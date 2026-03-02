SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Presidente de Coquimbo Unido: “Nadie está en contra del proyecto original de la ley SADP; eso de que tuvimos 9 años para opinar, es falso”

    Jorge Contador aborda la reforma a la Ley de las Sociedades Anónimas Deportivas que hoy tiene a los clubes enfrentados con el poder legislativo. Acusa que una serie de reformas que se presentaron durante los últimos 12 meses alteraron el plan inicial. Matías Walker, el senador que lleva adelante la transformación, defiende el trabajo realizado.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker
    Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Después de una década de tramitación, el proyecto que reforma la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas está a detalles de ser visado en el Congreso. Este martes, la sala del Senado votará el informe con las indicaciones aprobadas —casi todas por unanimidad— por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

    La iniciativa que comenzó a diseñarse en el 2015 hoy genera tensión. Durante los últimos días, los clubes profesionales del fútbol chileno han manifestado su rechazo a la legislación. Acusan “no haber sido escuchados” y que existen una serie de normativas que perjudicarán la actividad.

    En conversación con El Deportivo, Jorge Contador, el presidente de Coquimbo Unido, el flamante campeón de la actividad, explica en detalle las diferencias que hoy los mantienen en la vereda opuesta al proyecto de ley.

    “Siempre estuvimos de acuerdo con las ideas del proyecto original y que van en relación con mayor transparencia, fiscalización, multipropiedad, etc. Si el proyecto avanzó lento, no fue culpa del fútbol, sino de los tiempos del Honorable Congreso”, dice el empresario de la Cuarta Región.

    Sus reparos, sin embargo, apuntan a una serie de modificaciones que se han hecho durante los últimos 12 meses. “Hace menos de un año el Gobierno a través del Mindep envió una indicación al proyecto con normas refundacionales al gobierno corporativo del fútbol que no tienen nada que ver con el proyecto original y que creemos como actores principales de esta actividad que a lo menos debemos ser escuchados para explicar los alcances negativos que tendrían en nuestra actividad”, establece.

    ¿Qué reclama los clubes? “Nuestras objeciones son entonces por las normas introducidas el 2025, es decir, hace un año o menos. Es importante despejar dos mitos. El primero; nadie en el futbol profesional esta contra del proyecto original más allá de observaciones destinadas a perfeccionarlo. El segundo, que tuvimos 9 años para opinar, eso es falso, porque la ley lleva ese tiempo, pero los puntos que objetamos son recientes, fruto de una indicación del Gobierno, y cambian por completo el eje de nuestra actividad”, establece el empresario.

    Colo Colo celebra uno de los títulos que consiguió en el Fútbol Joven en 2024 (Foto: @ColoColo)

    “En la práctica, el proyecto de ley, en la parte que objetamos, aparta de las decisiones estratégicas de la federación y las selecciones a los clubes profesionales, pese a que formamos y aportamos a los jugadores. Se impone un cambio para que la ANFP se transforme en Sociedad Anónima sin ningún análisis serio de lo que eso implica tanto en su implementación como funcionamiento posterior”, acusa.

    Según Contador, la nueva ley impone una serie de obligaciones que golpearán el presente y futuro de la actividad.

    “Todo esto implica un golpe en nuestros proyectos deportivos especialmente en el desarrollo del futbol formativo. Eso no existe en ningún régimen de federación de América Latina, donde siempre el futbol profesional tiene una representación clave en la toma de decisiones asociadas a la Federación y a las selecciones, más allá de su mayor o menor separación con la liga. El proyecto en cambio busca dar preeminencia en esto a los sindicatos, al fútbol amateur y a otros estamentos distintos del fútbol profesional, lo que es un completo sin sentido”.

    “Adicionalmente se incorpora a mediados del 2025 una disposición que el fondo implica que los clubes sean solidarios de las deudas (laborales, previsionales, etc.) de los clubes, en caso de pérdida de categoría o insolvencia. Eso no existe en ninguna otra actividad y no nos parece lógico y aceptable. Bajo que lógica legal o económica un club tendría que ser solidario de las deudas que deje un club, que en la práctica es tu competidor deportivo, porque hizo mal las cosa. Por ejemplo ¿porque contrató jugadores costosos?" se defiende.

