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    Detienen a jefe de desarmaduría de 10 de Julio por hallazgo de piezas de autos con encargo por robo

    Otras dos personas fueron detenidas en medio de la fiscalización al comercio por órdenes de aprehensión vigentes.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Detienen a jefe de desarmaduría en 10 de Julio por mantener piezas de autos robados.

    Un procedimiento de Carabineros terminó con la detención del administrador de un local dedicado a la compra y venta de piezas de autos ubicado en el sector de 10 de Julio del centro de Santiago, luego de que en el recinto se hallaran partes de vehículos con encargo por robo.

    Otras dos personas fueron aprehendidas en medio de la fiscalización.

    Las diligencias fueron efectuadas por el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) en el marco de fiscalizaciones al mercado secundario, que esta vez llegó hasta un local de la calle Arturo Prat, donde se encontraron las piezas de distintos autos.

    El capitán Luis Jara, jefe del SEBV, señaló que durante este jueves “se logra la detención de un varón adulto a raíz de distintas fiscalizaciones en el sector de 10 de Julio”.

    “En el lugar, se fiscalizó un local comercial que se dedica a la compra y venta de distintas partes y piezas de vehículos, sorprendiendo en su interior dos portalones y una puerta, con encargo vigente”, agregó el capitán Jara.

    En detalle, se señaló que se encontraron especies de tres vehículos con encargo vigente por robo con intimidación, uno de ellos con denuncia de 2021 y dos con denuncias de 2017.

    “Se detiene al administrador del local, siendo puesto a disposición del tribunal correspondiente”, detalló Jara. El sujeto fue aprehendido por el delito de receptación.

    De igual forma, personal de Radiopatrullas que apoya estos operativos, logró la detención de otras dos personas que mantenían órdenes vigentes por otros delitos, sumándose al dependiente del local.

    Las especies fueron incautadas y los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

    Más sobre:PolicialRobo de autosReceptaciónSantiago10 de JulioCarabineros

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