SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Probamos el Motorola Signature, el nuevo smartphone premium con cámara Sony, Snapdragon 8 Gen 5 y batería de 5200 mAh. Revisa fotos, precio y cuándo será el lanzamiento en Chile.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos. Foto: Nicole Iporre/La Tercera.

    Qué mejor lugar que la Patagonia para probar una cámara. El color verde de los árboles y el musgo, el café de los troncos y la madera que adorna las casas, y el azul profundo de los lagos, necesita un lente que transmita en la pantalla tal cual lo que ven los ojos.

    Esa exactitud en lo visual es lo que promete el nuevo Motorola Signature, el smartphone premium y flagship con el que la empresa entra de lleno a competir con los teléfonos tope de línea en el mercado.

    Desde Motorola, aseguraron que se trata de la propuesta “más completa y avanzada” que han presentado hasta la fecha: tiene un sofisticado sistema de tres cámaras que elevan el estándar de fotografía y video, un rendimiento impulsado por Snapdragon 8 Gen 5 y un diseño “de lujo”, con materiales y colores en tendencia.

    Para probar lo anterior, La Tercera asistió al evento de lanzamiento en Bariloche, Argentina, y probó de primera mano cómo funciona el nuevo Signature.

    Estos son todos los detalles del premium de Motorola, las fotografías que capturamos con su cámara y los precios y fechas de lanzamiento para Chile.

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos. Foto: Nicole Iporre/La Tercera.

    Cómo es Motorola Signature, el teléfono premium de Motorola

    A no más de 10 grados de temperatura, estamos en una excursión en Isla Victoria para probar el Signature de Motorola. Lo primero que notamos es que el teléfono se sostiene bien y cómodamente en la mano: es delgado (162.1 x 76.4 x 6.99mm), no pesa mucho (186g) y aguanta bien las gotas de lluvia que caen con firmeza.

    Esto último, porque desde la empresa prometieron haber diseñado el celular con aluminio de calidad aeronáutica y otros materiales que “cumplen con los estándares militares de durabilidad”.

    Incluso en los rincones del bosque donde hay más oscuridad, la pantalla se ve impecable. El movimiento es fluido, y el menú es fácil de explorar.

    Todo lo anterior facilita sacar fotografías que, en nuestra opinión, son el fuerte del teléfono Signature: tiene un sensor de 50 MP Sony LYTIA 82 —el más grande a la fecha—, un teleobjetivo periscopio con el sensor Sony LYTIA 600 de 50 MP con zoom óptico de 3x y un objetivo ultra gran angular 50 MP6.

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos. Foto: Nicole Iporre/La Tercera.

    Utilizando las opciones correctas, los videos pueden terminar con calidad cinematográfica en 8K. También se puede jugar con la cámara lenta en 4K.

    Y para los amantes de las selfies, la cámara frontal cuenta con un sensor Sony LYTIA 500 de 50 MP.

    Para hacerse una mejor idea de la calidad de este sistema, la cámara del Motorola Signature fue premiada por el ranking de DXOMARK Gold Label como la mejor cámara en un teléfono ultra delgado, y está dentro del top 3 de cámaras en Latinoamérica.

    Lo que más nos llama la atención son los colores de las imágenes.

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos. Foto: Nicole Iporre/La Tercera.
    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos. Foto: Nicole Iporre/La Tercera.

    Motorola se unió con Pantone —el sistema internacional de identificación y estandarización de colores— y se nota: pareciera que cada tonalidad que captura tiene la saturación y definición ideal para resaltar lo que el ojo humano ve con naturalidad.

    Y, finalmente, la última novedad de la cámara es el Super Zoom Pro 100x que permite capturar a detalle objetos que pueden estar lejísimos. Una vez que tomas la fotografía, la cámara utiliza automáticamente Moto AI (la inteligencia artificial de la empresa) para mejorar la imagen.

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos. Foto: Nicole Iporre/La Tercera.

    ¿Cuánto dura la batería de Motorola Signature?

    Tomando en cuenta su complejo y novedoso sistemas de cámara, uno pensaría que la batería puede acabarse en poco tiempo. No obstante, y pese que se trata de un teléfono ultra delgado, el Signature tiene la batería más grande de su categoría, de 5200 mAh2 que entrega muchas horas de actividad, sin preocupaciones.

    Además, cuenta con TurboPower de 90W que con solo 7 minutos de carga vuelve a poner tu teléfono al ruedo.

    En La Tercera ocupamos el teléfono durante dos días seguidos y sin la necesidad de cargarlo una sola vez, principalmente tomando fotografías y grabando videos. La batería se mantuvo estable, sin que se sobrecaliente el teléfono.

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos. Foto: Nicole Iporre/La Tercera.

    Las especificaciones de Motorola Signature

    A continuación, las especificaciones del nuevo Motorola Signature.

