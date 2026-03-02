Presidente de Coquimbo Unido: “Nadie está en contra del proyecto original de la ley SADP; eso de que tuvimos 9 años para opinar, es falso”

Después de una década de tramitación, el proyecto que reforma la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas está a detalles de ser visado en el Congreso. Este martes, la sala del Senado votará el informe con las indicaciones aprobadas —casi todas por unanimidad— por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

La iniciativa que comenzó a diseñarse en el 2015 hoy genera tensión. Durante los últimos días, los clubes profesionales del fútbol chileno han manifestado su rechazo a la legislación. Acusan “no haber sido escuchados” y que existen una serie de normativas que perjudicarán la actividad.

En conversación con El Deportivo, Jorge Contador, el presidente de Coquimbo Unido, el flamante campeón de la actividad, explica en detalle las diferencias que hoy los mantienen en la vereda opuesta al proyecto de ley.

“Siempre estuvimos de acuerdo con las ideas del proyecto original y que van en relación con mayor transparencia, fiscalización, multipropiedad, etc. Si el proyecto avanzó lento, no fue culpa del fútbol, sino de los tiempos del Honorable Congreso”, dice el empresario de la Cuarta Región.

Sus reparos, sin embargo, apuntan a una serie de modificaciones que se han hecho durante los últimos 12 meses. “Hace menos de un año el Gobierno a través del Mindep envió una indicación al proyecto con normas refundacionales al gobierno corporativo del fútbol que no tienen nada que ver con el proyecto original y que creemos como actores principales de esta actividad que a lo menos debemos ser escuchados para explicar los alcances negativos que tendrían en nuestra actividad”, establece.

¿Qué reclama los clubes? “Nuestras objeciones son entonces por las normas introducidas el 2025, es decir, hace un año o menos. Es importante despejar dos mitos. El primero; nadie en el futbol profesional esta contra del proyecto original más allá de observaciones destinadas a perfeccionarlo. El segundo, que tuvimos 9 años para opinar, eso es falso, porque la ley lleva ese tiempo, pero los puntos que objetamos son recientes, fruto de una indicación del Gobierno, y cambian por completo el eje de nuestra actividad”, establece el empresario.

Colo Colo celebra uno de los títulos que consiguió en el Fútbol Joven en 2024 (Foto: @ColoColo)

“En la práctica, el proyecto de ley, en la parte que objetamos, aparta de las decisiones estratégicas de la federación y las selecciones a los clubes profesionales, pese a que formamos y aportamos a los jugadores. Se impone un cambio para que la ANFP se transforme en Sociedad Anónima sin ningún análisis serio de lo que eso implica tanto en su implementación como funcionamiento posterior”, acusa.

Según Contador, la nueva ley impone una serie de obligaciones que golpearán el presente y futuro de la actividad.

“Todo esto implica un golpe en nuestros proyectos deportivos especialmente en el desarrollo del futbol formativo. Eso no existe en ningún régimen de federación de América Latina, donde siempre el futbol profesional tiene una representación clave en la toma de decisiones asociadas a la Federación y a las selecciones, más allá de su mayor o menor separación con la liga. El proyecto en cambio busca dar preeminencia en esto a los sindicatos, al fútbol amateur y a otros estamentos distintos del fútbol profesional, lo que es un completo sin sentido”.

“Adicionalmente se incorpora a mediados del 2025 una disposición que el fondo implica que los clubes sean solidarios de las deudas (laborales, previsionales, etc.) de los clubes, en caso de pérdida de categoría o insolvencia. Eso no existe en ninguna otra actividad y no nos parece lógico y aceptable. Bajo que lógica legal o económica un club tendría que ser solidario de las deudas que deje un club, que en la práctica es tu competidor deportivo, porque hizo mal las cosa. Por ejemplo ¿porque contrató jugadores costosos?" se defiende.

