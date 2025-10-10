SUSCRÍBETE
El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Pesa más de 100 kilos y tiene una pantalla de 116 pulgadas con tecnología RGB Mini-LED que entrega precisión en colores, más brillo y eficiencia energética.

Alejandro JofréPor 
Alejandro Jofré
El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Premiado a comienzos de año en la feria tecnológica CES, el Hisense 116UX aterrizó en Chile hace unos días con su imponente pantalla de 116 pulgadas. Es el televisor que se posiciona como el máximo exponente en tamaño en el mercado chileno, dirigido a quienes buscan una experiencia cinematográfica inmersiva en el hogar.

Se trata de una pantalla con tecnología de punta, incluyendo un panel RGB Mini-LED (que establece un nuevo estándar en calidad de imagen, según Consumer Electronics Show), resolución 4K y una tasa de refresco nativa de 165Hz, características que aseguran una calidad de imagen superior con alto brillo (hasta 8.000 nits, también elogiados por los expertos en la CES), colores precisos y gran fluidez de movimiento que el fabricante chino Hisense recomienda para ver películas y series, deportes y videojuegos en consolas de última generación.

Mide aproximadamente 2,6 metros de ancho por 1,4 metros de alto y su peso supera los 108 kilogramos.

En lo medular, cuenta con varias tecnologías audiovisuales que revisamos en detalle:

  • Total HDR Solution: si el HDR es una tecnología que mejora el contraste, brillo y la gama de colores de una imagen para que se vea mucho más realista, el Total HDR Solution es un término de marketing usado por Hisense para indicar que el televisor es compatible con todos los formatos HDR disponibles en el mercado. Es decir: Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG.
  • HDR10+ Adaptive: es una versión avanzada del formato HDR10+. Mientras que el HDR10+ ajusta el brillo y el contraste escena por escena según los datos que vienen en el video, HDR10+ Adaptive va un paso más allá: utiliza el sensor de luz ambiental del televisor para ajustar la imagen en tiempo real según las condiciones de iluminación de la habitación donde está ubicado.
  • Dolby Vision: es considerado el formato HDR más avanzado y popular. Al igual que HDR10+, utiliza “metadatos dinámicos”, lo que significa que puede ajustar el brillo, color y contraste para cada escena o incluso cada fotograma. ¿Por qué es el más popular? Es el estándar preferido por plataformas como Netflix, Disney+ y Apple TV+. La combinación de Dolby Vision (para imagen) y Dolby Atmos (para sonido) es el paquete premium de la experiencia cinematográfica en casa.
  • Filmmaker Mode: es un modo de imagen diseñado en colaboración con directores de cine como Christopher Nolan y Martin Scorsese. Su único objetivo es desactivar todo el procesamiento de imagen adicional que aplican los televisores (como el suavizado de movimiento, la reducción de ruido y el exceso de nitidez). Así, el televisor muestra la película exactamente como el director quería que la vieras en la sala de montaje.
  • IMAX Enhanced: es un programa de certificación creado por IMAX y DTS. Para que un televisor reciba este sello, debe cumplir con estrictos estándares de calidad en cuanto a imagen (resolución, color, brillo, contraste) y sonido. Incluye la famosa relación de aspecto expandida de IMAX, que elimina las barras negras superior e inferior en ciertas escenas para llenar toda la pantalla.
El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000 Mario Téllez / La Tercera

El televisor más grande de Chile

“Este televisor es efectivamente el más grande de Chile”, dice a La Tercera Carlos Falcón, director de marketing de Hisense Chile en el último piso de la tienda Ripley en el mall Cenco Costanera.

“La sugerencia que nosotros le damos siempre a los clientes es que, básicamente para este tipo de televisores sobre 90 pulgadas, hay que considerar un espacio no menor a tres metros de distancia de la pantalla, para poder apreciar la verdadera calidad de imagen”, agrega.

El televisor más grande de Chile Mario Téllez / La Tercera

El Mini-LED convencional ocupa miles de pequeños focos de luz azul detrás de la pantalla para crear una representación de todos los colores. Con la tecnología RGB Mini-LED, en lugar de focos de un solo color, el televisor ocupa grupos de tres microfocos rojo, verde y azul. Estos generan los colores primarios de forma nativa y directa. Según el fabricante, al eliminar la capa de conversión intermedia, la luz es más pura y el control del color es mucho más preciso.

Es como cuando uno está en el campo y abre una ventana y ve el cerro con diferentes tipos de verde”, dice Falcón sobre el panel RGB Mini-LED del televisor, que es el primero con la tecnología disponible en Chile. “La ventaja de este televisor es que uno puede ver las diferentes tonalidades del color”, añade.

Explica que los 165 Hz de tasa de refresco de la pantalla “están pensados en videojuegos y por supuesto que en películas”.

Carlos Falcón de Hisense Chile Mario Téllez / La Tercera

“Esto no lo tiene ninguna otra marca en sonido”, advierte sobre la experiencia sonora del televisor, que incluye altavoces multicanal 6.2.2, lo que se traduce en 6 altavoces (4 sobresalen en los laterales), 2 subwoofers dedicados exclusivamente a reproducir las frecuencias bajas y 2 canales de altura situados en la parte superior del televisor. Este último es el componente clave para el audio 3D, como Dolby Atmos. Su función es hacer que el sonido rebote en el techo y llegue desde arriba, creando una cúpula de sonido inmersiva que detalla sonidos como la lluvia o el vuelo de un helicóptero.

El sonido es Devialet, que es una marca francesa muy premium que trabajó esta tecnología en colaboración con Hisense”, explica Falcón sobre el sistema de sonido promocionado como “Ópera de París”, que refiere a que busca alcanzar la calidad y la emoción sonora que se podría experimentar en el Palacio Garnier. “El sonido es tan bueno que uno podría eventualmente identificar todos los instrumentos de una orquesta en la posición en que están en el escenario”, dice el ejecutivo.

Cómo instalar un televisor de 108 kg

Carlos Falcón cuenta que a la hora de instalar un televisor de más de 100 pulgadas, los clientes de Hisense prefieren colgarlo con un soporte fijo a la pared, pero otros también dejarlo sobre un mueble.

Estamos dando una instalación gratis a todos los clientes”, asegura.

La tele más grande de Chile Mario Téllez / La Tercera

¿El precio del Hisense 116UX? $10.999.990 en el retail. ¿Quiere verlo? El equipo se encuentra en exhibición en el departamento de electrónica de Ripley en el ex-Costanera Center.

