Esta semana probamos el Neo QLED 4K QN85F de Samsung, un televisor inteligente lanzado en 2025 como modelo de gama alta, apenas un peldaño por debajo del flagship QN90F.

La tecnología Mini LED y el fuerte enfoque en el procesamiento vía inteligencia artificial, hacen de este equipo una opción atractiva para quienes buscan calidad de imagen y funciones de última generación sin dar el salto al modelo más caro.

Está disponible en 55, 65, 75 y 85 pulgadas. Y una de sus características principales es la tecnología Quantum Matrix que ofrece niveles de brillo elevados y negros más profundos que en los televisores QLED tradicionales, resultando en un contraste ideal para habitaciones bien iluminadas, ya que además maneja bien los reflejos.

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

La potencia del QN85F

A nivel de hardware, el corazón del televisor es el procesador NQ4 AI Gen2, un chip que utiliza 20 redes neuronales para optimizar la imagen y el sonido. ¿Pero qué significa esto? Aunque no se compara con una barra de sonido dedicada, por ejemplo, la tecnología OTS del equipo hace que el audio siga la acción en pantalla, y es compatible con Dolby Atmos para un sonido envolvente.

Para usuarios gamers, el QN85F cuenta con una frecuencia de actualización de hasta 144Hz , lo que se traduce en un movimiento ultra fluido en videojuegos de consolas de última generación. La inclusión de FreeSync Premium Pro y la Game Bar (una interfaz para ajustes rápidos) completan un paquete muy competente para el gaming.

Sin embargo, el televisor no cuenta con Dolby Vision . ¿El motivo? Samsung es uno de los principales desarrolladores del formato HDR10+ que, a diferencia de Dolby Vision, no requiere de una licencia y un hardware específico porque es abierto y libre de regalías.

Ambas son tecnologías de imagen de alto rango dinámico que utilizan “metadatos dinámicos”. Esto permite que el televisor ajuste el brillo y el contraste de la imagen escena por escena, o incluso cuadro por cuadro . Lo que da, al ver una película o serie, una imagen más precisa y con mayor detalle en comparación con el formato HDR10 estándar.

Como dato, en Chile tanto Netflix como Amazon Prime Video, Apple TV+, HBO Max y Disney+ ofrecen suscripciones que cuentan con ambas tecnologías en sus planes.

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

3 pro tips para el televisor

La actualización 2025 de las líneas QLED, Neo QLED, Neo QLED 8K y la nueva The Frame Pro de Samsung, con opciones de 43 hasta 100 pulgadas, incluye Vision AI , donde la firma coreana integra interesantes funciones al sistema operativo Tizen Smart TV. Esto permite desde controlar el equipo con pellizcos hasta programar la exhibición de pinturas en pantalla cuando el televisor está apagado.

Entre funciones como buscar en un frame de una serie el nombre de los actores que aparecen, o traducir el doblaje a otros idiomas con IA .

A continuación revisamos algunos tips para estrujar al máximo la experiencia para usuarios de estos dispositivos.

1- Configurar el televisor para una tarde de películas y series

Cambia el modo a Cineasta (o Filmmaker mode) para desactivar el posprocesamiento intensivo y conservar la estética deseada por el director. Esto se traduce en negros profundos y detalles de sombras nítidos, sin el efecto telenovela. Es ideal para series y películas oscuras y atmosféricas como El eternauta, Daredevil: Born Again o The Penguin, disponibles en el streaming.

También puedes accionar el modo IA para que el mismo televisor se encargue del trabajo pesado. El Modo IA utiliza reconocimiento inteligente para analizar lo que ves y la habitación en la que te encuentras, luego ajusta automáticamente la imagen y el sonido para obtener el mejor resultado posible, con imagen y un audio perfectamente equilibrados. Además, de la mano de Vision AI los televisores pueden convertir series y películas a ultra alta resolución (UHD), incluso si no se grabaron de esa manera.

Si eres usuario del ecosistema de Samsung, es decir, si por ejemplo tienes un Galaxy S25 Ultra o un Galaxy Book4 Pro 360, puedes accionar la función de Calibración Inteligente de la aplicación SmartThings para adaptar la imagen del televisor con precisión a tu entorno. La aplicación ajusta automáticamente los colores, el brillo y los detalles de tu televisor según las condiciones de iluminación de la habitación donde te encuentras.

The Frame

2- Transforma tu estar o una habitación en una sala de museo

Así como el nuevo The Frame Pro, la Neo QLED 4K QN85F también cuenta con Art Store, una aplicación que reúne cientos de pinturas (para poner en el televisor) de sitios tan prestigiosos como el Museo del Prado, The MET, el Musée d’Orsay, el MoMA y el Van Gogh Museum de Ámsterdam, entre varios más, con obras de artistas de la talla de Basquiat, Cézanne, Brueghel, Monet, Klee, El Bosco o Kandinsky.

Simplemente ingresas al modo Arte y configuras el servicio de Samsung Art Store con membresía o una cuenta gratuita. Luego eliges la pintura que quieras que aparezca cuando apagues el televisor. En el caso de Monet, por ejemplo, hay cuadros inspiradores como White Nenuphars (1899), Agapanthus (1914-26) y el temprano Tulip Fields near The Hague (1886). Y hay obras de artistas chilenos como Verónica Doerner, Alberto Montt y Marisol Grisanti.

3- Controla la pantalla con pellizcos

Una de las funciones inéditas de Vision AI es Universal Gestures, que permite a los usuarios controlar el televisor con gestos de la mano a través de un smartwatch de Samsung, como el Galaxy Watch8 Classic.

Luego de activar el control en SmartThings, puedes guiar al cursor del televisor únicamente con el movimiento de la muñeca y seleccionar elementos uniendo los dedos pulgar e índice como una pinza.

Como dato, el control remoto del equipo tiene batería con carga vía USB-C y solar.

¿Vale la pena el Samsung Neo QLED 4k QN85F?

Sí, si cuentas con una PlayStation 5 o 5 Pro, o bien una Nintendo Switch 2 y juegas en televisor. El QN85F de 2025 es un televisor impresionante y muy completo. Ofrece una calidad de imagen brillante y detallada, ideal para la mayoría de los entornos de visualización, y se destaca especialmente en el ámbito del gaming.

Sí, si buscas un televisor 4K de alto rendimiento . Su procesador con inteligencia artificial promete mejorar la experiencia visual en casi todo tipo de contenido.