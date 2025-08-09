SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial?

Probamos algunas funciones basadas en IA desde un workshop de los teléfonos HONOR 400 Pro en la facción neerlandesa de la isla de San Martín. Acá, nuestras impresiones y recomendaciones.

Alejandro JofréPor 
Alejandro Jofré
¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial? Un workshop desde Sint Maarten Alejandro Jofré

Emilio Wilson fue una figura emblemática en la historia de San Martín, una isla paradisíaca en la mitad del Caribe mezcla de casinos, cruceros, nuevos resorts, un curioso brebaje de ron con guayaba, multitudes de turistas y cocina francesa.

Lo cuenta a La Tercera el dueño de Emilio’s… Dine with History, Norman Wathey, sobre el local levantado donde antes hubo una plantación de azúcar.

Nieto de un esclavo, Emilio compró el terreno con la visión de preservarlo como patrimonio del pueblo de Sint Maarten, como es llamado el lado neerlandés de la isla (el otro, francés, se conoce como Saint-Martin).

El mapa de San Martín

Grisha Heyliger-Marten, ministra de Turismo, Asuntos Económicos, Transportes y Telecomunicaciones de Sint Maarten, explica en una cena con medios latinoamericanos —a propósito de un workshop con los teléfonos HONOR 400— que el lugar mantiene hoy un museo con la historia de los primeros habitantes de San Martín y un parque de eco-aventura llamado Rainforest Adventures, donde se puede subir a mirar la accidentada geografía de la pequeña isla.

San Martín, desde arriba

El parque cuenta con dos líneas de andariveles para subir hasta un empinado monte llamado Sentry Hill, una de las colinas más altas de San Martín.

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial? Un workshop en Sint Maarten Alejandro Jofré

El lugar ofrece vistas de 360 grados ideales para probar, por ejemplo, hacer fotos con un zoom con IA, incluso hasta las distantes islas Anguila o San Bartolomé.

Siempre desde Sentry Hill, la capital neerlandesa Philipsburg se curva como un pueblo de juguete a lo largo de Great Bay. El comandante John Philips, un escocés al servicio de los holandeses, fundó la capital en 1763 y, para proteger la bahía, se construyó el Fuerte Ámsterdam, también visible desde la cima.

A diferencia de otras islas que se venden por sus playas y soleadas postales, San Martín atrae además a buceadores, practicantes de snorkel y senderismo, así como a cruceros y turistas sedientos de aguas turquesas y tiendas libres de impuestos en Voorstraat (o Front Street, donde está el antiguo edificio que aparece en la bandera).

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial? Un workshop en Sint Maarten Alejandro Jofré

El New York Times destacó los casinos que ofrece San Martín no solo desde varios avisos de carretera. De hecho, la recomendó para quienes “buscan unas vacaciones en una isla caribeña con un toque de Las Vegas”.

No se dice pero otro asunto que se ve en algunos sitios son los efectos del devastador Huracán Irma, que en 2017 azotó con vientos sostenidos de más de 290 km/h el icónico Aeropuerto Internacional Princesa Juliana, donde está la bizarra Maho Beach (famosa por su ubicación al final de la pista de aterrizaje), y el puerto. Se estima que el 90% de los edificios en la isla sufrieron daños o fueron destruidos.

Hoy Sint Maarten luce reactivado y además cuenta con algunos radomos (domos que protegen radares) para vigilar el cambiante clima tropical y la temporada de huracanes en el Atlántico.

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial? Un workshop en Sint Maarten Alejandro Jofré

En general la isla es ideal para los peatones, aunque el calor de San Martín es tan húmedo que casi se puede tocar. Ofrece una rica historia colonial, arquitectura caribeña, belleza natural e infraestructura y gastronomía europea y local (crab and rice es el plato insignia; SXM Beer, la cerveza).

