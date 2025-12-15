Cómo es la tecnología desarrollada en Chile que permitirá anticipar riesgos y prevenir emergencias en pleno vuelo
Un dispositivo desarrollado por un equipo interdisciplinario de la UNAB y la Fuerza Aérea de Chile permitirá monitorear en tiempo real el estado de salud y el entorno de las tripulaciones aéreas, a través de la detección de señales de fatiga, hipoxia o sobrecarga cognitiva, según detallan.
Un equipo interdisciplinario de la Universidad Andrés Bello (UNAB) y la Fuerza Aérea de Chile (FACh) desarrolló una nueva tecnología que permitirá a los pilotos de aviones y helicópteros anticipar riesgos y prevenir emergencias durante los vuelos.
El dispositivo portátil y no invasivo, llamado Aircrew Health Monitor, facilitará monitorear en tiempo real el estado de salud y el entorno de las tripulaciones aéreas, a través de la detección de señales de fatiga, hipoxia o sobrecarga cognitiva, según detallan en un comunicado.
El proyecto —adjudicado a través del concurso FONDEF IT 2025 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID)— busca prevenir los riesgos asociados al factor humano, responsable del 75% de los accidentes aéreos en el mundo.
La directora del Instituto de Tecnología para la Innovación en Salud y Bienestar (ITISB) de la UNAB, la Dra. Carla Taramasco, quien también es una de las líderes de la iniciativa, declaró: “Nuestra meta es anticiparnos a esos eventos mediante tecnología nacional, que detecte los signos tempranos de fatiga o falta de oxígeno antes de que se traduzcan en un problema operacional”.
De acuerdo a sus datos, el proyecto también tiene una importante dimensión económica, ya que se estima que los accidentes y fallas vinculadas al error humano generan pérdidas cercanas a USD 17.000 millones anuales en la industria aérea mundial.
“Un sistema de monitoreo predictivo no solo protege vidas, sino que puede reducir drásticamente los costos derivados de incidentes, interrupciones o pérdida de productividad”, agregó Taramasco.
Cómo funciona la nueva tecnología que permitirá a los pilotos anticipar riesgos y prevenir emergencias en pleno vuelo
Los desarrolladores afirman que el Aircrew Health Monitor “integra sensores biomédicos que registran saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, respiración, temperatura y actividad muscular, junto con sensores ambientales que miden presión barométrica, CO₂, altitud y geolocalización”.
“Toda esta información se procesa mediante un microcontrolador con transmisión satelital, lo que garantiza conectividad incluso en vuelos de larga distancia o zonas remotas”.
“En tierra, un dashboard (o cuadro de mando) inteligente analiza los datos y emite alertas automáticas si se detectan anomalías”.
Precisan que el sistema cuenta con inteligencia artificial (IA) y machine learning, para así generar modelos predictivos capaces de anticipar condiciones fisiológicas adversas.
En palabras del profesor investigador del ITISB y director alterno del proyecto, el Dr. Diego Robles, “el desarrollo combina salud, ingeniería y aeronáutica en una misma solución, única en Latinoamérica”.
“Es un paso decisivo hacia un modelo de prevención predictiva y adaptativa en la aviación”.
Aseguran que la validación inicial del dispositivo se realizará en colaboración con el Centro de Medicina Aeroespacial (CMAE) de la FACh.
El director del CMAE, el coronel Claudio Montiglio, manifestó que “posee un amplio potencial de aplicación en diversos ámbitos, especialmente en aquellos donde las personas desempeñan labores en condiciones extremas, como la minería en altura, las brigadas forestales, los cuerpos de bomberos, el deporte de alto rendimiento y el transporte de larga distancia”.
De acuerdo al comunicado, esperan que el proyecto potencie la creación de una nueva iniciativa a cargo de la universidad para transferir la tecnología al mercado en un plazo estimado de 24 meses.
