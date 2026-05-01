“Es una jugada muy inteligente”: el análisis de Colo Colo al remezón de Aníbal Mosa en el directorio de Blanco y Negro

Aníbal Mosa asume el control de Blanco y Negro. En la Junta Ordinaria de Accionistas de la concesionaria que administra a Colo Colo quedó suficientemente claro. El Bloque Vial, que hasta antes de la cita constituía el principal contrapeso a su gestión, ahora no existe. Sus acciones están, en manos del mandamás, que se transformó en el controlador de la sociedad.

Con ello, Mosa designó a seis directores afines que lo acompañan. A Eduardo Loyola y su sobrino Aziz se suman Paul Fontaine, quien ya había sido parte de la mesa; y las cartas que el sureño se guardó hasta última hora: Jaime Pizarro (quien antes había integrado la mesa como representante del Bloque Vial), Nicolás Monckeberg y Paloma Norambuena. En términos prácticos, una elección que procura reflejar transversalidad plena. Reúne, de hecho, personeros de todos los sectores políticos y hasta le plantea un guiño al Club Social y Deportivo Colo Colo, cuya representación formal queda reducida a dos directores: Edmundo Valladares y Edison Marchant.

“Es una jugada muy inteligente de Mosa”: el análisis albo al remezón del puertomontino en la testera de Blanco y Negro

En el seno del Cacique, la elección de Mosa no pasó inadvertida. “Me parece que es una jugada muy inteligente e interesante por parte de Mosa, que cubre muchos espacios. Por ejemplo colocar a Monckeberg lo relaciona íntimamente con Cecilia Pérez, con el piñerismo y la actual administración. Luego coloca a Jaime Pizarro, vinculado al gobierno de Boric, sin militancia ni activo, quien además tiene un resguardo histórico y es inobjetable por su capacidad e identificación. En tercer término pone a alguien de confianza como Fontaine, para los negocios que vienen y, por último, coloca un nombre como Paloma Norambuena que me atrevo a asegurar que será la voz de los hinchas, minimizando el rol de Valladares y Marchant. Me parece muy inteligente”, diagnostica Fernando Monsalve, quien ejerció la presidencia del Club Social y Deportivo Colo Colo entre 2014 y 2018.

El abogado profundiza. “Hace tiempo dejé de creer en las casualidades. Hemos llegado a esto por la intrascendencia de las administraciones de Valladares y (Matías) Camacho. Hay que estar alertas, evaluar lo que pasará con el contrato de concesión, con una eventual prórroga”, advierte.

Fernando Monsalve, en un acto durante su presidencia en el Club Social y Deportivo Colo Colo. CAROLINA REYES M.

En esa línea, vuelve a poner sobre la mesa una lucha de principios. “La batalla cultural dice relación con quien gobierne los destinos, de quien administre a Colo Colo. Puede ser una sociedad anónima, un fondo o una corporación. Para mí lo importante es que sea elegido por los socios y socias, que quien lo haga mal no pueda ser reelecto. Que los socios elijan. Lo democrático y la presentación de proyecto. Hace años siento que la dirección del club ha carecido de discurso y proyecto futuro. Mirándolo como socio, tal vez uno entiende que no han tenido claridad o no han sabido gobernar. El club de aquí a nueve años debería tener más poder. Pero hoy quedó demostrado todo lo contrario. Navegará en la intrascendencia absoluta”, concluye.

De rivales a aliados

La llamativa lista de nombres que llegan a este nuevo directorio invita a recordar viejas rencillas del pasado. Por ejemplo, cuando Mosa criticó directamente a Jaime Pizarro en 2017, cuando ambos compitieron por la testera de la concesionaria.

“Lo que sucedió hoy es claramente una atribución del directorio para elegir a su representante y el bloque anteriormente encabezado por (Leonidas) Vial trajo a su candidato, Jaime Pizarro, pero no estoy dispuesto a dar el voto a la derecha económica chilena”, señaló en aquella ocasión, donde en una primera instancia había votado por la corporación para encabezar ByN.

“Nosotros creemos más en la corporación y bajo eso se produjo un empate técnico. ¿Si me gustaría seguir en el cargo? Estoy dispuesto si me dan su apoyo, porque Colo Colo es del pueblo y para el pueblo”, reconoció. Y, de hecho, la votación terminó decantándose hacia su lado.

Por eso también no deja de ser significativa la presencia de Nicolás Monckeberg, exministro del Trabajo del segundo gobierno de Sebastián Piñera y un histórico de Renovación Nacional. “Son dos grandes colocolinos. Cada uno en su área. Jaime, para qué vamos a hablar de sus capacidades o de Nicolás. Tiene que ver con la diversidad de Colo Colo”, afirmó Mosa al ser consultado por el exembajador en Argentina y por Jaime Pizarro, quien hasta marzo se desempeño como titular del Deporte bajo la administración de Gabriel Boric.

De esa época también se remontan sus buenas migas con Paloma Norambuena, quien justamente representaba al Club Social en ese directorio. Su llegada también apunta a atenuar a la oposición que Edmundo Valladares y Edison Marchant puedan ejercer dentro de la mesa.