el primer cuatrimestre de este año se exportaron US$ 2.136 millones en litio, correspondiente a los tres productos que envía Chile al mundo: carbonato, hidróxido y sulfato de litio, siendo el primero el más relevante, englobando el 75% de los envíos.

    El resultado es positivo si se contrasta con los US$ 765 millones que se enviaron el año pasado, periodo en que el carbonato alcanzó exportaciones por US$ 628 millones, representando el 82% de lo despachado. Los precios, claro, eran muy diferentes a cómo están ahora.

    Desglosado, en lo que va del año se han exportado US$ 1.606 millones de carbonato, US$ 94 millones de hidróxido y US$ 436 millones de sulfato. Comparado estos montos con el mismo periodo del año pasado, los tres productos crecieron en envíos, el carbonato aumentó 156%, el hidróxido 7% y el sulfato 808%.

    El mejor desde 2023

    El despegue que han tenido estos cuatro meses son los mejores desde 2023. En ese periodo, que venía de una notable racha de precio desde el 2022, reportó envíos por US$ 2.872 millones.

    El precio del 2022 se debió a una mayor demanda de litio por el negocio de la electromovilidad y, al mismo tiempo, una contracción de la oferta del mineral que, incluso, accionó que los fabricantes de baterías y automóviles eléctricos acumularan inventarios, lo que estrechó más el escenario.

    Chile es el tercer productor principal de litio en el mundo después de Australia y China. El año pasado China le arrebató el segundo lugar que ostentó Chile por varios años.

    La nación asiática demostró una capacidad alcista impresionante. Si el 2019 el ritmo productivo del país iba en torno a las 10 mil toneladas de litio metálico, el año pasado llegó a 62 mil toneladas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

    Con distancia, el crecimiento de Chile, que extrae litio desde salmueras en el Salar de Atacama, en particular las compañías Novandino Litio y Albemarle, ha sido más lento. El 2019 el país elaboró 19 mil toneladas de litio metálico, y el año pasado 56 mil toneladas. Mientras China, potencia mundial, creció al 474%, Chile al 190%.

    Precio del litio y principales países compradores

    El precio del litio, el principal responsable del efecto positivo que presentaron las exportaciones de litio, promedió durante los primeros meses de este año US$ 17 mil la tonelada de litio, según información del BC. Frente al mismo lapso del año pasado, el crecimiento fue de 89%, cuando promedió a US$ 9 mil la tonelada en ese periodo.

    China, aunque es el segundo productor mundial, continúa siendo el socio principal de Chile en el litio. La potencia fue responsable del 57% de las ventas de litio que hizo Chile durante el primer cuatrimestre del año, comprando US$ 1.226 millones de carbonato en el periodo.

    El ejercicio se compara favorablemente con lo exportado en el mismo plazo del año anterior. En ese periodo Chile exportó a China US$ 481 millones, lo que representa un crecimiento de 155% entre los cuatrimestres.

    Los otros dos socios que más compraron carbonato de litio desde Chile fueron Corea del Sur y Japón. El primero compró un total de US$ 226 millones de carbonato en los primeros cuatro meses del año, representando el 11% de todo el litio que exportó Chile. Japón importó US$ 52 millones, representando, en cambio, el 2%.

    En el continente europeo, Bélgica figura como el comprador más relevante de carbonato. La nación se hizo de US$ 27 millones en el periodo observado, que representó el 1% de lo que exportó Chile en este negocio. A su turno, Estados Unidos compró US$ 29 millones de carbonato, el 1% del total.

    Más sobre:LitioExportaciones de litioAlbemarleNovandino Litio2026Primeros cuatro meses

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