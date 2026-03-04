SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    ¿La Federación, el fútbol o el mundo privado?: los caminos que analiza Jaime Pizarro al dejar el ministerio del Deporte

    El ministro del Deporte comienza a despedirse del cargo que asumió en 2023. Las opciones son varias e incluso podría ser protagonista de la nueva estructura que aspira tener el balompié.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Jaime Pizarro se refirió a la postulación de Chile a los JJ.OO. Foto: Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Una de las incógnitas mejor guardadas de estos últimos días del gobierno de Gabriel Boric es el futuro de Jaime Pizarro, el ministro mejor evaluado del gabinete desde el momento en que asumió, y el hombre que llegó a hacerse cargo del Mindep en un momento difícil, con las obras de Santiago 2023 contra el reloj y una serie de complejidades administrativas.

    El secretario de Estado quiere seguir vinculado al deporte después del 11 de marzo y para ello existen varios caminos. Por un lado, asoma la empresa privada. De hecho, antes de asumir, se desempeñaba en el rol de director del área de Deporte de Fundación Luksic.

    También, en medio de la tramitación de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, el nombre de el exfutbolista vuelve a tomar fuerza para hacerse cargo de la Federación de Fútbol bajo la nueva estructura que la separa de la ANFP. En esta última, el principal candidato a presidir la entidad que reúne a los clubes de fútbol es Juan Tagle, timonel de Universidad Católica.

    En diciembre del año pasado, Pizarro no se cerraba a la posibilidad en una entrevista con El Deportivo. De hecho, recordó en aquella oportunidad cómo se había dado su llegada al Mindep. “Lo que le voy a decir tal vez no es nada nuevo. A mí me ha pasado tantas veces en mi vida deportiva y profesional, que en un par de días cambia todo. Esta misma experiencia de estar aquí fue en horas. Ni siquiera en un día, en horas. Yo me levanté ese día, estuve en mi labor y a las ocho y media de la mañana me contactan y cambio. A las once yo estaba en otro escenario. Entonces, estoy adaptado a esa condición, lo que no significa que sea simple”, manifestó.

    En la esfera del fútbol hace bastante tiempo que el nombre de Pizarro se escucha y se asocia a un estilo de trabajo, la imagen de seriedad y su conocimiento amplio del espectro deportivo, pues fue subsecretario, ministro, entrenador, gerente técnico en Blanco y Negro, además de trabajar en el mundo privado y universitario.

    De hecho, en los últimos días se le volvió a consultar por esta posibilidad de transformarse en el hombre ancla del fútbol chileno. “He formado parte de la ANFP desde haber sido seleccionado. Estuve a cargo de selecciones nacionales en algún momento. Es un bonito desafío, pero hoy día hay que terminar este proceso, ya veremos después del 11 de marzo en la tarde qué depara el futuro. Pero insisto, va a tener un denominador común, que es la actividad deportiva”, expresó en entrevista con The Clinic.

    Los cruces con el fútbol

    La tramitación de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas ha puesto en un escenario de confrontación al ministro Pizarro con el mundo del fútbol, que es finalmente de donde viene. Los presidentes de 30 de los 32 clubes profesionales lo acusan de haber cambiado el espíritu del proyecto inicial que presentó el senador Matías Walker hace 10 años, cuando se desempeñaba como diputado.

    El senador Matías Walker y el ministro Jaime Pizarro han coordinado las indicaciones de la reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas.

    Jorge Contador, presidente de Coquimbo Unido, criticó duramente el enfoque del proyecto. “Nuestras objeciones son entonces por las normas introducidas el 2025, es decir, hace un año o menos. Es importante despejar dos mitos. El primero; nadie en el futbol profesional esta contra del proyecto original más allá de observaciones destinadas a perfeccionarlo. El segundo, que tuvimos 9 años para opinar, eso es falso, porque la ley lleva ese tiempo, pero los puntos que objetamos son recientes, fruto de una indicación del gobierno, y cambian por completo el eje de nuestra actividad”, expresó.

    “En la práctica, el proyecto de ley, en la parte que objetamos, aparta de las decisiones estratégicas de la federación y las selecciones a los clubes profesionales, pese a que formamos y aportamos a los jugadores. Se impone un cambio para que la ANFP se transforme en Sociedad Anónima sin ningún análisis serio de lo que eso implica tanto en su implementación como funcionamiento posterior”, apuntó.

