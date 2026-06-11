Paso Los Libertadores reabre tras dos días cerrado de forma preventiva

El equipo de Coordinación del Complejo Fronterizo Los Libertadores - Sistema Integrado Cristo Redentor de la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes informó que el paso va a ser reabierto este jueves.

Esto, tras la jornada de precipitaciones en la zona central del país.

La decisión fue acordada por las coordinaciones de Chile y Argentina en base a los reportes climáticos evaluados por los equipos técnicos de ambas vialidades.

La apertura se materializará a contar de las 10.00 horas de Chile y 11.00 horas de Argentina, de este jueves 11 de junio Y se habilita el tránsito para todo tipo de vehículos por este corredor internacional.

“Cualquier información o actualización del estado de la ruta se dará a conocer oportunamente”, señaló el equipo de coordinación chileno del complejo.

La tarde del lunes 8 de junio se optó por suspender de manera preventiva el tránsito internacional por el paso debido a reportes que pronosticaban nevadas en la alta cordillera.

El cierre de barreras se realizará HOY 08 de Junio, a las 18:00 horas en Guardia Vieja y a las 19:00