    Para cerrar, envía un recado al poder ejecutivo y legislativo. “El poder ejecutivo o legislativo pueden pensar distinto, y creer que el futbol profesional debe estar alejado de la Federación y las Selecciones. A los clubes nos parece que es un error, porque los intereses de los clubes y de la selección están alineados, a ambos nos conviene una liga y selecciones exitosas”, advierte.

    “Pedimos simplemente que nos escuchen para explicar que esto es anómalo y traerá consecuencias graves a la actividad. Si después de escucharnos, deciden soberanamente que el futbol profesional no tiene razón, bueno, tendremos que ver como seguimos, pero creemos fundamental escuchar a los que creemos ser actores relevantes de la actividad, los que organizamos torneos en que participan y entrenan 15.000 niños y niñas al año, los que generan miles de empleos directos y otros miles indirectos, y que no exista voluntad de escucharnos siquiera resulta sorprendente y desilusionante”, cierra.

    Walker y el Sifup defienden la ley

    A través de las redes sociales, Matías Walker, el senador que comenzó con el proyecto cuando era diputado, presenta sus reparos.

    “Lo que no pueden decir es que no han sido escuchados: durante el trámite en el Senado”, comienza diciendo a través de su cuenta de X. “Hemos escuchado a la ANFP, a la FFCH y a todos los clubes que han querido conocer más en detalle el proyecto y plantear sus inquietudes. Advertidos que no se sentían representados por la directiva de la ANFP (un síntoma más de la crisis) recibimos en la sede del Senado el 8 de julio de 2025 a dirigentes de Palestino, Limache, Everton, Cobresal, Unión Española, O’Higgins, Concepción e Iquique. También lo hice con dirigentes de la UC y Coquimbo Unido, clubes con los que tengo una natural afinidad, y a quienes siempre he valorado por hacer las cosas bien”, afirma.

    2 DICIEMBRE 2025 SENADOR MATIAS WALKER. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    De paso, asegura que se ha ido trabajando en conjunto. “Muchas inquietudes de la ANFP y los clubes fueron incorporadas: posible inconstitucionalidad de participación de representantes de hinchas en los directorios, plazos de concesión, inhabilidades por parentesco, etc.”, avisa.

    “Reitero que todos estos cambios los pudo hacer el fútbol a través de reformas estatutarios estos 10 años que ha durado el trámite del proyecto; no lo hicieron. Llegó la hora de votar, que es como se resuelven las diferencias en democracia”, cierra.

    Días atrás, el SIFUP ya se había cuadrado con la reforma y criticó la posición de los clubes. “Nosotros somos protagonistas de esta actividad y estamos de acuerdo con la reforma a la Ley SADP”, señalaron en un comunicado.

    “Representando a nuestro gremio, participamos en las distintas instancias que hubo durante el proceso legislativo y creemos que se requiere con urgencia un cambio, que traiga mayor transparencia a nuestro fútbol, una nueva gobernanza y que la Federación esté separada de la ANFP”, añadieron.

    Agregaron que “como gremios que representan a futbolistas hombres y mujeres de todo el país, participamos activamente en las distintas instancias del proceso legislativo, aportando nuestra visión y experiencia desde el corazón mismo de la actividad”.

    También establecen que “nuestra convicción es clara: el fútbol chileno requiere con urgencia una transformación estructural que garantice mayor transparencia, mejores estándares de gobernanza y una visión que permita un mayor desarrollo de nuestra actividad”.

    “Creemos firmemente que esta reforma es una oportunidad histórica para modernizar nuestro fútbol, fortalecer su institucionalidad y recuperar la confianza del medio en general”, agregaron.

    “Como protagonistas de esta actividad, reiteramos nuestro compromiso con un fútbol más transparente y más sostenible en el tiempo”, indicaron.

    Por último, remarcaron que “seguiremos participando activamente en todas las instancias que permitan avanzar hacia un modelo que priorice el desarrollo integral del fútbol chileno tanto para hombres como para mujeres”.

