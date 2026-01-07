SUSCRÍBETE POR $1100
    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    La compañía taiwanesa presentó tres laptops para distintos perfiles: la Zenbook DUO para multitarea avanzada, la ligera Zenbook A16 y la ProArt GoPro Edition diseñada para creadores de contenido.

    Antonio Alburquerque 
    Antonio Alburquerque
    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    En el marco del Consumer Electronics Show (CES) 2026 en Las Vegas, Asus presentó una nueva generación de notebooks que apuntan a distintos perfiles de usuarios, desde profesionales creativos hasta más públicos más corporativos.

    En ese sentido, la compañía taiwanesa mostró avances en diseño, autonomía, potencia de IA y experiencia audiovisual con tres modelos clave: Zenbook DUO, Zenbook A16 y la edición limitada ProArt GoPro Edition.

    Zenbook DUO (2026): doble pantalla y potencia

    Asus actualizó su concepto de laptop con doble pantalla con la Zenbook DUO 2026 (UX8407), un equipo que busca combinar productividad avanzada, portabilidad y resistencia para profesionales y creadores.

    La principal audiencia que busca este equipo son aquellos profesionales que suelen trabajar con un monitor principal y uno secundario, pero que requieren de la portabilidad de un notebook.

    El dispositivo integra dos pantallas táctiles ASUS Lumina Pro OLED de 14 pulgadas con resolución 3K, brillo máximo de hasta 1.000 nits y tasa de refresco variable de 48 a 144 Hz.

    En términos de rendimiento, la Zenbook DUO puede configurarse con procesadores Intel Core Ultra X9 Serie 3, que alcanzan hasta 180 TOPS de rendimiento de IA.

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Durante la exhibición de la marca en el hotel The Venetian, el modelo mostró su resistencia al soportar una pesa de 9 kg y seguir funcionando sin problemas.

    El sistema de batería dual de 99 Wh está orientado a ofrecer autonomía prolongada incluso en cargas de trabajo exigentes.

    Otro de sus puntos fuertes es su fabricación, ya que este Zenbook cuenta con un chasis completo de Ceraluminum, que ofrece una excelente durabilidad, sin descuidar la liviandad del equipo.

    Complementada con el software ScreenXpert actualizado y el nuevo sistema de acoplamiento de teclado MagLatch, la multitarea fluye naturalmente a través de ambas pantallas.

    UnidadesEspecificaciones
    ChipIntel Core Ultra X9
    GPUIntel Arc Graphics
    Memoria32 GB RAM
    Almacenamiento2 TB
    Sistema OperativoWindows 11 Home / Pro
    Puertos2 Thunderbolt 4 Tipo C, USB, HDMI, Audio jack
    PantallaAsus Lumina Pro OLED 3K de 14 pulgadas
    Conexiones inalámbricasWi-Fi 7, Bluetooth 5.4
    Peso1,35 kg (sin el teclado)

    Zenbook A16: pantalla grande y un peso mínimo

    Con la Zenbook A16 (UX3607), Asus apostó por unir una pantalla de gran tamaño con un peso inusualmente bajo.

    El modelo incorpora una pantalla ASUS Lumina OLED 3K de 16 pulgadas, 120 Hz y hasta 1.100 nits de brillo, dentro de un chasis de Ceraluminum que pesa solo 1,2 kilos, menos que muchas laptops de 14 pulgadas.

    El equipo está impulsado por el procesador Snapdragon X2 Elite Extreme de 18 núcleos, acompañado por una NPU de 80 TOPS y gráficos de nivel profesional.

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Asus lo presenta como la laptop con Snapdragon más rápida hasta ahora, pensada para multitarea intensiva, edición de contenido y flujos de trabajo asistidos por IA, manteniendo una alta eficiencia energética.

    “Los usuarios ahora pueden realizar tareas de edición y renderizado de medios más fácilmente que nunca, y disfrutar de un rendimiento en juegos comparable al de una tarjeta gráfica dedicada”, señaló la empresa.

    Uno de los puntos centrales del dispositivo es la autonomía. La Zenbook A16 promete más de 21 horas de uso con una sola carga.

    Esta duración la posiciona como una alternativa pensada para jornadas completas de trabajo, viajes largos o estudio sin depender constantemente del cargador.

    UnidadesEspecificaciones
    ChipSnapdragon X2 Elite Extreme
    GPUQualcomm Adreno
    Memoria48 GB RAM
    Almacenamiento2 TB
    Sistema OperativoWindows 11 Pro
    Puertos2 USB 4, USB 3.2, HDMI 2.1, combo audio jack, lector memoria SD
    Pantalla Asus Lumina OLED 3K de 16 pulgadas
    Conexiones inalámbricasWi-Fi 7, Bluetooth 5.4
    Peso1,2 kg

    ProArt GoPro Edition: pensada para creadores en movimiento

    La tercera novedad es la ProArt GoPro Edition (PX13), una laptop convertible de edición limitada desarrollada en colaboración con GoPro.

    El equipo, de 13 pulgadas y bisagra de 360°, está orientado a creadores de contenido que trabajan con video de acción y flujos de edición en terreno.

    Su construcción cumple con el estándar de durabilidad militar MIL-STD-810H, es decir que soporta tanto altas como bajas temperaturas, acumulación de polvo y también grandes niveles de humedad.

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    A nivel técnico, integra el procesador AMD Ryzen AI Max+ 395, con una NPU de 50 TOPS, hasta 128 GB de memoria unificada y gráficos de nivel profesional.

    Esto permite manejar tareas como edición de video en alta resolución, procesamiento por IA y contenido generativo de forma local, sin depender de la nube.

    Uno de los elementos distintivos es la integración de la aplicación ASUS StoryCube, la primera en Windows con acceso nativo a GoPro Cloud y soporte para video en 360°.

    La laptop incluye una tecla dedicada GoPro Hotkey para abrir el GoPro Player, además de obtener junto al notebook una suscripción de 12 meses a GoPro Premium+.

    Además, este equipo integra el ASUS DialPad y soporte para lápiz (Asus Pen 3.0), permitiendo un control más preciso en tareas de edición y creación visual.

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Finalmente, esta laptop cuenta con una funda a juego y un empaque tipo coleccionista reutilizable, pensado para almacenar cámaras y accesorios GoPro.

    UnidadesEspecificaciones
    ChipAMD Ryzen AI Max+ 395
    GPUAMD Radeon
    Memoria128 GB
    Almacenamiento2 TB
    Sistema OperativoWindows 11 Home / Pro
    Puertos1 x USB 3.2, 2 USB 4.0 Tipo-C, HDMI, Combo Audio Jack, lector microSD
    PantallaAsus Lumina OLED 3K de 13.3 pulgadas
    Conexiones inalámbricasWi-Fi 7, Bluetooth 5.4
    Peso1,34 kg

