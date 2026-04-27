Atrás quedaron los días en que Motorola se conformaba con liderar el top 5 de la gama media y media-alta en Latinoamérica. Con el lanzamiento del Motorola Signature, la otrora marca estadounidense (hoy bajo el paraguas de la china Lenovo) hace su declaración de intenciones más agresiva para este 2026.

Durante algunas semanas probamos en La Tercera el nuevo buque insignia de la firma. Lanzado en febrero pasado en un evento en Argentina, el Motorola Signature se presenta como una propuesta madura. Destaca por un diseño ultradelgado, la incorporación de baterías de silicio-carbono y un apartado fotográfico que, por fin, parece dar el salto que los usuarios más exigentes pedían. ¿Vale la pena la inversión?

Diseño y construcción: ergonomía con certificación militar

Lo primero que llama la atención al sacar el Motorola Signature de la caja es su grosor. Hablamos de apenas 6,99 mm y un peso de 186 gramos, cifras casi atípicas para un equipo con estas especificaciones.

Motorola optó por un chasis de aluminio de grado aeronáutico y una parte trasera con acabados inspirados en el lino. Está disponible en colores PANTONE Martini Olive y Carbon, lo que le otorga un aspecto sobrio. Se siente muy bien a la mano, no resbala y las huellas no se marcan.

Pero que su aspecto de joya no engañe: el equipo viene con credenciales de resistencia serias. Incluye certificación militar MIL-STD-810H contra golpes y caídas, además de protección IP68 y IP69, lo que lo hace sumergible y resistente a chorros de agua a alta presión.

Pantalla y multimedia: brillando a 6200 nits

Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

En el apartado multimedia, el dispositivo cuenta con un panel que Motorola bautizó como Extreme AMOLED de 6,8 pulgadas . Tiene un diseño de cuatro curvas que facilita los gestos, aunque puede no ser del gusto de los puristas de las pantallas planas.

Los números aquí son derechamente brutales para el consumo de contenido. Tasa de refresco de hasta 165 Hz , lo que garantiza una fluidez absoluta al jugar o hacer scroll. Brillo máximo de 6200 nits en su punto máximo , lo que significa que usarlo a pleno sol en un mediodía en Santiago no es ningún problema. Y certificación compatible con Dolby Vision, HDR10+ y validación de color Pantone (incluyendo Pantone SkinTone).

A esto se le suma un sistema de altavoces estéreo duales afinados en colaboración con la marca Bose y soporte para Dolby Atmos . El sonido tiene una presencia física, no distorsiona en volúmenes altos y separa muy bien los graves de las voces.

Las cámaras: el verdadero salto de calidad

El talón de Aquiles histórico de muchos equipos Motorola solía ser la cámara frente a gigantes como Samsung o Apple. Con el Motorola Signature, la historia cambia gracias a un hardware de primer nivel y un procesamiento de imagen ajustado con Moto AI.

El módulo trasero incluye tres lentes de 50 MP.

La cámara principal (50 MP) utiliza un sensor Sony con apertura f/1.6 y estabilización óptica. En la práctica, el manejo del rango dinámico es excelente y el procesado es rápido, dándole un realce natural a los colores sin saturar artificialmente la imagen. Puede grabar video en 8K a 30 fps y slow motion en 4K a 120 fps .

El Ultra Gran Angular (50 MP) cuenta con un campo de visión de 122° y función macro integrada, es ideal para paisajes y detalles extremos.

Y el Teleobjetivo Periscópico (50 MP) usa el sensor Sony LYTIA 600, ofreciendo zoom óptico de 3x y un “Super Zoom Pro” digital de hasta 100x apoyado por inteligencia artificial. El 3x es nítido y muy útil para retratos; el 100x es, como en todos los teléfonos, un truco de software más para mostrar a los amigos que para imprimir una foto, pero hace el trabajo.

Como dato a destacar, la cámara frontal para selfies también es de 50 MP, ideal para creadores de contenido que buscan alta resolución en sus vlogs.

Rendimiento, batería y software: energía para dos días

El Motorola Signature cuenta con el Snapdragon 8 Gen 5, el procesador más potente de Qualcomm hasta la fecha, acompañado de un avanzado sistema de refrigeración de metal líquido y una gran cámara de vapor. En el día a día, ya sea editando video en 4K o jugando títulos pesados, el equipo no sufre tirones ni se calienta en exceso.

El ítem de la batería suele ser el sacrificio de los teléfonos ultradelgados, pero aquí Motorola complementó una celda de silicio-carbono de 5.200 mAh . Esta tecnología de alta densidad permite mayor capacidad en menos espacio físico.

Sobrevive a un día intenso de uso (redes, GPS, cámara y música) llegando a la noche con un 30-40% de sobra.

Trae en la caja un cargador TurboPower de 90W, soporte para carga inalámbrica de 50W y carga reversible (10W inalámbrica, 5W por cable).

Finalmente, en cuanto al software, corre Android 16 con la capa casi pura de Motorola. La gran noticia para la longevidad del equipo es que la marca promete 7 años de actualizaciones de sistema operativo y parches de seguridad, poniéndose a la altura de los estándares más altos de la industria en 2026.

¿Vale la pena?

El Motorola Signature es un teléfono que prioriza la ergonomía, la durabilidad y la autonomía, resolviendo de paso el histórico rezago de la marca en fotografía gracias a los sensores de Sony y un procesado inteligente.