Mundial 2026 y brote de ébola: Las medidas de refuerzo sanitario que tomaron los países anfitriones del torneo internacional

Con el objetivo de proteger a ciudadanos y visitantes durante la Copa Mundial 2026, que comienza el próximo 11 de junio, Estados Unidos, México y Canadá, los países anfitriones del evento, anunciaron medidas de salud pública coordinadas para los viajeros procedentes de regiones africanas con mayor riesgo de contraer ébola.

“La salud y la seguridad de todas las personas de la región siguen siendo nuestra máxima prioridad al dar la bienvenida al mundo a Norteamérica”, declararon en un comunicado conjunto el jueves, sin detallar las medidas coordinadas.

El 17 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) como una emergencia de salud pública de importancia internacional y advirtió del alto riesgo de propagación a países vecinos.

Trabajador sanitario en un centro de salud en la República Democrática del Congo. Foto: Xinhua Xinhua

Esta decisión impulsó a los gobiernos a intensificar las medidas de contención relacionadas con los viajes. En los últimos días, se prohibió la entrada a Estados Unidos a los no ciudadanos que hubieran viajado a la RDC, Uganda o Sudán del Sur en las últimas semanas.

El viernes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. extendieron la prohibición a ciudadanos que hubieran estado en esos países en los 21 días anteriores.

Canadá prohibió la entrada al país a los residentes de la RDC, Uganda y Sudán del Sur durante 90 días. La medida entró en vigor el miércoles.

Los ciudadanos canadienses, los residentes permanentes y otros extranjeros que hayan estado en zonas afectadas en las últimas semanas y no presenten síntomas deberán guardar cuarentena durante 21 días a partir del sábado, según un comunicado de la Agencia de Salud Pública de Canadá.

El lunes, el secretario de Salud de México, David Kershenovich, anunció medidas más estrictas de detección del ébola en los aeropuertos, instando a la población a evitar viajar a la RDC y solicitando a quienes lleguen de ese país que cumplan una cuarentena de 21 días.

Refuerzo mexicano

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó este jueves que su país junto con México y Canadá están coordinando esfuerzos de cara al Mundial de Fútbol 2026, con el objetivo de resguardar la seguridad de los asistentes y participantes del torneo en el contexto del brote del virus.

As our countries prepare for the 2026 FIFA World Cup — the largest sporting event in history — the United States, Mexico, and Canada are coordinating on every front, including public health measures related to the Ebola outbreak, to help ensure this tournament is the safest and… https://t.co/ptel9qtjea — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) May 29, 2026

“Mientras nuestros países se preparan para la Copa Mundial 2026 -el evento deportivo más grande de la historia-, Estados Unidos, México y Canadá están coordinando esfuerzos en todos los frentes, incluidas las medidas de salud pública relacionadas con el brote de ébola, para ayudar a garantizar que este torneo sea el más seguro y memorable de todos los tiempos”, señaló Johnson en un mensaje en la red social X.

Además, la semana pasada -según consignó ESPN-, autoridades sanitarias mexicanas anunciaron un reforzamiento en las medidas preventivas contra el ébola con filtros sanitarios en aeropuertos y protocolos especiales de cara al Mundial, aunque descartaron casos en el país y aseguraron que el riesgo de propagación es “muy bajo”.

“(En) México no se han registrado casos y (decir) que el riesgo de propagación hasta este momento es bajo a nivel global, muy bajo para nuestro país”, afirmó el secretario de Salud Kershenovich durante la conferencia de prensa presidencial.

También, el gobierno canadiense empezó a aplicar nuevas medidas fronterizas temporales, incluida la suspensión de los visados a los residentes de la RDC, Uganda y Sudán del Sur, para intentar impedir la entrada y propagación del ébola en el país.

Más de 1.100 personas eran sospechosas de haber contraído el ébola en la República Democrática del Congo y la vecina Uganda, según declaró el domingo el director de la agencia de salud de la Unión Africana en un artículo de opinión publicado en el Financial Times.

Jean Kaseya, director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC), informó que hasta el sábado se habían confirmado 263 casos en ambos países, con 43 fallecimientos.

El pasado viernes, la OMS elevó de “alto” a “muy alto” el riesgo por el brote.

Restricciones de viajes a África

Ante el brote de ébola en el continente africano, la aerolínea mexicana Viva anunció que las autoridades mexicanas impusieron restricciones temporales para las personas que hayan viajado a la RDC, Uganda y Sudán del Sur.

“Derivado de la disposición emitida por las autoridades sanitarias y migratorias del gobierno de México, informamos que a partir de las 00:00 horas del 28 de mayo de 2026 se implementa una restricción temporal de ingreso al país para pasajeros internacionales”, señala el comunicado citado por ESPN.

Además, el anuncio explica que estas medidas tendrán una vigencia de aproximadamente dos meses a partir de la fecha de su publicación y detalla a quiénes estará aplicada la restricción.

#Entérate | ✈️🚨 Viva Aerobus anunció restricciones temporales para viajeros provenientes de Uganda, República Democrática del Congo y Sudán del Sur debido al brote de ébola registrado en África.



La medida busca reforzar los controles sanitarios y prevenir riesgos de contagio,… pic.twitter.com/x9hc3xutNA — Mente Política y Empresarial (@mentepolitica_) May 29, 2026

“La medida tendrá una vigencia inicial de 60 días naturales y aplicará a: Pasajeros que hayan viajado durante los últimos 21 días a Uganda, República Democrática del Congo y/o Sudán del Sur y que no cuenten con pasaporte mexicano o residencia vigente en México”, señala el texto enviado a los operadores y la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración (INM).

El próximo 23 de junio, la selección de la RDC se enfrentará a Colombia en el Estadio Akron, en el municipio de Zapopan, situado al poniente de la zona metropolitana de Guadalajara en Jalisco, México, en el segundo juego del equipo africano en el Grupo K de la Copa del Mundo 2026. El primero será el 17 de junio en Houston, EE.UU., ante Portugal, y el 27 contra Uzbekistán, en Estadio Mercedes-Benz de Atlanta.