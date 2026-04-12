Su séptimo partido sin ganar en LaLiga: el Betis de Manuel Pellegrini iguala con el Osasuna y compromete la Champions

Con la mente puesta en la Europa League, el Betis no ha logrado reencontrarse con la regularidad en LaLiga. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini igualó 1-1 en su visita al Osasuna y sigue sin ganar. Ya suma siete partidos consecutivos sin alegrías en el certamen hispano. ¿La Champions?, se aleja.

El elenco del Ingeniero llegó a El Sadar con la necesidad de ganar para recuperar sensaciones en el torneo. Sin embargo, el nuevo tropiezo abrió la puerta para que el Celta de Vigo se instale en la quinta posición, ubicación que podría entregar una plaza extra a la Copa de Europa por el creciente ranking UEFA de los equipos hispanos.

Un empate que no sirve

Fue un partido tensionado, donde el Osasuna incomodó al Betis. Los verdiblancos no lograron asentarse en el campo y tuvieron un rendimiento deslucido, con poco que destacar. De hecho, lo más resaltable fue la actuación del portero Álvaro Valles, lo que entrega algún indicio. Ez Abde fue el otro.

El marroquí adelantó a los béticos en un inicio frenético. A los 7′, recibió entrelíneas, avanzó hasta el borde del área y sacó un ajustado remate. Gran gol para el atacante que, por momentos, logró revolotear el ataque, pero sufrió al no tener el auxilio de sus compañeros.

No obstante, de ahí en más, todo fue para los locales, con excepción de algunas buenas transiciones de un Betis que se replegó y buscó mantener el orden en su zaga. El Osasuna se impuso desde la intensidad y logró igualar el encuentro tras un penal de Valentín Gómez. El argentino, en su afán por despejar, pasó a llevar a Jorge Herrando. Ante Budimir (40′) lo cambió por gol antes del descanso.

El cuadro rojillo, prácticamente por inercia, salió en busca de la victoria. Ahí surgió la figura de Valles, quien evitó la derrota de la escuadra de Pellegrini con varias intervenciones.

En el 60′ se desató la polémica. Aitor Ruibal chocó en el área a Oroz, que cayó en el área. La jugada fue duramente reclamada por los navarros, en una acción que incluso pareció algo más severa que el primer penal. Sin embargo, fue desestimada por el árbitro ante el fastidio de los jugadores y la hinchada local.

Los rojillos tuvieron un par de aproximaciones más, pero Valles había cerrado su portería y sellado el empate.