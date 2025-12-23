SUSCRÍBETE POR $1100
    Cómo es la nueva SSD WD_BLACK SN8100 NVMe de Sandisk y cómo asegura definir “un nuevo estándar” en el gaming

    Ofrece velocidades de hasta 14,900 MB/s y capacidades de hasta 4 TB. Se trata de un elemento diseñado principalmente para gamers, creadores de contenido y profesionales que exigen el máximo rendimiento y fiabilidad, afirman desde la compañía.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo es la nueva SSD WD_BLACK SN8100 NVMe de Sandisk y cómo asegura definir “un nuevo estándar” en el gaming

    A finales de este año, Sandisk anunció la nueva SSD WD_BLACK SN8100 NVMe con tecnología PCIe Gen 5.0, una nueva generación de SSD interna que ofrece velocidades de hasta 14,900 MB/s y capacidades de hasta 4 TB.

    Se trata de un elemento diseñado principalmente para gamers, creadores de contenido y profesionales que exigen el máximo rendimiento y fiabilidad.

    Según afirman desde Sandisk, la nueva WD_BLACK SN8100 PCIe Gen 5.0 ofrece más del 100% de eficiencia energética que las SSD de alto rendimiento Gen 4.0 de la compañía, lo que proporciona un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia.

    El Sales Manager de Sandisk Chile, Daniel Sanclemente, declaró a través de un comunicado: “El mercado chileno ha madurado rápidamente en cuanto a su demanda de rendimiento, especialmente entre los gamers, los creadores de contenido y los profesionales que manejan cargas de trabajo intensivas”.

    “Con la WD_BLACK SN8100 NVMe SSD con tecnología PCIe Gen 5.0 ofrecemos una solución que se alinea con las tendencias globales más avanzadas y brinda la fiabilidad y eficiencia energética que siempre han caracterizado a Sandisk. Esta es una tecnología diseñada para el presente y lista para el futuro de las máquinas de alto rendimiento en Chile”, agregó.

    En el pasado lanzamiento global estuvieron varios ejecutivos de otras empresas entre los invitados, quienes se refirieron a sus características.

    El vicepresidente ejecutivo y CTO de Computación y Gráficos en AMD, Joe Macri, afirmó que “PCIe Gen 5.0 es la próxima evolución de la interfaz PCIe, que ofrece hasta el doble de capacidad de rendimiento que PCIe 4.0”.

    “La WD_BLACK SN8100 NVMe SSD ha revolucionado el rendimiento del almacenamiento y la eficiencia energética, así como llevado la próxima generación de almacenamiento Flash a las PC de los gamers, creadores y profesionales”.

    Por su parte, el vicepresidente del Grupo de Ecosistema de Clientes en Intel, Todd Lewellen, destacó: “Las tecnologías como los procesadores Intel Core Ultra combinadas con la WD_BLACK SN8100 NVMe SSD PCIe Gen 5.0 impulsarán la innovación en PC y estaciones de trabajo, lo que acelerará los videojuegos, las producciones y los proyectos”.

    “Gracias a su excelente rendimiento y eficiencia, la unidad WD_BLACK SN8100 es una opción extraordinaria para quienes buscan desarrollar computadoras personales de alto rendimiento para videojuegos o uso profesional”.

    Como referencia en eficiencia energética en la categoría PCIe Gen 5.0, la SSD WD_BLACK SN8100 NVMe utiliza tecnología NAND, lo que le permite ofrecer alto rendimiento con un perfil térmico optimizado y bajo consumo de energía, aseguran desde Sandisk.

    Cómo es la nueva SSD WD_BLACK SN8100 NVMe de Sandisk y cómo asegura definir “un nuevo estándar” en el gaming

    Cuáles son las características principales de la SSD WD_BLACK SN8100 NVMe de Sandisk

    Las características más destacadas de la SSD WD_BLACK SN8100 NVMe de Sandisk son las siguientes:

    • Velocidades SSD PCIe Gen 5.0x4 NVMe M.2 para rendimiento ultrarrápido en videojuegos y flujos de trabajo.
    • Hasta 14,900 MB/s de lectura, 14,000 MB/s de escritura y más de 2,300,000 IOPS de rendimiento aleatorio (modelos de 2 TB y 4 TB) — el doble de mejora en rendimiento de lectura que las unidades SSD Gen 4.0 de Sandisk.
    • Más del 100% de eficiencia energética que PCIe Gen 4, con potencia operativa promedio de 7 W o menos.
    • Hasta 2,400 TBW de resistencia (modelo de 4 TB), ideal para videojuegos intensos, edición de video y aplicaciones de IA.
    • Capacidad para manejar videojuegos, proyectos y conjuntos de datos de gran tamaño, con espacio suficiente para ampliar las aplicaciones basadas en IA y las bibliotecas de videojuegos.

    La WD_BLACK SN8100 NVMe SSD en versiones de 1 TB a 4 TB sin disipador térmico ya está disponible a través de PC Express, con precios a partir de $219.900 (versión 1 TB).

