Iván Flores (DC) y megaproyecto: “La soberbia del ministro Quiroz hace imposible llegar a acuerdos”

El lunes, en su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast se encontrará en el pórtico del Congreso con el senador Iván Flores (DC), uno de los sindicados por el gobierno como interlocutor para tramitar el megaproyecto económico.

Sin embargo, si bien Flores es uno de los que se han mostrado más favorables al diálogo, el senador es claro al advertir que hoy “Jorge Quiroz se va a comenzar a convertir en una piedra de tope” para avanzar en negociaciones.

En todo caso, se mantiene firme en rechazar la idea de legislar, a menos que el Ejecutivo retire su proyecto y separe lo relativo a la reconstrucción. Una solicitud que ha sido tajantemente desechada por La Moneda.

¿Cuáles son sus expectativas por la Cuenta Pública del presidente?

Si se atrevieran a dar cuenta de lo que han hecho en 90 días, sería terrible. Todavía no se ve nada de lo cual se pueda sentir orgulloso, honestamente. Hasta el momento, ha sido un picoteo de malas noticias que no permiten siquiera poder pararse bien como oposición.

En marzo acusó que la instalación del gobierno no había dado tiempo a la oposición para organizarse. ¿Cómo los ve ahora?

Aún están desarticulados, por lo menos desde mi punto de vista. Tal vez entre los presidentes de los partidos se reúnen, pero esto no baja a quienes estamos actuando en política en cotidianidad. Estamos actuando tal vez como bancadas, pero no como oposición. Y ese es un desafío que necesitamos resolver con urgencia, para que le digamos al gobierno, como un solo bloque, estas son las prioridades que usted debería tomar, señor presidente.

¿Ese bloque es desde la DC al PC?

Todos los que no son de gobierno, claramente. Todos. Estamos actuando sobre los desaguisados y no sobre la postura del gobierno, excepto la ley miscelánea.

¿No complica a su idea que La Moneda se centre para negociar en el SD y la DC, aislando al PC y al FA?

El gobierno no puede excluir ni al FA ni al PC. Sería bueno intentar buscar puntos de convergencia y puntos comunes. Me parece un tremendo error, una actitud de soberbia, particularmente del ministro Quiroz, que se ha convertido en un elefante sobreexcitado en una cristalería. Eso, en vez de calmar las aguas, con la soberbia que tiene, agrede. Por supuesto que no ayuda en nada, al revés, encoleriza, polariza.

¿Qué le parece la idea de sacar el proyecto por un voto?

Creo que cometerían un tremendo error en decir “no nos importa si ganamos por un voto”. Eventualmente, lo pueden pirquinear, conquistar a cambio de alguna cosita, un paquete de pañales. Si intentan ganar por un voto lo van a hacer pirquineando, no buscando acuerdos políticos importantes. Lo peor que pueden intentar hacer es ganar por un voto, les va a rebotar en la cara. Puede ocurrir que cada cuatro años borrón y cuenta nueva.

¿Por qué salieron a rechazar el megaproyecto anticipadamente?

Porque lo que se pretendió hacer aquí es pasar una ‘cuchufleta’. Están metiendo entremedio el corazón del proyecto, que es lo que dicen que es inamovible, que es una reforma tributaria que genera muchas incertidumbres. Lo único seguro que ocurre con esa decisión, si es que esto se aprobara, es que vamos a tener una disminución de ingresos justo cuando el gobierno le ha traspasado como país todos los mayores costos a la ciudadanía. Le estamos diciendo, mire, si usted quiere, discutamos las otras cosas de esta miscelánea. Ni un problema. Discutamos lo de reconstrucción y lo vamos a aprobar.

¿Ven voluntad real del gobierno de intentar conversar con la oposición?

Pero ¿quién del gobierno? Porque el ministro Segpres decía que sí era posible conversar respecto de la invariabilidad tributaria. Pero luego sale Quiroz diciendo que la invariabilidad no está sometida a discusión. Primero pónganse de acuerdo entre los ministros. Presidente, ordene a sus ministros. Que haya una sola voz. No se entiende cuando uno se abre y el otro se cierra.

¿Quiroz se ha vuelto un interlocutor incómodo para su sector? ¿Prefieren hablar con Alvarado y García?

Sin ninguna duda. Quiroz sigue actuando como gerente de una empresa. A él lo que le importa son los números, no las personas. Ese es el problema de Quiroz. Le está haciendo también un daño político a su propio gobierno. Lo que hemos visto es que la soberbia del ministro Quiroz hace imposible llegar a acuerdos. Es encachado conversar con García y Alvarado, pero de qué sirve si Quiroz los desmiente.

¿Es un interlocutor inválido?

Es muy difícil pensar siquiera en conversar con él. En lo personal, creo que es bastante inútil hablar con Quiroz, pero si desmiente a García o Alvarado, que son gente distinta, la verdad es que tampoco sacamos nada. Entonces la pregunta es ¿quién conduce este gobierno? Es más fácil hablar con todos, pero con Quiroz uno ya sabe que no se puede. Quiroz se va a empezar a convertir en una piedra de tope, tal como fue Steiner en Seguridad.

7 JUNI 2023 EL SENADOR IVÁN FLORES, DURANTE SESIÓN DE SALA DEL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

¿En qué pie queda la oposición si es que no logran contener descuelgues?

La oposición se va a quedar donde está, y el que va a quedar pésimo frente al resto va a ser el que cruzó la línea solamente para ganarse alguna cosita. Siendo un miembro de la oposición, si decide votar a favor esa persona tendrá que dar explicaciones. Hoy día la oposición tiene la oportunidad de mostrar que no estamos disponibles para este juego terrible, absurdo, de quitarle beneficios a la ciudadanía.

¿Hay un margen para que ustedes cambien de opinión sobre la idea de legislar?

Encantado de la vida podría apoyar este proyecto, pero mis condiciones son súper claras. Primero, que retiren el proyecto de reforma tributaria, que lo separen de todo el resto y podemos conversar. Segundo, si no cambian tampoco las condiciones del proyecto de la reforma tributaria, la idea va a ser rechazada. La invariabilidad tributaria, eso por ningún motivo: es un intransable. Uno no se cierra del todo, lo que pasa es que el proyecto hoy día tiene líneas rojas que, a lo menos en lo personal, no estoy disponible para cruzar.