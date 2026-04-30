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    “Legalmente la serie se puede hacer”: Alfredo Castro responde a las críticas de la mamá de Matute Johns

    El protagonista de Alguien Tiene que Saber aseguró que la madre y el hermano del joven penquista “dieron testimonios para la serie”. “(Pensé) que la familia iba a tomar esto para reabrir el caso. Un caso que fue cerrado brutalmente de un día para otro”, indicó en entrevista con Radio Futuro.

    Por 
    Equipo de Culto
    “Legalmente la serie se puede hacer”: Alfredo Castro responde a las críticas de la mamá de Matute Johns

    Alguien tiene que saber ha causado revuelo durante las últimas semanas, sobre todo desde su estreno en el streaming, el pasado 15 de abril. La serie de Netflix y Fábula ha enfrentado la dura oposición de la familia de Jorge Matute Johns, María Teresa Johns (su madre) y Álex Matute Johns (hermano).

    Alfredo Castro, quien interpreta al prefecto Montero en la historia, defendió la producción, asegurando que “está hecha con respeto, con mucho cuidado por ella (la mamá)”.

    En conversación con Radio Futuro, declaró que “en primer lugar, yo empatizo con la madre, absolutamente, con la familia. Y segundo, quiero dejar súper en claro que legalmente esa serie se puede hacer”.

    “Se puede hacer porque legalmente fue un hecho de conmoción pública, en la cual la propia familia participó en programas, se hicieron recreaciones (...) Por lo tanto, el caso es posible de ser tratado. Si no fuera así, tú comprendes que Netflix y Fábula no se hubieran enmarbarcado en un problema así”, añadió.

    “La familia tuvo reuniones con Fábula, dieron testimonios también para la serie”, apuntó, en alusión a las entrevistas que María Teresa Johns y Álex Matute Johns brindaron al equipo de investigación de Alguien tiene que saber.

    Según detalló la productora de los hermanos Larraín el viernes pasado, el primer acercamiento con ambos ocurrió en mayo de 2023, más de un año antes de que el proyecto se hiciera oficial.

    Además, se refirió a la respuesta de los familiares del joven desaparecido en noviembre de 1999. “(Pensé) que la familia iba a tomar esto para reabrir el caso. Un caso que fue cerrado brutalmente de un día para otro por una jueza”, indicó.

    MARIO TELLEZ

    Luego, tras repasar lo que sucedió con algunas de las principales figuras del caso real –como el prefecto (r) Héctor Arenas, el exsacerdote Andrés San Martín y Bruno Betanzo, el fallecido dueño de la discoteca La Cucaracha–, aseguró: “La gente hizo su vida y nadie dijo: oye, acá no hubo justicia. No hay justicia hasta el día de hoy. ¿En qué estamos?”.

    “Yo de verdad lamento el dolor de la madre. Los duelos son eternos. Pero yo pensé que esto podía servir para que aquello abriera nuevas puertas”, planteó.

    Hacia el final de la entrevista, enfatizó: “Yo no digo que haya que recalcar en el dolor, reforzar el dolor, sino que ojalá esa madre tomara las riendas y pidiera otra justicia. La serie termina todos los capítulos y dice: esta familia hasta el día de hoy no ha recibido justicia”.

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