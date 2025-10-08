SUSCRÍBETE
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Incluye nuevos modos de graves, hasta 34 horas de reproducción continua y soporte para audio sin pérdidas.

Alejandro Jofré 
Alejandro Jofré
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

I can’t live without my radio es quizá el himno por excelencia al boombox. La canción entera de LL Cool J es una oda al dispositivo que permitió llevar la música de un lugar a otro en los años ochenta. La línea “And the girls wanna know, where I got my box from” (Y las chicas quieren saber de dónde saqué mi equipo) refleja cómo el equipo era también un imán social. Diseñado para moverse a todas partes gracias a su asa de transporte, fue uno de los principales vehículos de la cultura hip hop en Estados Unidos, gracias a la función que permitía grabar música de la radio en cintas de casete y, de esa manera, crear mixtapes.

Parte de esa esencia recogió la firma estadounidense JBL para desarrollar bocinas de alta potencia, con baterías de larga duración y conectividad Bluetooth, creando un segmento dentro de los actuales parlantes portátiles llamado “boombox”.

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Esta semana, presentaron en Santiago su cuarta generación del equipo, el nuevo Boombox 4, con varias características bien llamativas respecto de su predecesor, como varias mejoras claras en potencia, resistencia, autonomía de la batería y la incorporación de funciones avanzadas de conectividad y personalización.

En La Tercera probamos el nuevo JBL Boombox 4, estas son nuestras primeras impresiones.

Características del Boombox 4 de JBL

UnidadesEspecificaciones
Potencia210 W
Configuración drivers2 woofer, 2 tweeter
Respuesta de frecuencia37 Hz - 20 kHz
BateríaHasta 34 horas
Dimensiones424 x 184 x 195 mm
CertificaciónIP68 (resistente al agua y polvo)
Conectividad inalámbricaBluetooth 5.4 con Auracast
EntradasUSC-C con soporte audio sin pérdidas
Peso5.9 kg
Precio Chile$499.990

Cómo es el nuevo Boombox 4 de JBL

Vamos a decir de entrada que es un parlante de exteriores, que puede resultar demasiado potente y agudo para su uso en interiores, con una presencia marcada de frecuencias medias-altas y bajos poderosos.

El sonido es potente e imponente, hablamos de un equipo de casi 6 kg de peso, grande aunque más ligero que la versión anterior, y con una nueva arquitectura de sonido que incluye un tercer radiador pasivo junto con dos nuevos woofers más grandes, reemplazando el subwoofer de la generación previa.

El Boombox 4 es resistente al agua, incluso puede sumergirse en una piscina, y resiste sin problemas el contacto con la arena del mar, por lo que el clima no será un impedimento para su uso al aire libre o la intemperie.

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

En cuanto al sonido, emplea tecnología JBL Pro, una curva de sonido afinada para proporcionar bajos profundos, medios equilibrados y agudos refinados, y AI Sound Boost que optimiza el audio en tiempo real para reducir distorsiones incluso a volúmenes altos.

A diferencia de la generación anterior, ahora se incluye conectividad USB-C para audio sin pérdidas, lo que permite escuchar música con la máxima fidelidad posible, sin compresión ni pérdida de detalle en el sonido. Se puede conectar a un teléfono o una laptop con aplicaciones y servicios que ofrecen este tipo de audio Hi-Fi, como Apple Music, Tidal o Qobuz.

Entre sus características más destacadas también figura su autonomía, hasta 34 horas de reproducción continua con una sola carga de batería, y una función llamada Playtime Boost que extiende aún más la duración. Además, la batería es reemplazable, lo que permite prolongar la vida útil del equipo.

De la mano del Bluetooth 5.4, JBL incluyó para esta generación Auracast de manera de conectar varios altavoces JBL y crear un escenario sonoro más amplio.

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

¿Qué más puede hacer ruido? Es un parlante portátil de tamaño más grande y más voluminoso que el promedio disponible en el mercado, lo que puede limitar la portabilidad para algunos usuarios. Y su precio es elevado comparado con otros altavoces de marcas que también ofrecen alternativas con ecualización avanzada y sonido de alta fidelidad.

“Con Boombox 4 queremos que cada persona viva la música de una forma más intensa y auténtica”, dijo en la presentación Anderson Oliveira, director de Marketing de Harman, la firma propietaria de JBL.

“No se trata solo de potencia o batería, sino de crear momentos que unan a la gente en torno al sonido JBL. Este lanzamiento refleja nuestro compromiso de innovar para que la música acompañe siempre, en cualquier lugar y con la mejor calidad”, agregó en un centro de eventos en Recoleta donde también se presentó en vivo el rapero chileno Zaturno y su banda.

El nuevo JBL Boombox 4 está disponible en colores negro, azul y camuflaje.

