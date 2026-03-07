A fondo con Jaime Pizarro: “Pensar que puedo estar en el fútbol es algo que me ha acompañado permanentemente”

El ministro Jaime Pizarro se desempeñó durante tres años al frente del Deporte en el gobierno del Presidente Gabriel Boric. JAIME PIZARRO, MINISTRO DEL DEPORTE MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Jaime Pizarro (Santiago, 2 de marzo de 1964) se despide del Ministerio del Deporte después de tres años. Hace unos días retiró casi todas sus pertenencias de la oficina de calle Fidel Oteíza en Providencia; solo queda su título de profesor de Educación Física concedido por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación el 5 de enero de 1990, el que será el último cuadro que saque cuando deje el cargo este miércoles. Se muestra satisfecho tras la aprobación de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas en el Senado.

¿Con qué sensación se quedó después de la aprobación a la reforma?

Ha sido un proceso que ha sido largo, yo recuerdo esta última etapa al menos, desde principios del 2025, donde había una asistencia, sesiones permanentes, invitados, donde se han recogido opiniones, apreciaciones de múltiples actores y organizaciones. Parte de nuestro compromiso era seguir este proceso y poder lograr este avance, y estamos por supuesto contentos de que se haya podido ya despachar para tercer trámite constitucional. Siempre hay que buscar acuerdos respecto de distintos aspectos que pueden parecer complejos, pero creo que eso se logró de muy buena forma.

¿Le sorprendió la arremetida comunicacional del fútbol en la semana previa a la votación?

Mire, tal vez uno se fija mucho más en lo que, comillas, estábamos haciendo, en lo que estaba pasando en cada una de las asistencias. No tengo hoy el registro preciso de la cantidad de citaciones que tuvimos a la comisión, pero fue un número grande. Ahora, entiendo que a veces por razones de conocimiento, de temáticas que pueden parecer a veces complejas de abordar, puede haber inquietud, pero yo no alcancé a percibir tanta, más allá de leer las cartas.

¿No cree que ejercieron una presión indebida?

Insisto, creo que nuestra labor, nuestro foco y nuestra atención, y lo que fue sucediendo, siempre nos decía “miren, viene la próxima sesión, viene la próxima convocatoria”, y vamos a llegar a esta instancia, lo que se materializó el miércoles. Es como los artículos que no se aprobaron. Efectivamente, siento que podrían haber enriquecido esta parte del proceso, pero si no están, bueno, eso es, y seguir adelante.

¿El proyecto pasará tal cual a la Cámara?

Ese es el trámite que corresponde ahora. Se pasa con los aspectos que han sido aprobados.

¿Siente que fue un día histórico?

Ha sido una situación importante, significativa, que ha sido puesta en múltiples momentos en esta trayectoria. No solamente por este proyecto de ley, sino por distintas iniciativas. Aspectos como la multipropiedad ha salido a propósito de diversas situaciones, no solo enmarcadas en esta tramitación, lo mismo que poder avanzar en ánimo de los beneficiarios finales en cada una de las instituciones. La iniciativa se comenzó a gestionar hace 10 años. Por lo tanto, creo que en ese contexto es un gran avance. Además, creo que otorgar la opción de que la CMF y el IND puedan llevar adelante el proceso de fiscalización también me parece valioso.

¿Por qué cree que este proyecto generó tanta resistencia en los clubes de fútbol?

No sé, tiendo a pensar que muchas veces el hecho de ver tanta discusión de distintas normas, de los directorios, de las inhabilidades, de la situación de fiscalización, de control, de tener que generar una transformación en una sociedad anónima cerrada o especial en el caso de la liga, son como un vértigo de información que muchas veces tiende a abrumar un poco. Y puede ser que parte de esa reacción sea efectivamente resistencia.

¿Pero no es que sean reacios a que los fiscalicen, por ejemplo?

No, yo tiendo a pensar que más bien tiene que ver con todo este cúmulo de información que, por lo demás, entendamos que están más sometidos a la liga y a la federación más que a cualquier otro órgano. En el caso de los clubes es bastante acotado en relación a las organizaciones superiores. Entonces creo que ahí hay un aspecto que también habrá que profundizar y que deberán revisar con más detención.

¿Qué le parece que su nombre se instale para presidir la federación o la ANFP?

En el mundo del fútbol he estado muchos años. Estuve como jugador, como entrenador, como gerente deportivo en distintos clubes. Fui director también, estuve en la ANFP a cargo de selecciones menores. Entonces pensar en que puedo estar en el fútbol o en el ámbito del deporte es algo que me ha acompañado permanentemente. Pero hoy día no tengo ni claridad, ni he pensado, porque queda una semana. La verdad que creo necesario una pausa, ojalá sea posible, pero una pausa porque este tiempo ha sido intenso, tan intenso como atractivo, como estimulante.

¿Y si lo llaman de Colo Colo, por ejemplo?

Es que yo en el fútbol me he acostumbrado, incluso más que en otras cosas en la vida, a saber que cada día tiene su afán. Así me ha pasado deportivamente. En un día yo dejé de ser jugador de un equipo acá en Chile y estaba en Argentina. En un día de Argentina me fui a Ecuador. Y en un día fui ministro también. Entonces, si usted me hubiese preguntado ese día, 10 de marzo del 2023, a las 8 de la mañana, “oiga, ¿qué va a hacer hoy día?" Probablemente dos horas después le habría tenido que decir algo totalmente distinto porque la situación cambió.

¿Está abierto a acompañar este proceso de instalación de la nueva ley si le pidieran?