    Más sobre:FútbolJorge ContadorANFPLeyMatías Walter

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Arabia Saudita dice que interceptó drones que intentaban atacar su mayor refinería de petróleo

    Acciones mundiales sufren duran caídas tras ataque de EE.UU. e Israel contra Irán y alza del petróleo

    Irán afirma que la instalación nuclear de Natanz fue alcanzada por ataques estadounidenses e israelíes

    El rol de los países del Golfo: De espectadores a ser blanco de ataques

    Roadshow en marzo y juntas de accionistas: los plazos para la segunda etapa de la reestructuración de las Cascadas de SQM

    IA: una urgencia que Chile (y el nuevo gobierno) no pueden postergar

    Lo más leído

    1.
    Oxígeno puro para Paqui Meneghini: Zaldivia le da a la U el Superclásico 199 ante Colo Colo y por fin celebra en 2026

    Oxígeno puro para Paqui Meneghini: Zaldivia le da a la U el Superclásico 199 ante Colo Colo y por fin celebra en 2026

    2.
    “Lo intenta, pero demuestra que no está para Sevilla”: el gol de Alexis Sánchez no lo libra de las críticas en España

    “Lo intenta, pero demuestra que no está para Sevilla”: el gol de Alexis Sánchez no lo libra de las críticas en España

    3.
    Uno a uno de la U: la solidez de Matías Zaldivia comanda el triunfo azul en el Superclásico

    Uno a uno de la U: la solidez de Matías Zaldivia comanda el triunfo azul en el Superclásico

    4.
    El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán pone en aprietos a Daniil Medvedev, al fútbol y a la F1

    El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán pone en aprietos a Daniil Medvedev, al fútbol y a la F1

    5.
    Pellegrini anticipa el duelo del Betis ante el Sevilla de Suazo y Alexis: “Tienen problemas, pero el derbi es muy parejo”

    Pellegrini anticipa el duelo del Betis ante el Sevilla de Suazo y Alexis: “Tienen problemas, pero el derbi es muy parejo”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Vehículo choca contra un cité en Renca: conductor se retiró del lugar
    Chile

    Vehículo choca contra un cité en Renca: conductor se retiró del lugar

    Andrea Balladares (RN): “Este va a ser un gobierno de emergencia, pero necesitamos que esa emergencia se termine para proyectarnos como sector político”

    Radiografía a las cifras que deja Boric en listas de espera: sin lograr su meta, los tiempos se redujeron en consultas y cirugías

    Acciones mundiales sufren duran caídas tras ataque de EE.UU. e Israel contra Irán y alza del petróleo
    Negocios

    Acciones mundiales sufren duran caídas tras ataque de EE.UU. e Israel contra Irán y alza del petróleo

    Roadshow en marzo y juntas de accionistas: los plazos para la segunda etapa de la reestructuración de las Cascadas de SQM

    IA: una urgencia que Chile (y el nuevo gobierno) no pueden postergar

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación
    Tendencias

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación

    Por qué cuesta dormir fuera de casa: la ciencia detrás del “efecto de la primera noche”

    Los virus que serán protagonistas este 2026, según un médico e investigador de enfermedades infecciosas

    Millonario premio: el Astara Chile Classic 2026 sorprende con el pozo a repartir más grande en la historia del golf nacional
    El Deportivo

    Millonario premio: el Astara Chile Classic 2026 sorprende con el pozo a repartir más grande en la historia del golf nacional

    Víctor Dávila explica la razón por la que no se concretó fichaje en Colo Colo

    “No leyó bien la segunda parte”: prensa española critica a Pellegrini tras dejar escapar el derbi entre Betis y Sevilla

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)
    Tecnología

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Alison Mandel y “Chiqui” Aguayo: “Si hubiéramos hecho Primerizas para la TV, nos habrían censurado todos los temas”
    Cultura y entretención

    Alison Mandel y “Chiqui” Aguayo: “Si hubiéramos hecho Primerizas para la TV, nos habrían censurado todos los temas”

    Rafael Araneda revela que se intentó contar con Asskha Sumathra en la Quinta Vergara el día después de su show

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Arabia Saudita dice que interceptó drones que intentaban atacar su mayor refinería de petróleo
    Mundo

    Arabia Saudita dice que interceptó drones que intentaban atacar su mayor refinería de petróleo

    Irán afirma que la instalación nuclear de Natanz fue alcanzada por ataques estadounidenses e israelíes

    El rol de los países del Golfo: De espectadores a ser blanco de ataques

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers