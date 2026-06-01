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    El precio del petróleo anota fuerte alza y el barril WTI recupera la barrera de los US$ 90

    El barril de petróleo Brent que se cotiza en Londres trepa un 3,3% ante nuevas hostilidades en la zona del Medio Oriente que hacen peligrar el frágil alto al fuego entre EE.UU. e Irán.

     
    Lanchas iraníes disparan contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

    Los precios del petróleo suben con fuerza este lunes en medio de nuevas tensiones en Medio Oriente tras ataques entre Estados Unidos e Irán, mientras Israel ordenó a sus tropas avanzar con mayor profundidad en el Líbano.

    La ofensiva terrestre israelí renovó los temores de que los enfrentamientos con Hezbollah, grupo respaldado por Teherán, puedan comprometer el frágil alto al fuego entre Washington y la capital iraní.

    El crudo Brent de referencia internacional sube 3,3% hasta US$ 94,10 el barril, mientras que el WTI que sirve de referencia para Chile salta casi 4% y recupera la barrera de los US$ 90.

    Ambos contratos registraron la semana pasada su peor desempeño semanal desde mediados de abril, con caídas de 11,1% y 9,6%, respectivamente.

    Fuerte alza del precio del petróleo. Richard Carson

    La escalada se produjo tras las conversaciones impulsadas por Washington entre Israel y el Líbano el viernes. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, celebró la toma del castillo de Beaufort en el sur del Líbano, describiendo el movimiento como un “giro decisivo” en la ofensiva terrestre en expansión contra Hezbollah.

    La medida fue fuertemente criticada por funcionarios europeos.

    Los nuevos ataques aéreos entre EE.UU. e Irán se produjeron durante el fin de semana, con ambas partes declarando haber impactado objetivos militares en las cercanías del estrecho de Ormuz, la vía marítima angosta por la que transitaba aproximadamente 20% del tráfico mundial de petróleo.

    El presidente Donald Trump sostuvo este lunes, a través de redes sociales, que Irán “realmente quiere llegar a un acuerdo” y que este será bueno para Washington y sus aliados. “Solo relájense, todo terminará bien al final, como siempre ocurre”, escribió en su cuenta de Truth Social.

    “El mercado descuenta que el crudo podría ceder con fuerza una vez sellado el acuerdo, pero la reapertura de la brecha entre Washington y Teherán durante el fin de semana sostiene una prima de riesgo que los inversionistas no terminan de soltar”, dijo Liza Salinas, branch business director Liberty Finance.

    Más sobre:Petróleo

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