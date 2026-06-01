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    “Mala cifra”, “poco probable” crecer 2% en 2026: la reacción de Mario Marcel y Pablo García al negativo Imacec

    Los economistas que estuvieron en el Banco Central abordaron el negativo desempeño de la economía, que ya completa cuatro meses con números rojos.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Mario Marcel y Pablo García, ambos exBanco Central, abordaron el Imacec.

    La economía volvió a decepcionar en abril. El Banco Central reveló que la actividad medida con el Imacec se contrajo 1,2% en el cuarto mes del año, configurando una racha de caídas que no se veía desde la pandemia, en 2020.

    El dato, peor a lo esperado por el mercado, empezó de inmediato a enfriar las expectativas de crecimiento para el año y ahora la meta del 2% se ve cada vez más difícil de alcanzar.

    “Todo es posible, la pregunta es si es probable (…) Yo creo que es poco probable que la economía chilena crezca 2% el 2026 simplemente por lo que ya hemos observado”, dijo En Radio Pauta, el exconsejero del Banco Central, Pablo García.

    “Tendríamos que tener una aceleración muy significativa en los meses que quedan para llegar al 2%”, agregó el presidente de presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP).

    Cabe recordar que la economía chilena medida con el Imacec completó en abril cuatro meses consecutivos de caída, con una fuerte contracción de la minería y la producción de bienes que acumulan varios meses en terreno negativo.

    En el mismo tono, Jaime Bastías, director de la Escuela de Auditoría y Control de Gestión de la Universidad Finis Terrae ve difícil, “pero no imposible” cerrar el ejercicio 2026 con una tasa de crecimiento de 2%.

    “La aritmética es exigente: los tres trimestres restantes deben crecer cerca de 3,0% anual, un ritmo que Chile no sostiene desde antes de la pandemia. El consenso de organismos (Banco Central, CEPAL y Hacienda) estimaba un crecimiento en torno al 2%, pero ninguna de esas proyecciones incorpora todavía el -1,2% de abril”, sostuvo el experto.

    Pablo Müller, director del Magíster en Desarrollo Económico denla Universidad Autónoma, comentó que si bien el avance desestacionalizado de 0,1% evita una lectura completamente negativa, el dato sugiere que el dinamismo sigue siendo frágil.

    “En este contexto, alcanzar tasas de crecimiento cercanas al 2% durante 2026 se vuelve un desafío cada vez más exigente, especialmente si no se observa una recuperación más sostenida de la inversión y de los sectores productivos estratégicos”, dijo el académico.

    Mario Marcel, expresidente del Banco Central y exministro de Hacienda atribuyó al sector exportador el mal desempeño de la economía en el primer trimestre. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Comercio exterior

    “Mala cifra”, comentó también el exministro de Hacienda, Mario Marcel, al abordar en T13Radio el dato del Banco Central.

    Aunque dijo que aún debía ver los detalles del comunicado del emisor con el informe, el exjefe de Teatinos 120 y antecesor de Rosanna Costa en el Central, dijo que el sector exportador explica principalmente el adverso desempeño de la actividad en el periodo enero-marzo.

    “Lo que si sabemos es que el primer trimestre fue débil por un comportamiento muy débil de las exportaciones de Chile”, sostuvo.

    En ese contexto, el doctor en finanzas y académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la U. Andes, Javier Mella, advirtió que la principal debilidad proviene de la producción, extracción y procesamiento de cobre, pero es optimista de cara a una recuperación del segundo semestre.

    “Es importante considerar que el elevado precio internacional del cobre no tiene un impacto directo sobre el Imacec. Sin embargo, sí puede generar efectos indirectos a través de mayores ingresos por exportaciones, un aumento de la recaudación fiscal, más inversión y una mejora en los ingresos laborales”, sostuvo.

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