    UnidadesEspecificaciones
    Dimensiones162,1 x 76,4 x 6,99mm
    Peso186g
    ProtecciónProtección resistente a la inmersión IP69/IP68
    MIL-STD-810H
    Colores disponiblesPANTONE Martini Olive; PANTONE Carbon
    Sistema operativoAndroid 16
    ChipsetSnapdragon® 8 Gen 5
    Memoria (RAM)12GB LPDDR5X - 16GB LPDDR5X
    Almacenamiento256GB UFS 4.1; 512GB UFS 4.1; 1TB UFS 4.1
    BateríaSilicio y carbono de 5200mAh.
    CargaCarga por cable TurboPower de 90 W; Carga inalámbrica TurboPower de 50W; Carga inversa inalámbrica de 10 W; Carga inversa por cable de 5 W
    PantallaExtreme AMOLED de 6,8” (Dolby Vision® | HDR10+ | Pantone Validated Color | Pantone SkinTone
    Validated | Espacio de color 100 % DCI-P3 | Frecuencia de actualización de hasta 165Hz | Brillo máximo de 6200 nits)
    Audio3 micrófonos; Altavoces estéreo duales; Sonido Bose; Dolby Atmos®; Audio de alta resolución; Audio inalámbrico de alta resolución; Qualcomm® Snapdragon Sound
    Accesorios incluidosCable USB tipo C a USB tipo C, guías, herramienta SIM, cargador TurboPower de 90W, película protectora, funda protectora, fragancia exclusiva del embalaje.
    SensoresSensor de proximidad | Sensor de luz ambiente | Acelerómetro | Giroscopio | Sensor SAR | Concentrador de sensores | Magnetómetro (brújula electrónica)
    Redes5G: sub-6; 4G: LTE; 3G: WCDMA; 2G: GSM
    Bandas2G: Banda GSM 2/3/5/8
    2G: CDMA BC0;
    3G: Banda WCDMA 1/2/4/5/8
    4G: Banda LTE
    1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/34/38/39/4
    0/41/42/43/48/66;
    5G: NR n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66/75/77/78
    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos. Foto: Nicole Iporre/La Tercera.

    Especificaciones de las cámaras de Motorola Signature:

    CámaraEspecificaciones
    Cámara principal: de 50MPSony LYTIA
    2.44μm Ultra Pixel
    Omnidireccional All-pixel focus
    Abertura f/1.6
    3.5° OIS
    Sensor de luz multiespectral 3 en 1
    Cámara ultra gran angular de 50 MPDistancia focal de 12 mm
    1.28μm Quad Pixel
    campo de visión de 122°
    Abertura f/2.0
    Auto focus
    Macro
    Teleobjetivo periscopio de 50 MP3x zoom teleobjetivo
    Super Zoom 100x
    Sony LYTIA 600
    Distancia focal de 71mm
    1.6μm Quad Pixel
    Macro
    OIS
    Cámara frontal de 50MPSony LYTIA 500
    1.2μm Quad Pixel
    Abertura f/2.0
    Auto focus
    Captura de video8K (30fps) | 4K (60fps/30fps) | FHD
    (60fps/30fps) | Slow motion: 4K (120fps) |
    FHD (240fps/120fps)

    El portafolio de Motorola para este 2026

    Además de Signature, su primer teléfono que entra a competir con otros de la línea premium, Motorola presentó su portafolio de productos: entre ellos, destacamos el Motorola Edge 70 —con una simpática variedad de colores por Pantone— que pese a ser delgado, promete ser a prueba de todo.

    También llama la atención el Moto Sound Flow, su primer altavoz portátil en colaboración con el gigante y experto en sonido Bose, y Moto Tag 2, el rastreador de objetos cuya batería dura hasta dos años (600 días).

    ¿Cuándo estará disponible Motorola Signature en Chile?

    Aunque Signature ya se está vendiendo en otros países de Latinoamérica, la empresa anunció que en un par de semanas debiese estar disponible en Chile.

    Todavía no se confirmó el precio aunque, siguiendo la tendencia de otros países como Argentina, podría ser alrededor de $1.500.000.

    Lee también:

    Más sobre:TecnologíaMotorolaMotorola SignatureMotorola Signature característicasSignatureTeléfonoReview Motorola SignatureMotorola Signature precioMotorola Signature ChileChileCámara Motorola SignatureMotorola Signature lanzamientoEspecificacionesSmartphonesSmartphoneEl mejor celular de MotorolaLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller alemán Merz advierte de que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Gremio del turismo destaca efecto positivo en el turismo interno por el Día de los Enamorados

    Quiénes son los integrantes del Consejo de Monumentos Nacionales que deben definir destino de la estatua de Baquedano

    La ONU advierte del impacto del embargo de petróleo en los servicios esenciales en Cuba

    Insulza (PS) defiende que ayuda humanitaria que enviará el gobierno a Cuba no obedece a un “pauteo” del PC

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad de Chile en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Quiénes son los integrantes del Consejo de Monumentos Nacionales que deben definir destino de la estatua de Baquedano

    Gremio del turismo destaca efecto positivo en el turismo interno por el Día de los Enamorados
    Negocios

    Gremio del turismo destaca efecto positivo en el turismo interno por el Día de los Enamorados

    El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tendencias

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Por qué EEUU enviará a Medio Oriente el USS Gerald R. Ford, su portaaviones más grande y avanzado

    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte

    Lando Norris se lanza contra Verstappen en plena pretemporada de la F1: “Puede irse y buscar otra cosa que hacer”
    El Deportivo

    Lando Norris se lanza contra Verstappen en plena pretemporada de la F1: “Puede irse y buscar otra cosa que hacer”

    El delantero entrena con el Sifup: Colo Colo entra en la pelea por fichar a Sergi Santos

    Joaquín Niemann se mantiene en el Top 10 del LIV Golf de Adelaida tras el segundo día de competencia

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tecnología

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Los Tres adelantan un extracto del primer single que reúne a su formación original
    Cultura y entretención

    Los Tres adelantan un extracto del primer single que reúne a su formación original

    Spider-Man en blanco y negro: lanzan primer trailer de Spider-Noir, nueva serie protagonizada por Nicolas Cage

    Guía romántica: qué ver en cines y streaming este 14 de febrero

    Canciller alemán Merz advierte de que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea
    Mundo

    Canciller alemán Merz advierte de que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    La ONU advierte del impacto del embargo de petróleo en los servicios esenciales en Cuba

    El ICE en la mira: ¿qué pasaría si cierra el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.?

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles