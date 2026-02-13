Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos. Foto: Nicole Iporre/La Tercera.

Qué mejor lugar que la Patagonia para probar una cámara. El color verde de los árboles y el musgo, el café de los troncos y la madera que adorna las casas, y el azul profundo de los lagos, necesita un lente que transmita en la pantalla tal cual lo que ven los ojos.

Esa exactitud en lo visual es lo que promete el nuevo Motorola Signature , el smartphone premium y flagship con el que la empresa entra de lleno a competir con los teléfonos tope de línea en el mercado .

Desde Motorola, aseguraron que se trata de la propuesta “más completa y avanzada” que han presentado hasta la fecha: tiene un sofisticado sistema de tres cámaras que elevan el estándar de fotografía y video, un rendimiento impulsado por Snapdragon 8 Gen 5 y un diseño “de lujo”, con materiales y colores en tendencia.

Para probar lo anterior, La Tercera asistió al evento de lanzamiento en Bariloche, Argentina, y probó de primera mano cómo funciona el nuevo Signature.

Estos son todos los detalles del premium de Motorola, las fotografías que capturamos con su cámara y los precios y fechas de lanzamiento para Chile.

Cómo es Motorola Signature, el teléfono premium de Motorola

A no más de 10 grados de temperatura, estamos en una excursión en Isla Victoria para probar el Signature de Motorola. Lo primero que notamos es que el teléfono se sostiene bien y cómodamente en la mano: es delgado (162.1 x 76.4 x 6.99mm), no pesa mucho (186g) y aguanta bien las gotas de lluvia que caen con firmeza.

Esto último, porque desde la empresa prometieron haber diseñado el celular con aluminio de calidad aeronáutica y otros materiales que “cumplen con los estándares militares de durabilidad”.

Incluso en los rincones del bosque donde hay más oscuridad, la pantalla se ve impecable. El movimiento es fluido, y el menú es fácil de explorar.

Todo lo anterior facilita sacar fotografías que, en nuestra opinión, son el fuerte del teléfono Signature : tiene un sensor de 50 MP Sony LYTIA 82 —el más grande a la fecha—, un teleobjetivo periscopio con el sensor Sony LYTIA 600 de 50 MP con zoom óptico de 3x y un objetivo ultra gran angular 50 MP6.

Utilizando las opciones correctas, los videos pueden terminar con calidad cinematográfica en 8K. También se puede jugar con la cámara lenta en 4K.

Y para los amantes de las selfies, la cámara frontal cuenta con un sensor Sony LYTIA 500 de 50 MP.

Para hacerse una mejor idea de la calidad de este sistema, la cámara del Motorola Signature fue premiada por el ranking de DXOMARK Gold Label como la mejor cámara en un teléfono ultra delgado , y está dentro del top 3 de cámaras en Latinoamérica.

Lo que más nos llama la atención son los colores de las imágenes.

Motorola se unió con Pantone —el sistema internacional de identificación y estandarización de colores— y se nota: pareciera que cada tonalidad que captura tiene la saturación y definición ideal para resaltar lo que el ojo humano ve con naturalidad.

Y, finalmente, la última novedad de la cámara es el Super Zoom Pro 100x que permite capturar a detalle objetos que pueden estar lejísimos. Una vez que tomas la fotografía, la cámara utiliza automáticamente Moto AI (la inteligencia artificial de la empresa) para mejorar la imagen.

¿Cuánto dura la batería de Motorola Signature?

Tomando en cuenta su complejo y novedoso sistemas de cámara, uno pensaría que la batería puede acabarse en poco tiempo. No obstante, y pese que se trata de un teléfono ultra delgado, el Signature tiene la batería más grande de su categoría, de 5200 mAh2 que entrega muchas horas de actividad, sin preocupaciones.

Además, cuenta con TurboPower de 90W que con solo 7 minutos de carga vuelve a poner tu teléfono al ruedo.

En La Tercera ocupamos el teléfono durante dos días seguidos y sin la necesidad de cargarlo una sola vez, principalmente tomando fotografías y grabando videos. La batería se mantuvo estable, sin que se sobrecaliente el teléfono.

