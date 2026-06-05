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    Mosa declara exitosa la OPA y se queda con el 72% de Blanco y Negro

    Durante la vigencia de la OPA se recibieron aceptaciones por 33.795.192 acciones Serie B, representativas de aproximadamente un 33,795% del capital. Eso implicará un desembolso de $5.478,8 millones por parte de Mosa.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Futbol, Colo Colo vs Coquimbo Unido Fase de grupos, Copa de la Liga 2026. Anibal Mosa es fotografiado durante el partido de copa de la liga por el grupo A entre Colo Colo contra Coquimbo Unido disputado en el estadio Monumental en Santiago, Chile. 21/03/2026 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Colo Colo vs Coquimbo Unido Group stage, Copa de la Liga 2026. Anibal Mosa is pictured during the copa de la liga match for group A between Colo Colo against Coquimbo Unido at the Monumental stadium in Santiago, Chile. 21/03/2026 Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Aníbal Mosa declaró exitosa la Oferta Pública de Acciones (OPA) lanzada por Blanco y Negro y pasó ser el mayor accionista por lejos de la concesionaria del club de fútbol Colo Colo.

    La OPA - lanzada por Inversiones Panitao Limitada- entró en vigencia el pasado 22 de mayo y buscaba hacerse de hasta el 61,18% de la sociedad. Mosa controlaba el 38,81% de la compañía.

    El precio ofrecido era de $162, por sobre los $150 ofertados en la fallida OPA lanzada por Mosa en enero y que solo buscaba adquirir un 30% de las acciones que no estaban en su poder. El prospecto confirmó que Rentas ST Limitada, de Leonidas Vial, aceptó vender sus acciones, equivalente al 21,59%.

    Este viernes se informó el resultado de la OPA, la cual fue administrada por LarrainVial Corredora de Bolsa. Las aceptaciones totalizaron 33.795.192 acciones serie B, representativas de aproximadamente un 33,795% del capital suscrito de la sociedad.

    Esto implica que Mosa desembolsará $5.474,8 millones por la operación.

    La condición mínima de éxito, según el prospecto, es que el oferente adquiriera la propiedad de al menos 11.196.471 títulos, de un total de 61.186.470 acciones ofrecidas comprar.

    Con esto, “el oferente declara exitosa la oferta”, indicó la información divulgada por Blanco y Negro este viernes.

    Como consecuencia, Mosa pasará a ser titular de 72.608.721 acciones serie B de Blanco y Negro, las cuales representan aproximadamente un 72,609% del capital suscrito de dicha sociedad.

    Con la oferta Mosa buscaba alcanzar una participación accionaria que le permita consolidar una posición de control en la sociedad.

    “Dicha posición, se espera que permita facilitar la toma de decisiones estratégicas y promover una gestión coherente y de largo plazo, en beneficio del desarrollo institucional y financiero de la Sociedad”, señalaba el prospecto.

    De acuerdo a información de El Deportivo, el ideólogo de esta posibilidad fue Ángel Maulén, exvicepresidente de la concesionaria, quien contactó a sus compañeros de bloque, Leonidas Vial y Gabriel Ruiz Tagle, para ver su disposición a vender sus acciones. La respuesta de ellos fue positiva, por lo que se comenzaba a allanar el camino para que el empresario se transformara en el máximo controlador.

    Más sobre:MercadoBlanco y NegroColo ColoAníbal MosaLeonidas VialOPA

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