    Ante esa declaración, fue el propio Walker quien salió a defender al Ejecutivo. “Estos presidentes están tratando de diferenciar mi proyecto de las indicaciones del ministro Pizarro y la verdad es que todas las indicaciones que ha presentado el gobierno las hemos conversado, por lo tanto es un solo proyecto que fue revisado y trabajado durante ocho años en las comisiones de Constitución y Hacienda”, respondió.

    Mientras tanto, Jaime Pizarro analiza las opciones para dar su siguiente paso en el mundo del deporte. Una incógnita que se despejará en la medida de que las oportunidades comiencen a surgir.

    Más sobre:FútbolMindepANFPJaime PizarroFederación de FútbolJuan TagleMatías WalkerLa Tercera PM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cámara aprueba reforma al sistema político y rechaza fusión de partidos pequeños

    Partido Comunista inicia proceso tras denuncia de ministros Vallejo, Cataldo y Gajardo contra Jadue

    Wom alcanzó 100% de localidades conectadas que acordó con el CDE por proyecto 5G

    Eduardo Lagos se activa tras incautación de celulares en domicilio de su secretaria y pide limitar extracción de datos

    “La trama del cable terminó con su candidatura”: Squella refuerza su negativa a Bachelet y los otros factores que evalúan en la OPE

    Radiografía a Irán: cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico

    Lo más leído

    1.
    ¿Partido único? ¿Alargue o penales? ¿Quién transmite? Cómo la U y Palestino definen la clasificación a la Copa Sudamericana

    ¿Partido único? ¿Alargue o penales? ¿Quién transmite? Cómo la U y Palestino definen la clasificación a la Copa Sudamericana

    2.
    ¿Qué selección ocuparía su lugar? El duro castigo al que se expone Irán si decide borrarse del Mundial 2026

    ¿Qué selección ocuparía su lugar? El duro castigo al que se expone Irán si decide borrarse del Mundial 2026

    3.
    Claudio Borghi revela el motivo por el que Matías Zaldivia pasó de Colo Colo a la U: “No se fue por decisión propia”

    Claudio Borghi revela el motivo por el que Matías Zaldivia pasó de Colo Colo a la U: “No se fue por decisión propia”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Sociedad vs. Athletic por la Copa del Rey

    A qué hora y dónde ver a Real Sociedad vs. Athletic por la Copa del Rey

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Cámara aprueba reforma al sistema político y rechaza fusión de partidos pequeños
    Chile

    Cámara aprueba reforma al sistema político y rechaza fusión de partidos pequeños

    Partido Comunista inicia proceso tras denuncia de ministros Vallejo, Cataldo y Gajardo contra Jadue

    Eduardo Lagos se activa tras incautación de celulares en domicilio de su secretaria y pide limitar extracción de datos

    Fallo de la Suprema: nuevo estándar para interlocking
    Negocios

    Fallo de la Suprema: nuevo estándar para interlocking

    Wom alcanzó 100% de localidades conectadas que acordó con el CDE por proyecto 5G

    Falabella 2026: cuatro nuevos directores, el recambio Ostalé-De Peña en la presidencia y una mujer por las AFP

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl
    Tendencias

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    La candidata hecha con IA que compite en las elecciones legislativas de Colombia

    ¿La Federación, el fútbol o el mundo privado?: los caminos que analiza Jaime Pizarro al dejar el ministerio del Deporte
    El Deportivo

    ¿La Federación, el fútbol o el mundo privado?: los caminos que analiza Jaime Pizarro al dejar el ministerio del Deporte

    El recado de Eduardo Coudet al asumir como DT del River Plate de Paulo Díaz: “Tengo mi carácter; no soy muy simpático”

    Otra multa para Chile: Conmebol le pasa la cuenta a O’Higgins por el comportamiento de sus hinchas

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio
    Tecnología

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    Exilio y lucha contra la censura: la dura faena de los directores iraníes ante la República Islámica
    Cultura y entretención

    Exilio y lucha contra la censura: la dura faena de los directores iraníes ante la República Islámica

    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”

    Bad Bunny envía emotivo mensaje de agradecimiento al público chileno: “Algún día cantaremos 120 juntos”

    Radiografía a Irán: cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico
    Mundo

    Radiografía a Irán: cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico

    El ministro de Exteriores de Turquía llama a su homólogo iraní tras la intercepción de un misil balístico

    Al menos 80 muertos en ataque estadounidense a buque de guerra iraní en el Océano Índico

    Empanadas de lavanda
    Paula

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?