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    La ONU alerta del “deterioro de las condiciones humanitarias” en Cuba ante el refuerzo del bloqueo de Estados Unidos

    Apuntaron que el “impacto combinado” de la crisis energética y los desastres naturales “es de gran alcance y se expande a diario”.

    Por 
    Europa Press
    Bandera de Cuba. Foto: Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov. Europa Press/Contacto/Maksim Kon

    La Organización de Naciones Unidas (ONU) alertó del “deterioro de las condiciones humanitarias” en Cuba a causa del impacto “combinado” de la crisis energética en la isla por el refuerzo del bloqueo y las sanciones de Estados Unidos y los últimos desastres naturales en territorio cubano, con impactos “en todos los servicios básicos” a la población.

    La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) subrayó que “las condiciones humanitarias se deterioran mientras la crisis energética se profundiza” e indicó que “el impacto combinado de la crisis energética derivada de las órdenes ejecutivas estadounidenses y otras sanciones, junto con los huracanes y otros desastres naturales, es de gran alcance y se expande a diario” en la isla.

    “Todos los servicios básicos, desde el agua potable y el saneamiento hasta la producción de alimentos y el sector sanitario, se ven afectados por la falta de combustible y electricidad”, explicaron. “Más de 100.000 intervenciones quirúrgicas se han pospuesto debido a la grave escasez de medicamentos y material médico”, lamentaron.

    Así, recordaron que la ONU y sus socios publicaron un Plan de Acción Humanitaria para entregar ayuda a dos millones de personas, al tiempo que destacó que “la crisis energética también está limitando la capacidad de entregar la ayuda ya comprometida”, mientras que “decenas de contenedores de alimentos y suministros médicos siguen retenidos en los puertos debido a la falta de combustible”.

    Por ello, reclamaron a la comunidad internacional que “faciliten la entrega oportuna y sin obstáculos de combustible para fines humanitarios y otra ayuda vital”, así como que financien el Plan de Acción, que en la actualidad cuenta solo con el 21% de los fondos solicitados.

    Washington impuso en enero un bloqueo petrolero a la isla, amenazando con sanciones y aranceles a cualquier país que entregue energía a Cuba, lo que ha ahondado la crisis de abastecimiento, especialmente después de perder el suministro desde Venezuela a principios de año tras la operación militar estadounidense en Caracas, que se saldó con más de cien muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

    La campaña de presión vivió el jueves un nuevo capítulo con el anuncio estadounidense de sanciones contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y contra otras cuatro personas -entre las que figura su predecesor, Raúl Castro-, así como contra cinco entidades cubanas: el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución, la agencia de viajes Amistur Cuba S.A., el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la minera La Victoria.

    En respuesta, el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, tildó de “vil” la decisión de Estados Unidos, mientras que Díaz-Canel destacó que estas sanciones son un intento de “reforzar las medidas de bloqueo” y presentar un “escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos”.

    Más sobre:CubaEstados UnidosEEUUONU

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