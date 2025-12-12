VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    Jaime Pizarro y los Juegos Olímpicos de la Juventud: “Chile es muy buen anfitrión de eventos de nivel mundial”

    El ministro del Deporte aborda la gran opción que tiene el país para albergar la cita y espera que el próximo gobierno continúe en este mismo camino, independientemente de la opción que triunfe este domingo.

    Carlos González Lucay 
    Carlos González Lucay
    El ministro del Deporte no esconde su orgullo ante la posibilidad de que Chile se quede con la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2030. MARIO TELLEZ

    Este miércoles el Comité Olímpico Internacional anunció a Santiago como una de las tres ciudades finalistas para albergar los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030. El ministro del Deporte Jaime Pizarro aborda en esta entrevista los desafíos que ello implica.

    ¿Cómo tomó la noticia?

    Es una muy buena noticia, que tiene tal vez distintos ámbitos, porque conjuga lo que se ha realizado en términos de experiencia deportiva y en materia de ejecución. Y creo que es muy valioso también en la labor que hemos podido compartir con el Comité Olímpico de Chile y ponen también una proyección en un megaevento, que es siempre muy apreciado.

    La propuesta ofrece una inversión estatal del 70%. ¿Eso está garantizado, más allá de quien gane las elecciones?

    Estos procesos en general funcionan también como proyectos de Estado. Pongo un ejemplo bastante reciente: lo que pasó con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que partieron en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, siguieron en el segundo gobierno del Presidente Piñera y correspondió la ejecución a este gobierno. Y en general todos los procesos van haciendo los traspasos correspondientes para ir cumpliendo las etapas que en cada uno de ellos se deben ir materializando.

    Además, existe infaestructura de Santiago 2023...

    Por eso el trabajo conjunto que es valioso, para proyectar lo que va a ser esta nueva responsabilidad que tiene para Chile varios atributos ya adquiridos. Por ejemplo, el contar con múltiples sedes ya en óptimo estado, que ya están construidas, preparadas e, incluso, probadas, lo cual es una gran ventaja para Chile en esta postulación a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Otro ejemplo, fue el de la Villa Panamericana y Parapanamericana, donde hay un aporte privado significativo en una coordinación con el mundo público y que también termina en una muy buena experiencia.

    La candidatura de José Antonio Kast habla de un fuerte ajuste fiscal. ¿Cómo se le puede garantizar al COI que los montos no serán recortados?

    Ahora, hay que también tener presente que este proceso es un indicador que también se va recorriendo en el tiempo. No es por una vez. Hay que recordar que los Juegos son para el 2030. Entonces, hay un largo recorrido donde hay inversión privada y pública en algunos casos y un largo tiempo también para poder ejecutar este proceso, que es donde se vienen a producir los desembolsos tal vez más significativos.

    Pero esos desembolsos serían en un próximo gobierno.

    Prácticamente sí, en una parte importante. Sin embargo, sí hay una labor de continuidad que hay que realizar. En las sedes, hay que recordar, por ejemplo, en los Juegos Panamericanos tuvimos 42. Ahora estamos hablando de 31 disciplinas. Entonces, probablemente vamos a tener en regiones cercanas también una muy buena oportunidad para llevar eventos a esa zona dadas condiciones naturales. Entonces, hay distintas opciones que probablemente va a haber que preparar en este trayecto intermedio, por así decirlo.

    ¿Pero no le preocupa un cambio en la hoja de ruta?

    Yo creo que en ese aspecto siento que ha habido una responsabilidad y un compromiso del Estado por llevar adelante estas tareas. Y eso ha sido también destacado. Probablemente es una de las razones de por qué Chile llega a esta instancia. Porque en procesos anteriores también lo ha mostrado. Yo diría que es parte de un trabajo que se va a seguir desarrollando y yo confío que también se haga con la misma armonía que pudo haber funcionado en procesos anteriores.

    ¿Siente que Chile es favorito para quedarse con la sede?

    El punto central para mí es que Chile es un muy buen anfitrión de eventos de nivel mundial. Han existido diversos y con una muy buena expresión deportiva, buena asistencia de público. Eso es una muy buena demostración práctica. Y, efectivamente, yo creo que en ese contexto, Chile debe seguir adelante con este proceso porque ha dado buenas muestras y el hecho de estar en esta definición final creo que es una buena demostración de eso.

    Cambiando de tema, ¿por qué la cancha del Estadio Nacional quedó tan deteriorada? ¿Hay algún plan para que no vuelva a repetirse esto, pensando en la inversión de la FIFA para mejorarla?

    En el Estadio Nacional se busca generar la mejor convivencia para la diversidad de espacios que hay ahí y por los diversos requerimientos que también se producen. Y es por eso que se buscó, comillas, un nuevo espacio en el parque que es la explanada que está detrás del cabezal sur del parque, que se ha ido destinando para muchos eventos. Lo que buscamos es que efectivamente el parque en general y cada recinto en particular pueda, de la mejor manera, llevar adelante las actividades para las cuales está inicialmente concebido. Pero también entendemos que hay eventos, que hay eventos como la Teletón que es extremadamente relevante para nuestra sociedad y porque tiene una historia dentro de ese contexto también.

    La U lo apuntó a usted por el cambio a Santa Laura.

    El Instituto Nacional de Deportes es quien tiene los recintos a lo largo de nuestro país y eficientar el uso de sus recintos es un gran tema. De hecho, se llegó a determinar que existiera un director del Parque Estadio, dada hoy día la multiplicidad de eventos y de relaciones que ahí se producen y que muchas veces hay buenas intenciones, pero esas buenas intenciones colisionan con tiempos con exigencias. Para cada evento hay que dar el tiempo adecuado para el desarme y cuando solo se desarrolla una actividad deportiva es más rápido.

    ¿Cuál es la situación del director del IND?

    Como todos saben, es un cargo de alta dirección pública y él había ejercido todo su período y correspondía su eventual renovación pero también se producía que tenía las vacaciones. Entonces, lo que se ha informado, es que ese proceso no se va a concretar y por lo tanto tiene que tomar su plazo legal de vacaciones.

    ¿Cuándo se realizará el nuevo concurso público?

    El concurso se inicia, pero dadas todas las experiencias que hay en esos concursos, corresponderá a la próxima administración la definición de la próxima autoridad.

    Hace unos días se conoció de una deuda con la Agencia Mundial Antidopaje. ¿Ha habido algún avance?

    Sí, nosotros tenemos en toma razón en este momento parte de la cuota exactamente era un proceso que directamente no nos correspondía a nosotros pero hemos entendido que claramente hemos tenido que abordarlo para no quedar desfasado en este año 2025 y eso es lo que hemos hecho hoy el decreto está para toma de razón en la Contraloría y con ello nosotros procederemos al pago en cuanto pueda salir.

    Su nombre comienza a sonar a cargo de la nueva estructura de la Federación de Fútbol. ¿Dónde se ve después de su paso por este gobierno?

    Lo que le voy a decir tal vez no es nada nuevo, a mí me ha pasado tantas veces en mi vida deportiva y profesional, que en un par de días cambia todo. Esta misma experiencia de estar aquí fue en horas. Ni siquiera en un día, en horas. Yo me levanté ese día, estuve en mi labor y a las ocho y media de la mañana me contactan y cambio y a las once yo estaba en otro escenario. Entonces, estoy adaptado a esa condición, lo que no significa que sea simple.

