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    El delicado momento de la economía: Imacec cae más de lo esperado en abril y completa cuatro meses consecutivos con números rojos

    Es algo que no se veía desde la pandemia, cuando la economía se contrajo ocho meses consecutivos, entre marzo y octubre de 2020.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Imacec SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La actividad económica chilena anotó en abril de 2026 su peor resultado en más de tres años y conforma el mal momento de la actividad.

    El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) cayó 1,2% en comparación con igual mes de 2025, según informó este lunes el Banco Central, superando con creces el rango de caída que proyectaban los economistas consultados por Pulso, que anticipaban un descenso de entre 0,2% y 0,6%.

    Se trata de su peor desempeño desde marzo 2023, cuando cayó 1,5%.

    Con este resultado, la actividad competa cuatro meses consecutivos con cifras rojas, algo que no se veía desde la pandemia, cuando la economía se contrajo ocho meses consecutivos, entre marzo y octubre de 2020.

    El principal responsable del retroceso fue la minería, cuya producción se desplomó 11,8% en términos anuales, incidiendo con -1,5 puntos porcentuales en el resultado agregado. La producción de cobre fue el factor determinante de esa caída, según precisó el instituto emisor. En conjunto, la producción de bienes retrocedió 5,4% anual.

    El Imacec no minero, en tanto, mostró una cara distinta: creció 0,4% en doce meses, lo que evidencia que el deterioro de abril fue fundamentalmente un fenómeno del sector extractivo.

    En términos desestacionalizados -que eliminan efectos de calendario y estacionalidad- el Imacec anotó un alza de 0,1% respecto de marzo, aunque en doce meses acumula una caída de 0,9%.

    En esa medición, el factor positivo fue la industria manufacturera, que subió 2,3% mensual desestacionalizado, compensando parcialmente la contracción de servicios (-0,2%) y comercio (-1,0%).

    Comercio creció, servicios resistieron

    Al interior de los componentes no mineros, el comercio fue el más dinámico en términos anuales, con un alza de 2,1%. El Banco Central destacó el desempeño del comercio automotor, impulsado por ventas de vehículos y servicios de mantención, junto con las ventas en almacenes de comestibles y a través de plataformas de comercio electrónico en el segmento minorista. En el mayorista, aumentaron las ventas de maquinaria y equipos.

    Los servicios, por su parte, crecieron 0,8% anual, resultado explicado principalmente por los servicios personales, en particular salud. En sentido contrario, los servicios empresariales anotaron una caída que actuó como contrapeso.

    Abril de 2026 tuvo la misma cantidad de días hábiles que abril de 2025, por lo que el efecto calendario no incidió en la comparación anual.

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