Carabineros despliega operativo de copamiento en los accesos a Santiago: al menos una persona fue detenida

Durante la mañana de este lunes se lleva a cabo un nuevo operativo de copamiento por parte de Carabineros, en esta ocasión en los diferentes accesos a la capital.

El operativo comenzó alrededor de las 7:00 de la mañana, en donde se realizaron controles vehiculares simultáneos en puntos como Costanera Norte, entre Petersen y Carrascal; Los Libertadores con Las Canteras, y Vespucio Norte con El Salto.

A raíz del operativo es que fue detenido un conductor de un furgón escolar, debido a que no contaba con una licencia profesional.

Cabe recordar que la semana pasada, Carabineros realizó un importante operativo de copamiento en sectores estratégicos, entre ellos estaciones de Metro, paraderos del transporte público y zonas de alta afluencia de personas, con el objetivo de prevenir delitos, capturar prófugos y reforzar la seguridad de la comunidad.

En la ocasión, el balance fue más de 1.200 personas detenidas a nivel nacional.