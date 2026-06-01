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    Madre e hija sufren robo tipo “turbazo” en Quilicura: las amenazaron con armas con miras láser y se llevaron camioneta

    Las encerraron en un baño y desvalijaron inmueble.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Policía de Investigaciones (PDI) realiza labores para dar con el paradero de los responsables del atraco en modalidad “turbazo” que afectó a una mujer de 65 años y su hija de 22, en Quilicura, la madrugada de este lunes.

    El inspector Esteban Castro, de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Centro Norte de la PDI, explicó que “la víctima, mientras se encontraba durmiendo al interior de su domicilio, es despertada por un fuerte ruido, donde se percata al mirar por la ventana que un grupo de sujetos desconocidos están haciendo ingreso al domicilio. Luego de esto, le avisa a su hija”.

    Juntas, en el pasillo de su hogar, medre e hija se dan cuenta que unos cinco individuos que portaban armas de fuego con miras láser permanecían al interior de su hogar.

    Los sujetos las obligaron a bajar al primer nivel, para encerrarlas en el baño y hacer registro completo del inmueble.

    “Una de ellas, por lo menos, fue sujetada de su pelo para ser bajada al primer piso”, explicó Castro.

    Luego, escaparon con una camioneta, un televisor y joyas.

    “Estamos haciendo el levantamiento de cámaras de seguridad”, precisó el inspector Castro, indicando que se están coordinando análisis de flujos de autopista para ubicar el vehículo sustraido.

    Más sobre:PolicialPDIQuilicura

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