Para cerrar, envía un recado al poder ejecutivo y legislativo. “El poder ejecutivo o legislativo pueden pensar distinto, y creer que el futbol profesional debe estar alejado de la Federación y las Selecciones. A los clubes nos parece que es un error, porque los intereses de los clubes y de la selección están alineados, a ambos nos conviene una liga y selecciones exitosas”, advierte.

“Pedimos simplemente que nos escuchen para explicar que esto es anómalo y traerá consecuencias graves a la actividad. Si después de escucharnos, deciden soberanamente que el futbol profesional no tiene razón, bueno, tendremos que ver como seguimos, pero creemos fundamental escuchar a los que creemos ser actores relevantes de la actividad, los que organizamos torneos en que participan y entrenan 15.000 niños y niñas al año, los que generan miles de empleos directos y otros miles indirectos, y que no exista voluntad de escucharnos siquiera resulta sorprendente y desilusionante”, cierra.

Walker y el Sifup defienden la ley

A través de las redes sociales, Matías Walker, el senador que comenzó con el proyecto cuando era diputado, presenta sus reparos.

“Lo que no pueden decir es que no han sido escuchados: durante el trámite en el Senado”, comienza diciendo a través de su cuenta de X. “Hemos escuchado a la ANFP, a la FFCH y a todos los clubes que han querido conocer más en detalle el proyecto y plantear sus inquietudes. Advertidos que no se sentían representados por la directiva de la ANFP (un síntoma más de la crisis) recibimos en la sede del Senado el 8 de julio de 2025 a dirigentes de Palestino, Limache, Everton, Cobresal, Unión Española, O’Higgins, Concepción e Iquique. También lo hice con dirigentes de la UC y Coquimbo Unido, clubes con los que tengo una natural afinidad, y a quienes siempre he valorado por hacer las cosas bien”, afirma.

2 DICIEMBRE 2025 SENADOR MATIAS WALKER. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

De paso, asegura que se ha ido trabajando en conjunto. “Muchas inquietudes de la ANFP y los clubes fueron incorporadas: posible inconstitucionalidad de participación de representantes de hinchas en los directorios, plazos de concesión, inhabilidades por parentesco, etc.”, avisa.

“Reitero que todos estos cambios los pudo hacer el fútbol a través de reformas estatutarios estos 10 años que ha durado el trámite del proyecto; no lo hicieron. Llegó la hora de votar, que es como se resuelven las diferencias en democracia”, cierra.

Días atrás, el SIFUP ya se había cuadrado con la reforma y criticó la posición de los clubes. “Nosotros somos protagonistas de esta actividad y estamos de acuerdo con la reforma a la Ley SADP”, señalaron en un comunicado.

“Representando a nuestro gremio, participamos en las distintas instancias que hubo durante el proceso legislativo y creemos que se requiere con urgencia un cambio, que traiga mayor transparencia a nuestro fútbol, una nueva gobernanza y que la Federación esté separada de la ANFP”, añadieron.

Agregaron que “como gremios que representan a futbolistas hombres y mujeres de todo el país, participamos activamente en las distintas instancias del proceso legislativo, aportando nuestra visión y experiencia desde el corazón mismo de la actividad”.

También establecen que “nuestra convicción es clara: el fútbol chileno requiere con urgencia una transformación estructural que garantice mayor transparencia, mejores estándares de gobernanza y una visión que permita un mayor desarrollo de nuestra actividad”.

“Creemos firmemente que esta reforma es una oportunidad histórica para modernizar nuestro fútbol, fortalecer su institucionalidad y recuperar la confianza del medio en general”, agregaron.

“Como protagonistas de esta actividad, reiteramos nuestro compromiso con un fútbol más transparente y más sostenible en el tiempo”, indicaron.

Por último, remarcaron que “seguiremos participando activamente en todas las instancias que permitan avanzar hacia un modelo que priorice el desarrollo integral del fútbol chileno tanto para hombres como para mujeres”.