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    Van 21 seremis fuera del gobierno: renuncia titular de Transportes de Aysén tras polémica por detención de su esposo

    La salida de Verónica Figueroa Foitzick se confirmó este domingo, y ocurre luego de cuestionamientos surgidos por un incidente que la otrora autoridad local habría protagonizado en una comisaría de Carabineros.

    Por 
    Roberto Martínez
    FOTO: Senda Aysén

    La Delegación Presidencial Regional de Aysén confirmó este domingo la renuncia de la seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la región, Verónica Figueroa Foitzick, en medio de una controversia que salió a la luz pública durante los últimos días por un episodio ocurrido en dependencias policiales de Coyhaique.

    A través de una declaración pública, el organismo informó que “la Delegación Presidencial Regional de Aysén informa que la Sra. Verónica Figueroa Foitzick presentó su renuncia al cargo de Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones”.

    Asimismo, agregaron que “las funciones de la Secretaría Regional Ministerial continuarán desarrollándose con normalidad, mientras se informa oportunamente la designación que corresponda”.

    La salida de la ahora exautoridad ocurre a solo horas de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast y tras la difusión de antecedentes sobre un incidente registrado en la Primera Comisaría de Carabineros de Coyhaique, luego de la detención de su esposo.

    Según información publicada por el medio regional El Divisadero, Figueroa habría acudido hasta el recinto policial e increpado a funcionarios de Carabineros para exigir la liberación de su cónyuge, quien permanecía detenido por una causa judicial pendiente.

    El hecho obligó a Carabineros a activar los protocolos correspondientes e informar lo sucedido a la Delegación Presidencial Regional.

    La controversia estaría relacionada con una investigación judicial iniciada tras un accidente de tránsito que habría ocurrido en febrero de 2025 en la Ruta 7, específicamente en el sector El Peludo, en la Región de Aysén.

    De acuerdo con los antecedentes del caso, el esposo de la exseremi era investigado por una situación que derivó en un siniestro vial que dejó a una persona con lesiones graves.

    Posteriormente, el imputado habría sido detenido luego de no presentarse a una audiencia judicial pendiente, quedando a disposición de la justicia.

    La renuncia de Verónica Figueroa se suma a una serie de salidas de autoridades regionales durante la administración del Presidente José Antonio Kast, marcada por renuncias, remociones y nombramientos dejados sin efecto en distintas regiones del país.

    Los otros 20 exseremis:

    Entre las autoridades que han dejado sus cargos o que el gobierno decidió dejar sin efecto los nombramientos figuran:

    • Aldo Ibani, exseremi de Salud de Valparaíso;
    • Hernán Silva Llagostera, exseremi de Seguridad Pública de Valparaíso;
    • Carlos Montero, exseremi del Trabajo de Valparaíso;
    • Nataly Cruz Plaza, exseremi del Trabajo de Arica y Parinacota;
    • Alexander Nanjarí Santos, exseremi de Educación del Biobío;
    • Jorge Salazar Ruiz, exseremi de Obras Públicas de Los Ríos;
    • Patricia Dinamarca Reyes, exseremi de Educación de Los Lagos;
    • Jorge Ravelo Fuentes, exseremi de Energía de Los Lagos;
    • Lizet Tapia, exseremi de Desarrollo Social de Antofagasta;
    • Karina Trujillo Contreras, exseremi de Justicia de Antofagasta;
    • Anggel Colque González, exseremi de la Mujer y Equidad de Género de Antofagasta;
    • Mauricio Montealegre Gandolfo, exseremi de Obras Públicas de Tarapacá;
    • Patrick Dungan, exseremi de Energía de La Araucanía;
    • Gustavo Baehr y Renato Münster, ambos exseremis de las Culturas en la Región Metropolitana;
    • Antaris Varela, exseremi de la Mujer y Equidad de Género del Biobío;
    • Ángela Valdebenito Rivadeneira, exseremi de las Culturas de Aysén;
    • Viviana Torres, exseremi del Trabajo de Coquimbo;
    • Diego Muñoz Urbina, exseremi de Bienes Nacionales de Tarapacá;
    • Camila Alonso Klaric, exseremi de Bienes Nacionales de Antofagasta.
    Más sobre:AysénSeremi de TransportesRenunciaVerónica Figueroa FoitzickCarabinerosDelegación Presidencial RegionalNacional

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