Las especificaciones de Motorola Signature

A continuación, las especificaciones del nuevo Motorola Signature.

Unidades Especificaciones Dimensiones 162,1 x 76,4 x 6,99mm Peso 186g Protección Protección resistente a la inmersión IP69/IP68

MIL-STD-810H Colores disponibles PANTONE Martini Olive; PANTONE Carbon Sistema operativo Android 16 Chipset Snapdragon® 8 Gen 5 Memoria (RAM) 12GB LPDDR5X - 16GB LPDDR5X Almacenamiento 256GB UFS 4.1; 512GB UFS 4.1; 1TB UFS 4.1 Batería Silicio y carbono de 5200mAh. Carga Carga por cable TurboPower de 90 W; Carga inalámbrica TurboPower de 50W; Carga inversa inalámbrica de 10 W; Carga inversa por cable de 5 W Pantalla Extreme AMOLED de 6,8” (Dolby Vision® | HDR10+ | Pantone Validated Color | Pantone SkinTone

Validated | Espacio de color 100 % DCI-P3 | Frecuencia de actualización de hasta 165Hz | Brillo máximo de 6200 nits) Audio 3 micrófonos; Altavoces estéreo duales; Sonido Bose; Dolby Atmos®; Audio de alta resolución; Audio inalámbrico de alta resolución; Qualcomm® Snapdragon Sound Accesorios incluidos Cable USB tipo C a USB tipo C, guías, herramienta SIM, cargador TurboPower de 90W, película protectora, funda protectora, fragancia exclusiva del embalaje. Sensores Sensor de proximidad | Sensor de luz ambiente | Acelerómetro | Giroscopio | Sensor SAR | Concentrador de sensores | Magnetómetro (brújula electrónica) Redes 5G: sub-6; 4G: LTE; 3G: WCDMA; 2G: GSM Bandas 2G: Banda GSM 2/3/5/8

2G: CDMA BC0;

3G: Banda WCDMA 1/2/4/5/8

4G: Banda LTE

1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/34/38/39/4

0/41/42/43/48/66;

5G: NR n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66/75/77/78

Especificaciones de las cámaras de Motorola Signature:

Cámara Especificaciones Cámara principal: de 50MP Sony LYTIA

2.44μm Ultra Pixel

Omnidireccional All-pixel focus

Abertura f/1.6

3.5° OIS

Sensor de luz multiespectral 3 en 1 Cámara ultra gran angular de 50 MP Distancia focal de 12 mm

1.28μm Quad Pixel

campo de visión de 122°

Abertura f/2.0

Auto focus

Macro Teleobjetivo periscopio de 50 MP 3x zoom teleobjetivo

Super Zoom 100x

Sony LYTIA 600

Distancia focal de 71mm

1.6μm Quad Pixel

Macro

OIS Cámara frontal de 50MP Sony LYTIA 500

1.2μm Quad Pixel

Abertura f/2.0

Auto focus Captura de video 8K (30fps) | 4K (60fps/30fps) | FHD

(60fps/30fps) | Slow motion: 4K (120fps) |

FHD (240fps/120fps)

El portafolio de Motorola para este 2026

Además de Signature, su primer teléfono que entra a competir con otros de la línea premium, Motorola presentó su portafolio de productos: entre ellos, destacamos el Motorola Edge 70 —con una simpática variedad de colores por Pantone— que pese a ser delgado, promete ser a prueba de todo.

También llama la atención el Moto Sound Flow, su primer altavoz portátil en colaboración con el gigante y experto en sonido Bose, y Moto Tag 2, el rastreador de objetos cuya batería dura hasta dos años (600 días).

¿Cuándo estará disponible Motorola Signature en Chile?

Aunque Signature ya se está vendiendo en otros países de Latinoamérica, la empresa anunció que en un par de semanas debiese estar disponible en Chile.

Todavía no se confirmó el precio aunque, siguiendo la tendencia de otros países como Argentina, podría ser alrededor de $1.500.000.