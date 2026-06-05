EE.UU. rechaza “cualquier intento de derrocar” a Paz y anuncia un refuerzo de la ayuda de emergencia para Bolivia

Estados Unidos manifestó este jueves su rechazo a “cualquier intento” de “derrocar” al gobierno del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y anunció que intensificará su ayuda de emergencia y apoyo a las operaciones logísticas en el país andino, para ayudar así a la población más afectada por el bloqueo que afecta a su territorio hace semanas.

“El Departamento de Guerra y la Coalición contra cárteles de las Américas (A3C) rechazan cualquier intento de derrocar al Gobierno legítimo del presidente Paz en Bolivia”, manifestó el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en un mensaje publicado en redes sociales.

En este, Hegseth aseguró que EE.UU. “está atento” y reivindicó la importancia de que La Paz no permita que “se repita el antiguo ‘statu quo’ de dominio narcoterrorista en la región” , al tiempo que manifestó que Washington seguirá apoyando a socios de la A3C, como Bolivia, con objeto de “garantizar” la disuasión de los “narcoterroristas” de “lucrarse con la muerte y destrucción” del hemisferio.

The Department of War and the Americas Counter Cartel Coalition (A3C) reject all attempts to overthrow the legitimate government of President @Rodrigo_PazP in Bolivia.



The United States is watching. Bolivia must not allow itself to fall prey to the old status quo of… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) June 4, 2026

Del mismo modo, según precisó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, el responsable de la cartera, Marco Rubio, mantuvo este jueves una conversación telefónica con el jefe del Ejecutivo boliviano para “reafirmar el compromiso inquebrantable” de la Casa Blanca de “apoyar la democracia” del país andino y “al gobierno de Paz en su labor de reconstrucción del país tras veinte años de políticas socialistas fallidas”.

En dicho diálogo, el líder de la diplomacia estadounidense indicó, de acuerdo con las palabras de su vocero, que está “intensificando la ayuda de emergencia” y el “apoyo a las operaciones logísticas” a Bolivia con el fin de “ayudar a quienes se enfrentan a una grave escasez de alimentos y medicamentos debido a los bloqueos ilegales de carreteras” que, consideró, están “destinados a desestabilizar la sociedad boliviana”.

.@SecRubio and Bolivian President @Rodrigo_PazP spoke today to discuss shared priorities for advancing security and stability across our hemisphere. @SecRubio reaffirmed the United States’ commitment to supporting Bolivia’s democracy and the Paz Administration as it rebuilds the… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) June 4, 2026

Este miércoles el propio Paz se refirió a las protestas que sacuden al país desde hace semanas como “la batalla de las batallas”, vinculándolas a grupos del narcotráfico a los que acusa de “alimentar movilizaciones y acciones en contra de la Constitución”.