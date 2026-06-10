Lluvias en la RM: precipitaciones se detienen en la tarde y temperaturas mínimas podrían llegar a 1°C

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) registró en las últimas 24 horas 0,6 milímetros de agua caída en la Región Metropolitana con las precipitaciones que llegaron en la madrugada de este miércoles a la capital.

El peak de las lluvias pronosticado era entre las 08.00 y 11.00 horas, para luego dar paso a chubascos débiles. Después de mediodía, el cielo comenzará a despejarse, aunque se estima que durante la mayor parte de la jornada estén parcialmente nublados.

Según detallaron desde la DMC, la zona central presentará “abundante nubosidad en todo el tramo con precipitaciones débiles. Las regiones de Ñuble y Biobío variarán de cubierto a nubosidad parcial”. Entre las 16.00 y las 17.00, el sistema frontal declinará, con una temperatura máxima de 11°, que en la noche disminuirá a los 6°.

Tras el agua caída durante la presente jornada, el agua caída en la RM suma 22,55 mm en lo que va de 2026 anual, lo que significa un déficit de 75,4% en relación a un año normal a la fecha, donde deberían ser 91,3 mm.

Tras las precipitaciones, se estima que este jueves amanecerá despejado, pero con una temperatura mínima de 2°C en distintos sectores de la Región Metropolitana como Santiago, Colina, Curacaví. Para la localidad de San José de Maipo se espera 1°C.

Mientras que para el fin de semana se espera un segundo sistema frontal que será el encargado de llevar más lluvias a Chile centro-sur a contar de la madrugada del jueves 11 de junio, cuyas probabilidades —superiores a 80 %— se concentran para la Región de Los Ríos.

Asimismo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) mantiene la alerta temprana preventiva en las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina, hasta el viernes 12 de junio por las rachas de viento que podrían llegar hasta los 50 km por hora.