Creo que en mejorar condiciones en cualquier ámbito, en el administrativo, en el deportivo, en lo que sea que uno pudiese aportar por experiencia, por conocimiento, bueno, extraordinario. También lo haría a nivel de clubes. Si uno desde alguna parte puede colaborar, bienvenido.

¿Cree que el próximo gobierno debe mantener la urgencia al proyecto?

Mire, yo creo que a nosotros lo que nos corresponde es completar este ciclo con todo el avance que se pueda. Ahora, en el futuro, una nueva autoridad va a tener que tomar decisiones.

¿Sería una mala señal que no se mantuviera?

Ojo que seguramente no solamente va a estar este tema, que por cierto es muy relevante, sino van a estar temas de seguridad, también el de las plataformas en línea, que son todos temas que, comillas, rozan o afectan, el desarrollo colectivo, de la competencia y particularmente el fútbol profesional.

¿Qué le pareció que hasta los senadores de oposición lo felicitaran por su labor?

Estoy muy agradecido también de la relación que hemos logrado con el Congreso, tanto con las comisiones de Deportes como con la de Constitución. Y, por supuesto, no solamente es gratificante, sino que lo agradezco profundamente porque creo que, muchas veces, esos espacios son de debate y se concentra mucho en esa parte. Le agradezco al senador Espinoza, a la senadora Provoste, al senador Keitel, a la misma senadora Paulina Núñez por toda la interacción que tuvimos en este tiempo.

En cuanto a su gestión, ¿qué siente que le quedó pendiente?

Más que un pendiente, tal vez tiene que ver con una expectativa de lo que quisiera que se siguiera desarrollando. Y lo digo porque la primera etapa tuvo como foco el desarrollo de la infraestructura. Entonces, ese primer año hubo iniciativas que no tuvimos a lo mejor el tiempo y el acompañamiento adecuado. Algunas de ellas, el tema de la infraestructura deportiva escolar, que en mi opinión debiera ser un proyecto para el futuro también, porque combina la formación, la actividad física y deporte a nivel escolar, muy especialmente en el primer ciclo básico, y porque está emplazado a lo largo del territorio en comunas muy rurales. Eso es algo que me gustaría que se mantuviera.

¿Cómo estuvieron las reuniones bilaterales?

Fueron bien positivas. Ayuda muchísimo que la ministra ha tenido conocimiento del mundo del alto rendimiento, por su experiencia deportiva. Pero también desde el punto de vista de la formación, a propósito de que estuvo como embajadora en los Juegos Escolares. Entonces conoció directamente cómo funcionan, dónde están, cómo se realizan, cómo son las etapas comunales, las finales regionales, fue después al Sudamericano Escolar, que se hizo en Asunción el año pasado... Entonces esas etapas las conocen, y creo que eso ayuda bastante. Por parte del subsecretario, también, que vivió la experiencia en ese mismo cargo en el segundo gobierno del Presidente Piñera. Lo que indudablemente facilita todo este proceso de traspaso, de información, de consulta.

Cuando se designó a la ministra, se habló mucho sobre su sanción de dopaje. ¿Qué opinión tiene de esa situación?

Es que a mí no me corresponde evaluar eso. Y lo digo porque obviamente se habrá analizado y las decisiones yo creo que son muy claras en ese aspecto. En el caso nuestro, y particularmente en el mío, desearles a las nuevas autoridades que sea una buena etapa, que sea muy atractiva, que sea muy motivante para ellos. Ya vimos que va a haber eventos nuevamente.

¿Cree que Chile es el favorito para quedarse con los Juegos de la Juventud 2030?

Creo que hay algunas situaciones que favorecen. La experiencia que ha tenido Chile como organizador de eventos internacionales ha sido valiosa. Han sido bien diversos y a Chile hoy lo encuentra en un muy buen momento. Además, es imposible no imaginar que para Asunción y para Paraguay es bien complejo, dado que el 2031 vienen los Panamericanos. Entonces, imaginarse a nuestros países organizando simultáneamente dos eventos de este volumen, de esta magnitud, pareciera ser un tema complejo. Y en el caso del Bangkok, tienen otros elementos que lo dificultan, pero que yo preferiría resaltar cuáles son realmente hoy las condiciones, atributos y experiencias que nuestro país ha tenido y que lo dejan muy bien proyectado a esta definición.

¿Con qué hito se queda de su gestión?

Yo creo que los Juegos (Santiago 2023) fueron un hito país. Para mí, vivir experiencias deportivas con el esquí náutico, con el canotaje slalom, con la equitación en Quillota, con la vela, ese día de atletismo con lluvia... De verdad creo que es inigualable tener esa simultaneidad acá. Por lo tanto, es de todas maneras. Y también cuando uno se imagina un Mundial Sub 20 con el nivel que tuvo y la asistencia y buen desempeño, pucha, debe haber pasado algo muy bueno. Entonces creo que hubo múltiples momentos alegres.

En lo personal, ¿qué le pareció la adaptación de su hijo Vicente a Rosario Central?

A mí el fútbol argentino siempre me ha llamado mucho la atención. Tuve la oportunidad de vivirlo. Y de vivirlo en competencia, pero también vivirlo desde adentro. Y sigue siendo profundamente atractivo, competitivo, disputado. Sé que él está feliz desarrollando su camino. Y creo que está en un lugar fantástico. Y lo digo desde el organizativo, desde los hinchas, desde la adhesión.

¿Ayuda que tenga un técnico que lo conoce?

Creo que eso también es un aspecto recíproco que facilita, ¿no? Así que me alegro muchísimo. Ya tuve oportunidad de verlo allá. Y espero en estas próximas semanas tener la posibilidad de seguir a verlo nuevamente.