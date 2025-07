5 problemas que los jóvenes de Rapa Nui quieren solucionar a través de la tecnología

Cuando la gente piensa en Rapa Nui imagina sus imponentes moáis, sus hermosas playas como Anakena y una isla paradisíaca para los turistas que viajan año a año hasta el centro del Pacífico Sur en Oceanía.

Sin embargo, no todo es bello y hermoso en Rapa Nui. Muy bien lo saben sus habitantes, quienes comentan sus problemas con la basura, cortes de luz, escasez de agua, la conservación de los moái, los perros callejeros y la dependencia del continente .

Teniendo en cuenta estos obstáculos, estudiantes de enseñanza media de la isla buscan soluciones tecnológicas a través del concurso Solve for Tomorrow, una iniciativa organizada por Samsung en colaboración con Fundación País Digital, que se realiza a lo largo del país y donde, por primera vez, llega a Rapa Nui.

La iniciativa logró convocar a 240 estudiantes de enseñanza media en la isla, con una alta participación del 80% en los cuatro colegios que existen en Isla de Pascua: el Liceo Aldea Educativa, el Colegio San Sebastián de Akivi, la Escuela Hermano Eugenio Eyraud y la Escuela Lorenzo Baeza Vega.

“Es un hito histórico estar acá en la isla por primera vez. Invitamos a los estudiantes a pensar en problemáticas que tienen en el día a día y construir soluciones a través de la metodología STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés)”, dice a La Tercera Magdalena Grunwaldt, gerenta de Marketing de Samsung Chile.

Así fue como durante toda la semana pasada, talleristas de País Digital recorrieron los distintos colegios y participaron junto a estudiantes para pensar en sus mayores problemas cotidianos para buscar una solución tecnológica y resolverlos.

Moáis en Rapa Nui

1- Deterioro de los moáis

Cristóbal Ramos, un estudiante de 15 años del Colegio San Sebastián, comenta que una de las problemáticas es la preservación de los monumentos de la isla, como los moáis y sitios arqueológicos.

Según el estudiante, “ este problema afecta al turismo, que es la principal actividad económica de la isla . Lo más grave son las aves de la isla, porque cuando defecan tienen un ácido que hace que al moái le aparezca un hongo blanco y eso se ve feo”.

La solución de Cristóbal y su grupo consiste en buscar algún químico o solución que ayude a remover las manchas blancas de los monumentos, sin embargo, no es una tarea sencilla.

Esto principalmente porque nadie –ni siquiera los rapanui– pueden tener contacto físico con estas figuras sagradas. De esta forma, los estudiantes esperan utilizar un drone para evitar tocarlos y hacer que los moáis vuelvan al color de su piedra originaria.

“Hay gente que cree que no se deberían hacer intervenciones en estos lugares, pero nosotros queremos ver si podemos ayudar en algo para que los moái se vean bien”, dice Ramos a La Tercera.

Microplásticos

2- Basura en el mar de Rapa Nui

“Me gusta demasiado el mar, yo practico esnórquel y siempre veo que hay basura, latas y microplásticos que llegan a la orilla de la isla”, cuenta a La Tercera Gabriel González, alumno de tercero medio en el Colegio Católico Eugenio Eyraud.

Según Gabriel, esta basura afecta a la vida submarina, tanto a los animales que viven allí como al ecosistema completo.

“ Debajo del agua también hay bastante basura , yo también practico apnea (buceo a pulmón) y bajo a recoger plástico para llevarlo a la orilla y botarlo”, relata el joven estudiante.

La propuesta de González y su grupo de trabajo es hacer un sistema de limpieza en altamar, acompañado de buceo marino.

“Con un bote grande, un equipo de buceo y equipaje submarino se podría limpiar en altamar y eliminar la isla de basura, lo más pronto posible”, explica el estudiante de tercero medio.

Basura en las playas de Rapa Nui

3- Acumulación de basura y falta de reciclaje

Otra problemática que abordaron en este colegio es la basura que se encuentra en la zona terrestre de la isla.

“ Afecta a toda la comunidad por la falta de educación ambiental y compromiso ciudadano ”, explica Yuriko de 17 años.

Como solución, su grupo propone crear contenedores de reciclaje que permitan separar los residuos automáticamente.

Por ejemplo, si alguien llevara botellas, latas y otros desechos reciclables, esta basura entraría por un mismo lugar, pero una vez dentro de este contenedor, separaría los residuos según el tipo de material.

“Estaría bueno crear este contenedor inteligente, sería algo interesante en la isla”, agrega la joven.

Moái del sitio Rano Raraku

4- Convivencia con chilenos y extranjeros

La relación entre chilenos, turistas de otros países y el pueblo rapanui ha mejorado en los últimos años, sin embargo, aún existen diferencias y conflictos, principalmente con quienes no saben cuidar la isla y seguir la normativa de los sitios arqueológicos.

Es así como la estudiante del colegio San Sebastián, Aracely González (17 años), junto a su equipo, idearon una aplicación móvil.

Esta contaría con una guía turística para los visitantes de Rapa Nui. La idea es que “ pueda enseñar, venga con reglas y lo que no se puede hacer en la isla ”, explica la joven.

“Ojalá poder generar que todos estén en paz y tranquilos. Que el turista no ingrese a lugares prohibidos, no se suban a los moais y no haga otras cosas para que el rapanui no se sienta atacado contra su isla”, agrega González.

5- Cortes de luz en la isla

Muchas veces producto del mal clima, o la caída de árboles en el tendido eléctrico, la isla de Rapanui queda a oscuras y sin posibilidad de tener electricidad en sus casas.

“A veces se corta la luz cuando hay mucha lluvia”, cuenta Vicente de 14 años y estudiante del colegio católico de la isla, quien propone junto a su equipo evaluar fuentes alternativas de energía en estos casos de emergencia cuando se pierde la luz.

Entre las soluciones, el joven inscribió los paneles solares como una respuesta a la problemática, mejores medidores para el gasto de energía y políticas para reducir el consumo en la isla.

Recepción de la comunidad

Las autoridades y la comunidad estudiantil de la isla se hicieron presente a lo largo de la semana en que se desarrollaron los talleres de Solve for Tomorrow.

Sergio Tepano, delegado presidencial de la Isla de Pascua, destacó el avance tecnológico que ha tenido la isla en los últimos años, sin embargo, mencionó que aún quedan desafíos por abordar.

“Nosotros no tenemos científicos en Rapa Nui, sería un honor para esta tierra cambiar el formato, salir de lo convencional y apuntar a un área que no está explotada”, dice el representante del Ejecutivo.

Asimismo, el profesor de matemáticas, física, química y astronomía del colegio San Sebastián, Enzo Moglia, señala que estas iniciativas son enriquecedoras tanto para los estudiantes como para las instituciones educativas.

“Fomenta la creatividad, pensamiento crítico, ayuda a que los mismos estudiantes encuentren problemas en el contexto que nos ubicamos y puedan dar solución. Eso es maravilloso, ojalá fueran más repetitivas y masivas”, explica el profesor.

Las bases del concurso se encuentran en solvefortomorrow.cl y aquellos estudiantes de educación media —de todo Chile— que quieran participar deben postular su proyecto en el siguiente enlace.