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial? Un workshop en Sint Maarten Alejandro Jofré

Siempre arriba en Sentry Hill también está la posibilidad de cubrir una tirolesa más tradicional a través del canopy del bosque, e incluso disfrutar de las vistas desde un pequeño bar. ¿Para bajar? Hay tres opciones para distintas edades (y emociones): además del pausado andarivel el parque cuenta con The Flying Dutchman, la tirolesa o zipline “más empinada del mundo” que baja a toda velocidad (y no es opción para quienes temen a las alturas y las alzas de adrenalina). Y finalmente hay una pista seca en la ladera de la colina, llamada Schooner Ride, que ofrece un paseo empinado e impredecible sobre un enorme flotador de goma.

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial? Un workshop en Sint Maarten Alejandro Jofré

Para qué sirve un zoom con IA

Junto con conocer la isla, la prensa invitada al viaje fue a probar la nueva serie 400 de la marca china HONOR. Es el caso del HONOR 400 Pro, uno de los teléfonos recién lanzados (que revisamos en este link) capaz de capturar detalles desde cualquier distancia gracias a un zoom de 15X a 50X, potenciado por algoritmos de precisión con inteligencia artificial.

El celular cuenta con tres lentes de cámara en el módulo trasero, con un sensor principal de alta resolución (200Mpx) que ofrece buenos detalles incluso en condiciones de luz tenue o grandes distancias.

Cuenta además con un teleobjetivo de 50 Mpx y un ultra gran angular de 12 Mpx para tener una variedad interesante de tiros de cámara y visión de hasta 112°.

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial? Un workshop en Sint Maarten Alejandro Jofré

El lente principal cuenta además con un sensor de 1/1.4 pulgadas, junto con apertura f/1.9 y OIS (estabilización de imagen óptica) + EIS (estabilización de imagen electrónica), un sistema híbrido para lograr imágenes y videos más estables, combinando lo mejor de la estabilización por hardware y software.

Un zoom con IA es especialmente útil para reducir el desenfoque causado por el movimiento de las manos al tomar fotos o grabar videos sin trípode o gimbal.

La imagen de arriba ampliada a 50x con IA Alejandro Jofré

Por ejemplo, el OIS usa giroscopios y pequeños motores dentro del módulo de la cámara para mover físicamente el lente o el sensor en dirección opuesta a los movimientos y vibraciones, lo que compensa los “temblores” de la mano en tiempo real, obteniendo fotos más nítidas especialmente en condiciones de poca luz, ya que permite que el obturador permanezca abierto por más tiempo sin que la imagen salga movida.

El EIS usa el acelerómetro del teléfono para detectar el movimiento y luego recorta ligeramente los bordes del fotograma para mantener al sujeto centrado y estable.

Según el fabricante, la claridad de las imágenes con zoom de 50x es impulsada por “un modelo de mejora de 12.400 millones de parámetros”.

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial? Un workshop en Sint Maarten Alejandro Jofré

¿Cómo lo hace? Al tomar una foto con zoom de 50x con el HONOR 400 Pro, la IA analiza la imagen y es capaz de “imaginar” y reconstruir los detalles que se pierden al hacer zoom.

El proceso puede demorar varios segundos. Es que, en lugar de un simple estiramiento de pixeles, el software añade información coherente para mejorar la nitidez y la textura de la imagen.

Ahora, como al ampliar una imagen el ruido se hace más evidente, la IA lo identifica y elimina de manera inteligente, sin afectar los detalles importantes de la foto, lo que resulta en una imagen mucho más limpia.

La imagen de arriba ampliada a 50x con IA Alejandro Jofré

Para el cierre, tres apuntes sobre el teléfono: a) Con una carga completa y tras usos prolongados de varias horas en fotografía, videos y reproducción de video, la batería del HONOR 400 Pro de 6.000 mAh rindió más de 30 horas. b) A través de Quick Share, HONOR permite la transferencia inalámbrica de fotos o videos entre distintos dispositivos (Android, Harmony o iOS), facilitando la edición y el intercambio. Usa Bluetooth para el contacto y Wi-Fi Directo para la transferencia de datos, evitando el uso de datos móviles. c) Las cámaras son una especie de “ready to shoot” que no precisan de enfoque, ajustes de exposición ni edición. La imagen que ves en la pantalla del HONOR será muy parecida a la que obtendrás tras disparar, lo cual es una opción interesante para usuarios que no requieren de tantos ajustes. Es una muy buena fotografía “arreglada” por software y fácil de disparar. De todas maneras, el equipo tiene el modo de fotografía “profesional” para hacer ajustes personalizados, pero no es su fuerte.

