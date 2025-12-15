Cómo es la tecnología desarrollada en Chile que permitirá anticipar riesgos y prevenir emergencias en pleno vuelo. Foto: archivo / referencial.

Un equipo interdisciplinario de la Universidad Andrés Bello (UNAB) y la Fuerza Aérea de Chile (FACh) desarrolló una nueva tecnología que permitirá a los pilotos de aviones y helicópteros anticipar riesgos y prevenir emergencias durante los vuelos.

El dispositivo portátil y no invasivo, llamado Aircrew Health Monitor, facilitará monitorear en tiempo real el estado de salud y el entorno de las tripulaciones aéreas, a través de la detección de señales de fatiga, hipoxia o sobrecarga cognitiva , según detallan en un comunicado.

El proyecto —adjudicado a través del concurso FONDEF IT 2025 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID)— busca prevenir los riesgos asociados al factor humano, responsable del 75% de los accidentes aéreos en el mundo.

La directora del Instituto de Tecnología para la Innovación en Salud y Bienestar (ITISB) de la UNAB, la Dra. Carla Taramasco, quien también es una de las líderes de la iniciativa, declaró: “Nuestra meta es anticiparnos a esos eventos mediante tecnología nacional, que detecte los signos tempranos de fatiga o falta de oxígeno antes de que se traduzcan en un problema operacional” .

De acuerdo a sus datos, el proyecto también tiene una importante dimensión económica, ya que se estima que los accidentes y fallas vinculadas al error humano generan pérdidas cercanas a USD 17.000 millones anuales en la industria aérea mundial.

“Un sistema de monitoreo predictivo no solo protege vidas, sino que puede reducir drásticamente los costos derivados de incidentes, interrupciones o pérdida de productividad”, agregó Taramasco.

Cómo es la tecnología desarrollada en Chile que permitirá anticipar riesgos y prevenir emergencias en pleno vuelo Cortesía / Tendencias LT

Cómo funciona la nueva tecnología que permitirá a los pilotos anticipar riesgos y prevenir emergencias en pleno vuelo

Los desarrolladores afirman que el Aircrew Health Monitor “integra sensores biomédicos que registran saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, respiración, temperatura y actividad muscular, junto con sensores ambientales que miden presión barométrica, CO₂, altitud y geolocalización” .

“Toda esta información se procesa mediante un microcontrolador con transmisión satelital , lo que garantiza conectividad incluso en vuelos de larga distancia o zonas remotas”.

“En tierra, un dashboard (o cuadro de mando) inteligente analiza los datos y emite alertas automáticas si se detectan anomalías” .

Precisan que el sistema cuenta con inteligencia artificial (IA) y machine learning, para así generar modelos predictivos capaces de anticipar condiciones fisiológicas adversas.

Cómo es la tecnología desarrollada en Chile que permitirá anticipar riesgos y prevenir emergencias en pleno vuelo Cortesía / Tendencias LT

En palabras del profesor investigador del ITISB y director alterno del proyecto, el Dr. Diego Robles, “el desarrollo combina salud, ingeniería y aeronáutica en una misma solución, única en Latinoamérica”.

“Es un paso decisivo hacia un modelo de prevención predictiva y adaptativa en la aviación”.

Aseguran que la validación inicial del dispositivo se realizará en colaboración con el Centro de Medicina Aeroespacial (CMAE) de la FACh .

El director del CMAE, el coronel Claudio Montiglio, manifestó que “ posee un amplio potencial de aplicación en diversos ámbitos, especialmente en aquellos donde las personas desempeñan labores en condiciones extremas , como la minería en altura, las brigadas forestales, los cuerpos de bomberos, el deporte de alto rendimiento y el transporte de larga distancia”.