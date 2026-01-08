CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

Tiempo ha, el Consumer Electronics Show fue para los lectores chilenos de la revista Club Nintendo acaso el principal acceso a las noticias del hardware y software de entretenimiento puro.

A fines de los 90, los artículos daban cuenta del lanzamiento de consolas y videojuegos que definieron el ocio, pero hoy la principal feria de tecnología mundial ha pasado a convertirse en el epicentro de la inteligencia artificial (IA) y la computación ambiental .

Los anuncios actuales priorizan la movilidad autónoma, la salud digital y los procesadores capaces de ejecutar IA de forma local (como el último Macbook Pro M5, que revisamos en este link).

Hoy el CES ya no vende solo “qué jugar”, sino cómo la tecnología integra nuestra vida física con la digital .

Este es un resumen ejecutivo a la distancia, con algunos de los anuncios más destacados entre las principales marcas presentes en Las Vegas.

El nuevo televisor Micro RGB de 130 pulgadas de Samsung, una de las estrellas de CES 2026

Samsung, el Gigante Micro RGB y los “AI Companions”

La firma coreana Samsung se ha enfocado en su visión de la IA como una compañera de vida y en pantallas de escala masiva.

Modelo 95H , un televisor Micro RGB de 130 pulgadas , la primera pantalla de este tamaño que recupera el diseño “Timeless Frame” (con altavoces integrados en el marco). Ofrece un brillo extremo y cubre el 100% del espectro de color BT.2020, que dicho de otra manera significa que la imagen deja de parecer “una pantalla” y empieza a semejar una ventana a la realidad. (Lee en Una de sus novedades capitales es el, un televisor, la primera pantalla de este tamaño que recupera el diseño “Timeless Frame” (con altavoces integrados en el marco). Ofrece un brillo extremo y cubre el 100% del espectro de color BT.2020, que dicho de otra manera significa que la imagen deja de parecer “una pantalla” y empieza a semejar una ventana a la realidad. (Lee en este link un vistazo de cerca al nuevo gigante)

Galaxy Z TriFold , redefiniendo el formato de las tablets compactas. (Lee en Era un secreto a voces, visto por unos cuantos a través de un cristal en la reciente cumbre APEC con sede en Corea del Sur. Samsung finalmente mostró al mundo su primer smartphone con un sistema de doble bisagra que permite plegar la pantalla en tres partes, el nuevo, redefiniendo el formato de las tablets compactas. (Lee en este link un mano a mano con el nuevo plegable)

IA Generativa en Tizen : los nuevos televisores ahora incluyen un botón de IA en el control remoto para ajustes de imagen y audio por voz en tiempo real en su propio sistema operativo.

Serie Galaxy Book6 : la serie de laptops ( Galaxy Book6 Ultra , Galaxy Book6 Pro y Galaxy Book6 ) diseñados desde cero para maximizar el rendimiento de la IA sin comprometer la batería, cuentan con procesadores Intel Core Ultra Serie 3 (arquitectura 18A), con una NPU de 50 TOPS que permiten ejecutar tareas de IA generativa de forma local y privada; autonomía de hasta 30 horas de batería y gráficas NVIDIA RTX 5070 en el modelo Ultra.

Bespoke AI 2026: la nueva línea de electrodomésticos no solo ejecutan tareas, sino que “comprenden” el contexto del hogar. El nuevo refrigerador Bespoke AI Family Hub, por ejemplo, tiene una pantalla externa, cámaras al interior y un chatbot de IA impulsado por Google al que le puedes pedir un inventario de los alimentos que están en el interior, que avise cuándo van a expirar y hasta qué recetas se pueden hacer con ellos.

Los nuevos laptops de doble pantalla de ASUS

ASUS, la revolución Dual y el aniversario de ROG

La compañía taiwanesa ASUS celebra dos décadas de su marca Republic of Gamers con hardware que rompe los moldes tradicionales.

ROG Zephyrus Duo es la evolución radical de los laptops de doble pantalla. Su gran innovación es que abandona el panel secundario delgado para integrar dos pantallas OLED de tamaño completo unidas por una bisagra de precisión. Al abrirse, la pantalla inferior se eleva y desliza para crear una superficie visual continua sin marcos. Funciona como una estación de trabajo móvil: puedes usar la pantalla inferior para controles de edición, chats de streaming o como un teclado táctil con retroalimentación háptica. Impulsada por chips Intel Core Ultra 3, lleva la multitarea a otro nivel. (Lee en El nuevoes la evolución radical de los laptops de doble pantalla. Su gran innovación es que abandona el panel secundario delgado para integrar dos pantallas OLED de tamaño completo unidas por una bisagra de precisión. Al abrirse, la pantalla inferior se eleva y desliza para crear una superficie visual continua sin marcos. Funciona como una estación de trabajo móvil: puedes usar la pantalla inferior para controles de edición, chats de streaming o como un teclado táctil con retroalimentación háptica. Impulsada por chips Intel Core Ultra 3, lleva la multitarea a otro nivel. (Lee en este link el detalle del equipo)

El ROG Swift OLED PG34WCDN marca un nuevo peldaño para el gaming competitivo de formato wide, con velocidad extrema y gestión térmica activa. Se trata de un monitor curvo de 34’ con una tasa de refresco de 360Hz y 0.03 ms de respuesta.