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial? Un workshop en Sint Maarten Alejandro Jofré

Lee también:

Más sobre:TecnologíaHONORHONOR 400 ProSint MaartenPaíses BajosEmilio WilsonCaribeSan MartínGrisha Heyliger-MartenRainforest AdventuresSentry HillInteligencia artificialPhilipsburgGreat BayFort AmsterdamHuracán IrmaAeropuerto Internacional Princesa JulianaMaho BeachSXM BeerRadomosOISEISSaint-MartinSmartphonesCelularesIAZoomQuick ShareAndroid

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los detalles del crimen de un joven en Argentina cuyos restos estaban enterrados en una casa donde vivió Gustavo Cerati

Renca celebra tercera versión del Festival del Libro y la Niñez con Brasil como país invitado

Capturan a sujeto que portaba 56 paquetes de droga avaluados en $500 millones en Arica

Turbazo en Maipú: sujetos asaltan una joyería en supermercado y roban $50 millones

La DC define a sus precandidatos al Congreso y presidente de la falange señala que “lo óptimo es ir en una lista única”

Sujeto es condenado a 18 años de cárcel por homicidio consumado y frustrado en Coquimbo: la segunda víctima logró huir

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

3.
“No corresponde”: ministra Delpiano critica el decreto de Trump que autoriza operaciones militares en suelo extranjero

“No corresponde”: ministra Delpiano critica el decreto de Trump que autoriza operaciones militares en suelo extranjero

4.
Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

5.
Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Servicios

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión Española por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión Española por TV y streaming

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid

Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid

Renca celebra tercera versión del Festival del Libro y la Niñez con Brasil como país invitado
Chile

Renca celebra tercera versión del Festival del Libro y la Niñez con Brasil como país invitado

Capturan a sujeto que portaba 56 paquetes de droga avaluados en $500 millones en Arica

Turbazo en Maipú: sujetos asaltan una joyería en supermercado y roban $50 millones

¿Es factible crecer al 4% en próximo periodo? La meta a la que aspiran Jara, Kast y Matthei
Negocios

¿Es factible crecer al 4% en próximo periodo? La meta a la que aspiran Jara, Kast y Matthei

Quien es Felipe Baraona, el brazo derecho de Gabriel Ruiz-Tagle que negoció la venta de Construmart

El “descabellado” zapato chino de los tribunales ambientales

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial?
Tendencias

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial?

Metro de Santiago inaugura experiencia inmersiva de El Principito en estación Baquedano

Por qué la reunión con Trump es clave para Putin y los objetivos de Rusia en Ucrania

Joaquín Niemann tiene un leve repunte y Mito Pereira se ilusiona en el LIV de Chicago
El Deportivo

Joaquín Niemann tiene un leve repunte y Mito Pereira se ilusiona en el LIV de Chicago

El desahogo de Gustavo Álvarez tras la goleada de la U: “Tuvimos la contundencia que tanto estamos deseando”

La U se saca la rabia al ritmo de Assadi: golea a Unión Española y retoma la persecución a Coquimbo

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Reseña de libros: de Michael Herr a Gabriela Mistral
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Michael Herr a Gabriela Mistral

A fondo en el regreso de Alien: el audaz debut de la saga en el streaming

Catalina y las Bordonas de Oro, la nueva voz estelar de la canción chilena: “Queremos llegar a otros públicos”

Los detalles del crimen de un joven en Argentina cuyos restos estaban enterrados en una casa donde vivió Gustavo Cerati
Mundo

Los detalles del crimen de un joven en Argentina cuyos restos estaban enterrados en una casa donde vivió Gustavo Cerati

Tras atentado que sufrió en junio: senador Miguel Uribe continúa en condición crítica por un episodio de hemorragia

Consejo de Seguridad de la ONU aplaza para el domingo reunión sobre plan de Israel para Gaza

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?