    Histórica jornada: Senado aprueba por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    En una controvertida sesión, la Sala votó a favor de los cambios a la estructura que rige a las organizaciones, a pesar del rechazo de la ANFP y los clubes. Así, por ejemplo, la Federación de Fútbol se separa de la liga. El proyecto avanza a tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Las actuales autoridades de la ANFP y los clubes han sido los principales detractores de la reforma. Pablo Vásquez R.

    Diez años después del inicio de su tramitación la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas entró en su fase definitiva con la votación de la sala del Senado de los informes de las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda, donde el proyecto resolvió con éxito las indicaciones presentadas. A pesar de la incertidumbre del principio de la sesión, la iniciativa fue aprobada.

    La discusión final comenzó con media hora de retraso y se dio en medio de una fuerte arremetida comunicacional de última hora encabezada por la ANFP y algunas federaciones, las que señalaron que “no habían sido tomadas en cuenta” durante la discusión y acusaban una intención refundacional de la iniciativa presentada por Matías Walker y respaldada en su totalidad por el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

    La votación del proyecto que promete terminar con la multipropiedad, la información de los dueños de clubes, los conflictos de interés y separar las ligas de las federaciones, entre otros aspectos, se puso en tabla en segundo lugar de la jornada de este miércoles en Valparaíso. Esto respondiendo a su estado de urgencia calificada de discusión inmediata ordenado por el Ejecutivo.

    El senador Walker le solicitó al presidente del Senado Manuel José Ossandón, que se votara en primer lugar y no en segundo detrás del polémico proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, que no se había podido votar el día anterior. La iniciativa busca conmutar condenas según estado de salud, lo que eventualmente podría beneficiar a autores de graves crímenes, motivo de controversia en el hemiciclo.

    El parlamentario independiente argumentó que la sola fundamentación del voto podría ocupar toda la sesión, lo que significaría que pasara a verse en el nuevo periodo parlamentario y pidió que se hiciera respetar la urgencia. “Algunos dirigentes quieren que se postergue la discusión para la próxima legislatura del proyecto luego de 10 años de tramitación en el Congreso. Gracias, presidente. Pido que se respete el acuerdo de Comité”, afirmó. Sin embargo, no hubo acuerdo y la sala rechazó la petición.

    Suspensión momentánea

    Posterior a ello, la senadora Claudia Pascual (PC) pidió revisar la forma de votación del controvertido proyecto que circunstancialmente quedó en el primer lugar de la tabla, iniciándose una áspera discusión para ver cómo resolverlo. Los diversos intercambios obligaron a suspender momentáneamente la sesión para iniciar una reunión de comité y tomar una decisión sobre la votación.

    Después de tres cuartos de hora y sin acuerdo de comité, se continuó con la tabla, siendo el proyecto inicial el primero en verse. Se abrió la votación en general y se dio plazo para indicaciones. En ese momento, el senador Walker, junto con rechazar la iniciativa, volvió a pedir la palabra para solicitar rebajar a dos minutos las intervenciones para justificar el voto y así acortar el tiempo para la votación a la reforma de SADP. Sin embargo, antes de terminar, el senador Ossandón descartó de plano esta posibilidad.

    Pasadas las 18.10, la senadora Yasna Provoste (DC) pidió cerrar el debate para abrir la votación, lo que nuevamente generó controversia. El dubitativo presidente de la Cámara Alta se inclinó por no considerar la petición, por lo que la discusión se extendió hasta las 18.45, cuando el último parlamentario entregó su fundamentación, dando paso a la aprobación en general por 23 votos contra 22. Un momento sumamente polémico, en medio de recriminaciones y solicitudes de reserva de constitucionalidad.

    La discusión final

    Finalmente, a las 18.53, comenzó la discusión del proyecto de SADP. Las senadoras Ebensperger, Núñez y el senador Edwards solicitaron revisar indicaciones, lo que abrió al menos 13 votaciones adicionales de propuestas que no tuvieron unanimidad.

    La presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento Paulina Núñez (RN) realizó una exposición del camino que el proyecto ha seguido en las distintas cámaras y valoró el apoyo del ministro del Deporte Jaime Pizarro. Además, enumeró detalladamente las diversas indicaciones que se le fueron sumando a la iniciativa.

    Posteriormente, el senador Javier Macaya (UDI) entregó el detalle del trabajo de la Comisión de Hacienda, donde se trabajó en los diversos mecanismos de control, régimen sancionatorio, multipropiedad, conflictos de interés y la restricción de los representantes en la estructura de gobierno de las instituciones, entre otros.

    La primera votación, que contenía las indicaciones aprobadas por unanimidad. Es decir, el corazón del proyecto, fue de 34 votos a favor, dos abstenciones (Macaya y Gustavo Sanhueza) y ninguno en contra.

    Tras la intervención de Walker, la senadora Ebensperger pidió votar por separado cinco normas, entre ellas, las referentes a normas relacionadas con la Federación de Fútbol, las que en su momento le habían sido explicadas en las reuniones de comisión. Aun así, fue el propio ministro Pizarro quien le aclaró que esas indicaciones no aplican en el deporte profesional. Finalmente, tras la votación, estas se mantuvieron tal como venían en el texto. Otras se rechazaron, como la responsabilidad solidaria de la liga en caso de que un club no pague cotizaciones. Igualmente, pueden reponerse en el tercer trámite o en una comisión mixta.

    El senador Ricardo Lagos Weber, quien tomó la presidencia durante la jornada tras la salida momentánea de Ossandón, decidió seguir votando hasta despachar la totalidad del proyecto, trámite que culminó a las 20.44.

    El proyecto ahora pasará a tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, para su ratificación. No obstante, la jornada de este miércoles marca un hito en la composición del deporte chileno.

