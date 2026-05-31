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    Día del Patrimonio: ministro de las Culturas destaca alta participación en visitas a monumentos

    Según cifras preliminares de esa cartera, el Museo de Bellas Artes, por ejemplo, recibió un 30% más de visitas que en 2025.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    Largas filas para entrar a algunos monumentos de la capital se registraron este domingo en el marco del Día del Patrimonio.

    Este fin de semana, en dos días seguidos, miles de personas llenaron las calles para visitar monumentos históricos en la 27° versión de esta conmemoración cultural.

    Entre visitar La Moneda, el ex-Congreso, el Palacio de Tribunales, las antiguas oficinas del Registro Civil, Correos de Chile o incluso ir a ver por dentro las añosas “micros amarrillas” en la Alameda, fueron 4.178 las actividades gratuitas que se pudieron realizar a lo largo de Chile.

    “Hemos desarrollado una jornada muy importante ayer (sábado), donde la ciudadanía se ha volcado a las calles y se ha reconocido en nuestro patrimonio. Estamos muy contentos de cómo se ha desarrollado esta jornada”, dijo el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, quien añadió que participaron el 100% de las comunas del país con alguna actividad.

    El secretario de Estado destacó la alta participación de la ciudadanía. Según cifras preliminares, el Museo de Bellas Artes, por ejemplo, recibió un 30% más de visitas que en 2025. “No es una competencia de si en un gobierno o en otro asisten más o menos personas. Lo importante es que hay más de 4 mil actividades para que la gente pueda salir a la calle y la cobertura es total, el 100% de las comunas tiene algún tipo de actividad”.

    Asimismo, frente a La Moneda se instaló una muestra bautizada como “Motores con Historia” que consistió en una caravana integrada por más de 50 vehículos antiguos. Entre los vehículos estuvo la camioneta Ford del Padre San Alberto Hurtado, clásicas patrullas de Carabineros de la década de los 50 y vetustos carros de Bomberos.

    Por su lado, el ministro de Transportes, Louis de Grange, dijo: “Esta instancia nos permite ver el pasado, ver de dónde venimos, ver el presente, contrastar la ciudad que tenemos hoy. Y nos permite ver hacia el futuro aprendiendo del pasado”.

    Las visitas no solo fueron en la capital. Incluso hubo quienes se motivaron con viajar por el día hasta otras ciudades para conocer nuevos lugares. Fue el caso de Francisco Donoso (38), quien viajó junto a sus hermanos a la ciudad de Valparaíso para recorrer históricos lugares “Decidimos con mis hermanos viajar a Valparaíso a recorrer monumentos. Estuvimos en un edificio de los masones, algunos museos, la Universidad Federico Santa María, iglesias y la excárcel”.

    “Es importante mantener vigente el reconocimiento del patrimonio y poder revisar edificios centenarios que guardan mucha historia”, agregó Donoso.

    En una conmemoración que comenzó en 1999, con un decreto del Ministerio de Educación, las actividades que se ofrecen han ido consistentemente al alza. Si en 2000 eran 17, en 2010 pasaron a ser 206. Ya en 2020 la cartelera dispuso de 1.906 actividades, llegando este 2026 a más de 4 mil de ellas.

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