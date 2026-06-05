Presidente de Ecuador reduce nuevamente su gobierno y pasa de 14 a 10 ministerios

El Gobierno de Ecuador anunció la noche de este jueves la fusión de siete ministerios y una secretaría como parte de un “proceso de optimización institucional”, después de que el presidente Daniel Noboa adelantara este miércoles que iba a reducir de 14 a 10 las carteras de Estado.

Mediante una cadena nacional, el nuevo secretario de la Administración Pública ecuatoriana, José Julio Neira, hizo oficial la reorganización administrativa que, según explicó, busca simplificar el funcionamiento del Ejecutivo.

Como informó Neira, los ministerios de Economía y Finanzas; de Agricultura, Ganadería y Pesca, y el de Producción pasan a convertirse en el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, el que estará a cargo de Sariha Moya.

Por otro parte, la cartera de Infraestructura y Transporte y la de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información se integran en el ministerio de Infraestructura y Tecnología. Su titular será Roberto Luque.

De la misma forma, los ministerios de Trabajo, Desarrollo Humano y la Secretaría de Gestión, y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, se unen dentro de la cartera de Trabajo y Desarrollo Humano.

Esta última oficina será liderada por Cynthia Gellibert, quien dejó el cargo de secretaria de la Administración Pública que ejercía desde agosto de 2024 y que ahora ostenta Neira.

El actual secretario, además, explicó que la reestructuración busca simplificar el funcionamiento del Estado a través de cuatro ejes: reducció n de trámites, profesio n alizació n del servicio público, eficie n cia del gasto y tra n sformació n digital.

“Vamos a simplificar trámites, trabajar en la interoperabilidad entre instituciones y concentrar los recursos donde generen mayor impacto para los ciudadanos”, apuntó durante una cadena nacional.

Además sostuvo que la medida se inscribe dentro de un “proceso de optimización institucional que nos permitirá pasar de 14 a 10 ministerios”.

Esta es la segunda reducción de carteras que realiza Noboa, luego de que en julio de 2025 su administración disminuyera de 20 a 14 los ministerios y de 9 a 3 las secretarías.