¿La Federación, el fútbol o el mundo privado?: los caminos que analiza Jaime Pizarro al dejar el ministerio del Deporte

Una de las incógnitas mejor guardadas de estos últimos días del gobierno de Gabriel Boric es el futuro de Jaime Pizarro, el ministro mejor evaluado del gabinete desde el momento en que asumió, y el hombre que llegó a hacerse cargo del Mindep en un momento difícil, con las obras de Santiago 2023 contra el reloj y una serie de complejidades administrativas.

El secretario de Estado quiere seguir vinculado al deporte después del 11 de marzo y para ello existen varios caminos. Por un lado, asoma la empresa privada. De hecho, antes de asumir, se desempeñaba en el rol de director del área de Deporte de Fundación Luksic.

También, en medio de la tramitación de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, el nombre de el exfutbolista vuelve a tomar fuerza para hacerse cargo de la Federación de Fútbol bajo la nueva estructura que la separa de la ANFP. En esta última, el principal candidato a presidir la entidad que reúne a los clubes de fútbol es Juan Tagle, timonel de Universidad Católica.

En diciembre del año pasado, Pizarro no se cerraba a la posibilidad en una entrevista con El Deportivo. De hecho, recordó en aquella oportunidad cómo se había dado su llegada al Mindep. “Lo que le voy a decir tal vez no es nada nuevo. A mí me ha pasado tantas veces en mi vida deportiva y profesional, que en un par de días cambia todo. Esta misma experiencia de estar aquí fue en horas. Ni siquiera en un día, en horas. Yo me levanté ese día, estuve en mi labor y a las ocho y media de la mañana me contactan y cambio. A las once yo estaba en otro escenario. Entonces, estoy adaptado a esa condición, lo que no significa que sea simple”, manifestó.

En la esfera del fútbol hace bastante tiempo que el nombre de Pizarro se escucha y se asocia a un estilo de trabajo, la imagen de seriedad y su conocimiento amplio del espectro deportivo, pues fue subsecretario, ministro, entrenador, gerente técnico en Blanco y Negro, además de trabajar en el mundo privado y universitario.

De hecho, en los últimos días se le volvió a consultar por esta posibilidad de transformarse en el hombre ancla del fútbol chileno. “He formado parte de la ANFP desde haber sido seleccionado. Estuve a cargo de selecciones nacionales en algún momento. Es un bonito desafío, pero hoy día hay que terminar este proceso, ya veremos después del 11 de marzo en la tarde qué depara el futuro. Pero insisto, va a tener un denominador común, que es la actividad deportiva”, expresó en entrevista con The Clinic.

Los cruces con el fútbol

La tramitación de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas ha puesto en un escenario de confrontación al ministro Pizarro con el mundo del fútbol, que es finalmente de donde viene. Los presidentes de 30 de los 32 clubes profesionales lo acusan de haber cambiado el espíritu del proyecto inicial que presentó el senador Matías Walker hace 10 años, cuando se desempeñaba como diputado.

El senador Matías Walker y el ministro Jaime Pizarro han coordinado las indicaciones de la reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas.

Jorge Contador, presidente de Coquimbo Unido, criticó duramente el enfoque del proyecto. “Nuestras objeciones son entonces por las normas introducidas el 2025, es decir, hace un año o menos. Es importante despejar dos mitos. El primero; nadie en el futbol profesional esta contra del proyecto original más allá de observaciones destinadas a perfeccionarlo. El segundo, que tuvimos 9 años para opinar, eso es falso, porque la ley lleva ese tiempo, pero los puntos que objetamos son recientes, fruto de una indicación del gobierno, y cambian por completo el eje de nuestra actividad”, expresó.

“En la práctica, el proyecto de ley, en la parte que objetamos, aparta de las decisiones estratégicas de la federación y las selecciones a los clubes profesionales, pese a que formamos y aportamos a los jugadores. Se impone un cambio para que la ANFP se transforme en Sociedad Anónima sin ningún análisis serio de lo que eso implica tanto en su implementación como funcionamiento posterior”, apuntó.

Ante esa declaración, fue el propio Walker quien salió a defender al Ejecutivo. “Estos presidentes están tratando de diferenciar mi proyecto de las indicaciones del ministro Pizarro y la verdad es que todas las indicaciones que ha presentado el gobierno las hemos conversado, por lo tanto es un solo proyecto que fue revisado y trabajado durante ocho años en las comisiones de Constitución y Hacienda”, respondió.

Mientras tanto, Jaime Pizarro analiza las opciones para dar su siguiente paso en el mundo del deporte. Una incógnita que se despejará en la medida de que las oportunidades comiencen a surgir.