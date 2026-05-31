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    Iván Cepeda, el senador que busca continuar el legado de Petro

    Senador por el Pacto Histórico, sus padres fueron líderes en la izquierda colombiana: Es hijo de Manuel Cepeda Vargas, congresista de la Unión Patriótica, quien fue asesinado en 1994, y de Yira Castro, una dirigente comunista y exconcejal de Bogotá, fallecida en 1981.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz
    El candidato de Pacto Histórico, Iván Cepeda. Foto Archivo

    Era “el candidato a vencer”. Desde que ganó la consulta de su partido había dominado la campaña presidencial. Con mucho evento de plaza pública, pocas entrevistas y cero debates, Iván Cepeda lideraba todas las encuestas. Hasta este domingo, cuando Abelardo de la Espriella se impuso en la primera vuelta, forzando un balotaje con el delfín político del actual presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro.

    Del Pacto Histórico, el senador tiene un programa que enfatiza la continuidad de la “Paz Total”: el modelo de Petro de negociación con grupos criminales, la reconciliación nacional y la defensa de los derechos humanos.

    En lo internacional, Cepeda plantea autonomía por parte de Colombia, un país que históricamente ha sido un aliado importante de Estados Unidos. Del mismo modo, busca el reconocimiento del Estado palestino, la integración latinoamericana, la defensa de los migrantes y el abandono del modelo prohibicionista de drogas.

    Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

    Nacido en Bogotá en 1962, Cepeda tiene hoy 63 años. Senador por el Pacto Histórico, sus padres fueron líderes en la izquierda colombiana: Es hijo de Manuel Cepeda Vargas, congresista de la Unión Patriótica, quien fue asesinado en 1994, y de Yira Castro, una dirigente comunista y exconcejal de Bogotá, fallecida en 1981.

    La trayectoria de Cepeda muestra que fue activista en un país hostil, y de hecho estuvo exiliado entre 1998 y 2004, en Europa, tras amenazas por denunciar vínculos entre políticos y paramilitares. En 2003 fundó el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

    En 2010, fue elegido representante por el partido Polo Democrático, del que también fue miembro Gustavo Petro. Desde 2014 es senador de la República, reelegido en 2018 y 2022, ahora por el Pacto Histórico, partido que fue la coalición de los grupos de izquierda que llevó a Petro al poder en 2022.

    ¿Cómo ascendió? Hubo un punto de quiebre que impulsó a este político extrañamente ajeno a las polémicas -en un país donde abundan-: el caso contra Álvaro Uribe. En julio de 2025, cuando una jueza declaró al expresidente culpable por fraude procesal y soborno a testigos (ya fue absuelto), Cepeda, quien fue víctima y testigo en ese juicio, se disparó como el precandidato favorito, destacó CNN en Español.

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