Coletazos del triunfo histórico de la UC en La Bombonera: figura de Boca Juniors rescinde contrato

Clemente Montes le dio la victoria a la UC contra Boca Juniors en la Copa Libertadores.

El duelo entre Boca Juniors y Universidad Católica que acabó con un triunfo para los cruzados y significó a eliminación de la Copa Libertadores para los xeneizes sigue provocando problemas.

Según reportan desde Argentina, el futbolista español Ander Herrera ha decidido poner fin a su contrato con los auriazules de manera anticipada, considerando que aún le restaban seis meses de vínculo con la institución transandina.

También firman que por su rendimiento no iba a ser considerado para la competencia por el técnico Rodolfo Arruabarrena para el segundo semestre.

A esto se suma el mal estado anímico del jugador quien tuvo que ausentarse durante varios duelos por problemas físicos y cuando reapareció, no logró estar a la altura de sus compañeros, tal como quedó demostrado en el triunfo de la UC en La Bombonera.

Herrera fue el último jugador que marcó a Clemente Montes antes de que el chilenos sacara el potente remate que le dio la victoria a los franjeados.

¡¡GOLAZO DE CATÓLICA QUE QUIERE OCTAVOS!! Gran remate de Montes de afuera del área para el 1-0 de U. Católica vs. Boca.



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Por lo mismo, el futbolista español recibió una serie de críticas por parte de la prensa del otro lado de la cordillera.

“Quedó como último hombre en la jugada del 0-1, pero no llegó a tapar el tiro de Montes. Tocó para atrás y generó la bronca de Paredes y de la Bombonera. Salió en el entretiempo”, resumió Olé, entregándole una nota 3, la calificación más baja del equipo.

Aún más duro fue TyC Sports quien le dio un 1: “Un desastre. Difícil de justificar la presencia del español desde el inicio. Fuera de ritmo, impreciso, su partido fue vergonzoso. Salió reemplazado en el entretiempo”, escribieron.

Una llegada con bastante expectativa

Ander Herrera llegó a Boca Juniors en enero de 2025 con el objetivo de aportar su experiencia al cuadro xeneize, considerando que aquel año disputaron la fase preliminar de la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes.

Así, el español llegaba al fútbol argentino con una carrera que tuvo como anteriores pasos los clubes de Real Zaragoza, Athletic Club de Bilbao, PSG y Manchester United.

En su arribo a Buenos Aires, Herrera declaró estar ansioso por vestir la camiseta xeneize: “No estoy nervioso. Me genera mucha felicidad y expectativas todo esto. Agradezco mucho el cariño. Ahora me tendré que ganar yo el respeto. Vengo con mucha ilusión, tengo muchas ganas de jugar en La Bombonera”, indicó en la oportunidad.