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    “Es mejor trabajar en lugar de gritar”: Gianni Infantino se desmarca de la insólita deportación de árbitro somalí

    El presidente de la FIFA ratificó la controvertida postura de su organismo ante la expulsión de Omar Artan del territorio estadounidense.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Gianni Infantino se desmarcó de la expulsión del árbitro somalí Omar Artan. DAVID LEAH/MEXSPORT/PHOTOSPORT

    La FIFA nuevamente está en tela de juicio después de que el gobierno de Estados Unidos deportara al somalí Omar Abdulkadir Artan, considerado el mejor árbitro africano en la actualidad. La expulsión del juez generó repudio internacional. Sin embargo, el máximo organismo mostró una tibia postura que fue ratificada por su presidente, Gianni Infantino.

    El suizo hizo un llamado a matizar las críticas a la política migratoria que impulsa el gobierno de Donald Trump. “Es lamentable lo ocurrido al árbitro de Somalia. No lo controlamos todo; lo intentamos y lo resolveremos. A veces es mejor mantener la calma y trabajar en lugar de gritar, pues eso aleja las soluciones”, sostuvo.

    En ese contexto, el timonel defendió la actuación de la FIFA. “Créanme: siempre buscamos soluciones, pero no podemos gobernar sobre los gobiernos ni las fuerzas del orden; somos solo una organización deportiva”, explicó.

    Y fue más allá porque intentó defender la autonomía de los países con una polémica frase. Infantino también recurrió a una comparación con futuros torneos para ilustrar los límites de la organización. “En 2035, la Copa Mundial Femenina, creo, será en el Reino Unido. ¿Te parecería normal que la FIFA le dictara al gobierno británico a quién dejar entrar al país y a quién no dejar entrar?”, lanzó, desconcertando a los periodistas presentes.

    La polémica estalló después de que Artan fuera expulsado en el Aeropuerto Internacional de Miami. No importó que contara con pasaporte diplomático ni documentación en orden, argumentando “inquietudes relacionadas con los procesos de verificación de seguridad” para negarle el ingreso. Así, sin más preámbulo, terminó deportado hacia Turquía.

    Al arribar a Somalia, fue recibido como héroe en el principal estadio del país, donde una multitud le brindó un homenaje. La FIFA, en tanto, se desmarcó de las decisiones del país anfitrión y señaló que “no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluidas las decisiones sobre visados, y las autoridades han informado que la situación del Sr. Artan no cambiará por el momento”.

    “Estoy muy, muy decepcionado. Simplemente soy un árbitro que intenta cumplir su sueño, el mayor sueño de mi vida: venir al Mundial”, expresó el árbitro somalí.

    Una nueva esperanza

    Sin embargo, este miércoles se abrió una luz de esperanza para Artan, pues el primer ministro de Columbia Británica, David Eby, ofreció recibirlo. “Omar Artan sería bienvenido y celebrado en Columbia Británica por todo lo que ha superado y hasta dónde ha llegado. Hagamos que arbitre en Vancouver”, señaló la autoridad canadiense.

    Olivia Chow, alcaldesa de Toronto, otra de las sedes mundialistas, manifestó su apoyo a la idea. “Negarle la entrada a Omar Artan, que se ha ganado su lugar en el escenario mundial con trabajo duro y perseverancia, no es correcto”, lamentó, quien añadió que la ciudad “cree en la equidad, la inclusión y en dar al talento la oportunidad de brillar” y anunció que se lo harán saber a la FIFA.

    Más sobre:Mundial 2026FIFAGianni InfantinoOmar ArtanDonald Trump

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