    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    La tablet gamer ROG Flow Z13-KJP, con 128 GB de memoria RAM, y el notebook ROG Zephyrus Duo, fueron los equipos que acapararon las miradas de los asistentes.

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Asus volvió a marcar presencia en el Consumer Electronics Show (CES) 2026 de Las Vegas, la feria tecnológica más grande del mundo, con una renovada apuesta por su línea gaming Republic of Gamers, conocida como ROG.

    La empresa taiwanesa presentó sus últimas novedades en un showroom realizado en el Hotel The Venetian, donde La Tercera tuvo la oportunidad de asistir y presenciar los lanzamientos de Asus y su línea ROG.

    En la línea gaming los equipos que más llamaron la atención de la audiencia y los medios fue la ROG Flow Z13-KJP, una tablet gamer de 128 GB desarrollada junto a Kojima Productions, y el regreso de la ROG Zephyrus Duo, ahora con doble pantalla OLED de 16 pulgadas y hardware de última generación.

    A nivel general, estos equipos buscan aumentar los límites del rendimiento portátil, junto a diseños atractivos y multitarea avanzada.

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    La tablet gamer de Hideo Kojima con 128 GB de RAM

    Uno de los lanzamientos que más atención generó durante la exhibición fue la ROG Flow Z13-KJP.

    Este equipo nace de una colaboración entre ROG y el estudio liderado por el diseñador japonés (y creador del videojuego Metal Gear) Hideo Kojima, Kojima Productions.

    En cuanto a especificaciones, la tablet integra el procesador AMD Ryzen AI Max+ 395, acompañado de gráficos Radeon 8060S.

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    En ese sentido, este equipo está preparado para jugar videojuegos y poder crear contenido con una alta potencia portátil.

    Una de las especificaciones más llamativas (y que generó comentarios positivos en la feria), es que el equipo cuenta con una arquitectura de memoria unificada que permite hasta 128 GB de RAM.

    A esto se suma una NPU de 50 TOPS, orientada a tareas de inteligencia artificial local, como la ejecución de modelos de lenguaje sin necesidad de conexión a la nube.

    En cuanto a la pantalla, es una ROG Nebula Display de 13,4 pulgadas, con resolución 2.5K, tasa de refresco de 180 Hz. Además, la tablet incluye un teclado desmontable.

    Esta propuesta apunta principalmente a los jugadores más exigentes de gaming como también a creadores audiovisuales.

    El diseño de este equipo también es uno de sus puntos más fuertes, la Flow Z13-KJP incorpora una estética desarrollada por el artista Yoji Shinkawa, quien también participó en la saga Metal Gear.

    Esta tablet está inspirada en Ludens, el robot ícono y mascota de Kojima Productions, por lo que predomina una estética robótica de colores metálicos y dorados.

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    “Quería crear un dispositivo que perteneciera a Ludens, e integré eso en este diseño de PC”, comentó Yoji Shinkawa. “Las piezas y los diseños están inspirados en Ludens y poseen su esencia”.

    El equipo también incluye accesorios exclusivos, como una maleta de transporte de diseño elegante y futurista.

    Junto con el equipo principal, Asus presentó una línea de periféricos de edición limitada inspirados en esta colaboración con Kojima, que incluye audífonos, mouse y mousepad.

    Este modelo contará con unidades muy limitadas en Chile y se espera que arriben al país durante el primer semestre de este año.

    Características del ROG Flow Z13-KJP

    UnidadesEspecificaciones
    ChipAMD Ryzen AI Max+ 395
    GPURadeon 8060S
    Memoria120 GB de RAM
    Almacenamiento1 TB
    Sistema operativoWindows 11 Home
    Puertos2 USB4, USB 3.2, HDMI, Command Center Button, lector microSD, Audio combo jack
    Pantalla ROG Nebula Display de 13,4 pulgadas
    Conexiones inalámbricasWi-Fi 7 y Bluetooth 5.4
    Peso1,72 kg

    Zephyrys Duo: la experiencia portátil con 2 pantallas

    El otro gran anuncio de ROG en el CES 2026 fue la ROG Zephyrus Duo, la línea de computadores delgados que regresa renovada y con un enfoque claro en la multitarea avanzada.

    Se trata de la primera laptop gamer del mundo con doble pantalla OLED de 16 pulgadas.

    Ambas pantallas son táctiles, con resolución 3K y una tasa de refresco de 120 Hz, sumando más de 21 pulgadas de espacio visual total.

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Este notebook busca integrar las necesidades del público gamer en un solo dispositivo.

    Según explicó Asus durante el evento, cerca del 60% de los usuarios de Zephyrus utilizaba un monitor adicional para jugar, una tendencia que dio origen al concepto de doble pantalla de la Zephyrus Duo.

    El equipo tiene 64 GB de RAM, un procesador Intel Core Ultra (el más reciente) y puede configurarse con una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 para laptop, lo que la posiciona como una de las opciones más potentes del mercado en el segmento portátil.

    Las pantallas cuentan con certificación DisplayHDR True Black 1000 y cobertura del 100% del espacio de color DCI-P3, apuntando a usuarios que quieren ver sus juegos favoritos tal como fueron ideados por los desarrolladores.

    Uno de los sellos de la Zephyrus Duo es su versatilidad. Gracias a su bisagra y soporte integrado, el dispositivo puede utilizarse en cinco modos distintos, que van desde una configuración tipo laptop tradicional hasta un modo de doble pantalla sin teclado.

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    El teclado magnético desmontable puede utilizarse tanto de forma acoplada como inalámbrica vía Bluetooth, manteniendo un perfil delgado que caracteriza a la línea Zephyrus.

    En términos de refrigeración, Asus rediseñó por completo el sistema interno para adaptarlo al formato de doble pantalla.

    De esta forma, incorporó una cámara de vapor más grande, ventiladores optimizados y una lámina de grafito que cubre CPU y GPU, con el objetivo de sostener el rendimiento con cargas exigentes.

    Características del Zephyrus Duo

    UnidadesEspecificaciones
    Chip Intel Core Ultra
    GPUNVIDIA GeForce RTX 5090
    Memoria64 GB de RAM
    AlmacenamientoHasta 2 TB
    Sistema OperativoWindows 11 Pro
    PuertosDC-in Jack, HDMI,2 USB 3.2, 2 Thunderbolt 4, Power Delivery 3.0, Audio combo jack y lector SD
    Pantalla2 de 16 pulgadas ROG Nebula HDR OLED táctiles
    Conexiones inalámbricasWi-Fi 7 y Bluetooth 6.0
    Peso2,85 kg

    Este equipo también llegará a Chile, sin embargo, se espera que en este caso sea después del primer semestre de este año.

    Con estos lanzamientos, Asus refuerza su estrategia dentro del segmento gaming en el CES 2026, apostando por equipos que combinan potencia extrema, diseños atractivos y portabilidad para jugar y crear en cualquier parte.