Así es la anunciada colaboración con Kojima Productions , ROG Flow Z13-KJP , una edición especial ultra limitada de la famosa tablet gaming de ASUS. Pese a ser una tablet de 13 pulgadas, tiene un procesador Intel Core Ultra 9 y una GPU NVIDIA RTX 50-Series, optimizada específicamente para el motor Decima, utilizado para crear Death Stranding . (Lee en De colección.Así es la anunciada colaboración con, una edición especial ultra limitada de la famosa tablet gaming de ASUS. Pese a ser una tablet de 13 pulgadas, tiene un procesador Intel Core Ultra 9 y una GPU NVIDIA RTX 50-Series, optimizada específicamente para el motor Decima, utilizado para crear. (Lee en este link un mano a mano con la tablet)

ASUS Pen 3 : un lápiz con retroalimentación háptica que simula la fricción del papel.

Laptops Copilot+: se renueva la línea Vivobook S16 con chips Snapdragon X2 Elite.

CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

Intel y la era de los 18A y Core Ultra Serie 3

La tecnológica estadounidense Intel dio un golpe de autoridad en la fabricación de semiconductores.

Core Ultra Serie 3 (Panther Lake) : son los primeros procesadores construidos bajo el proceso Intel 18A . Prometen una mejora del 60% en rendimiento multihilo frente a la generación anterior.

Autonomía récord : Intel demostró laptops capaces de reproducir streaming por más de 27 horas continuas.

IA en el “Edge” : certificación de estos chips para uso en robótica industrial y ciudades inteligentes directamente desde el hardware del consumidor.

NPU de Nueva Generación : optimizada específicamente para correr modelos de lenguaje grandes (LLMs) de forma local.

Arquitectura de GPU Integrada: nueva mejora en gráficas Arc para gaming ligero a 1080p sin necesidad de tarjeta dedicada.

Hola, SanDisk Optimus

SanDisk dice adiós a “WD_BLACK” y da la bienvenida a “SanDisk Optimus”

La compañía norteamericana Western Digital decidió unificar su portafolio de alto rendimiento bajo la marca SanDisk.

Marca SanDisk Optimus : esta nueva familia de SSDs internos reemplaza oficialmente a las líneas WD Blue y WD_BLACK.

Optimus GX PRO : el nuevo buque insignia diseñado para IA y estaciones de trabajo, sustituyendo al popular SN850X.

Optimus GX : dirigido específicamente a gamers, optimizado para los tiempos de carga de juegos de mundo abierto de próxima generación.

Nuevo Ecosistema de Almacenamiento : un rediseño total de la estética de los SSDs, pasando del negro/azul a una identidad visual más moderna y unificada.

Rendimiento en milisegundos: énfasis en la baja latencia para el procesamiento de datos en tiempo real.

El robot CLOiD ha sido uno de los protagonistas de CES 2026

LG, el robot CLOiD y el regreso del “Wallpaper TV”

La firma coreana LG mezcló la nostalgia del diseño con robots futuristas.

Ha sido uno de los virales de CES 2026. El Robot Humanoide CLOiD fue pensado para el hogar y puede subir escaleras y realizar tareas domésticas complejas.

TV OLED W6 “Wallpaper” : LG revivió el concepto de televisor tan delgado que parece un papel pegado a la pared, ahora con transmisión de video y audio 100% inalámbrica.

Micro RGB evo : su respuesta a Samsung, utilizando tecnología de retroiluminación OLED para potenciar paneles LCD.

LG Sound Suite : un sistema de audio modular que se configura automáticamente según la acústica de la habitación detectada por IA.

Actualización de webOS: un sistema operativo más rápido y predictivo que prioriza contenido basado en el estado de ánimo detectado por los sensores de la TV.

CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

Motorola se pliega a la fiebre por los “Fold” y la IA Contextual

La firma estadounidense Motorola ha decidido competir directamente en el segmento de gama ultra-alta.

Motorola Razr Fold , su primer plegable de formato “libro” (estilo tablet), alejándose temporalmente del diseño “flip” tradicional (también conocido como concha ) para competir con el Galaxy Fold 7 de Samsung (lee en Su anuncio principal es el, suprimer plegable de formato “libro” (estilo tablet), alejándose temporalmente del diseño “flip” tradicional (también conocido como) para competir con el Galaxy Fold 7 de Samsung (lee en este link nuestro review) y el Magic V5 de Honor (lee en este link nuestra reseña).

Serie Motorola Signature : se anunció una nueva línea de smartphones enfocada en materiales premium y 7 años de actualizaciones de sistema operativo. Además de carga de 90W ultra rápida y diseño ultra delgado (6.99mm).

Qira de Motorola (y por ende La plataformade(y por ende Lenovo ) es un sistema de “Inteligencia Ambiental” que unifica todos tus dispositivos bajo una misma mente digital. A diferencia de un asistente tradicional que abres mediante una app, Qira vive en el sistema operativo y “salta” de un equipo a otro manteniendo el contexto de lo que estás haciendo entre el teléfono, la PC y la tablet, en colaboración con Microsoft y Google.

Proyecto Maxwell: un wearable manos libres que procesa audio y video del entorno para dar recomendaciones en tiempo real (como resumir una reunión mientras ocurre).

