Este teléfono Android viene cargado de IA y su batería dura dos días

Esta semana será lanzado en Chile el nuevo HONOR 400 Pro, un teléfono Android con foco en la fotografía , donde cuenta con un set triple de cámaras, incluyendo una de 200 Mpx para aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial generativa.

Entre sus funciones, además de Fotografía con IA, incluye Retrato mejorado con IA, Super zoom con IA y un elogiado modo para crear videos a partir de una foto.

En el competitivo mercado chileno, HONOR busca abrirse espacio con una propuesta basada en especificaciones de primera, diseño refinado y un precio alto aunque más accesible que la competencia (también es cierto que el flagship Magic7 Pro es más barato que los “equipos insignia” de otras marcas).

En La Tercera probamos durante algunas semanas el 400 Pro que llega en una única configuración de 512 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM, y pertenece a la serie N de HONOR (en precio y especificaciones abajo está la serie X y arriba la serie Magic).

Estas son nuestras primeras impresiones.

Este teléfono Android está cargado de IA y su batería dura dos días

Ficha técnica del HONOR 400 Pro

Unidades Especificaciones Procesador Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 GB GPU Adreno 750 Almacenamiento 512 GB Pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, 120 Hz y hasta 5.000 nits Conectividad 1 USB-C 2.0 Conectividad inalámbrica Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 Batería 6.000 mAh Sistema operativo MagicOS 9.0 con Android 15 Peso 205 g Precio en Chile $849.990

Diseño y pantalla: estándar

Si bien la pantalla es uno de los puntos más fuertes del HONOR 400 Pro (tecnología AMOLED, tasa de refresco de 120Hz y muy buen brillo de 5.000 nits), el chasis se siente bastante endeble y baja la calificación general del equipo .

Tiene un diseño corriente bastante ligero y delgado con apenas 8 mm de grosor y 205 gramos de peso. Es de agarre muy cómodo, incluso con un case ampuloso y viene en un color único llamado Lunar Grey.

Salvo pequeños detalles, el módulo de cámaras es casi calcado al de la serie Pura de Huawei .

Rendimiento: fluido y cargado de IA

Es un equipo extremadamente fluido, lo que deriva de la potencia del procesador favorito de los equipos de gama alta Android, el Snapdragon 8 Gen 3, que en palabras simples es un chip diseñado para potenciar las experiencias más exigentes en juegos, fotografía y conectividad.

Por lo que el HONOR 400 Pro se desenvuelve sin problemas en aplicaciones y juegos exigentes, también gracias a la inclusión de 12 GB de memoria RAM y la capa de personalización MagicOS 9.0 que corre sobre Android 15.

Hablar de Android es hablar de Google, y hablar de Google necesariamente nos lleva a Gemini, que desata todo el potencial de la IA basado en la firma de Silicon Valley con sus funciones Circle to Search y Lens (que ya sabemos tendrán un rol protagónico en los wearables del futuro).

Pero MagicOS 9.0 no se queda atrás y está repleto de funciones basadas en Inteligencia Artificial . El software chino incluye Imagen a video capaz de animar fotos de cualquier origen (cámara, web, etc.) son IA generativa . Aunque no acepta indicaciones previas, es gratuita y fue desarrollada en colaboración con Google Cloud.

Hay otras tantas funciones como Sugerencias con IA que recomienda aplicaciones según hábitos o situaciones de uso, Texto mágico que extrae texto desde imágenes, AI Voice que proporciona traducción y subtítulos basados en IA para sostener conversaciones en tiempo real o instancias de voz a texto y Detección de deepfake mediante IA , capaz de identificar rostros sintetizados por IA durante las videollamadas para prevenir estafas o fraudes.

Para las imágenes, además del borrado de objetos en nuestras fotos, hay otras funciones interesantes con IA como Collage (para mezclar varias fotos) o AI Outpainting que rellena nuestras imágenes con fondos generativos para ampliar las posibilidades de nuestras instantáneas y, por ejemplo, transformar una selfie vertical en una foto apaisada.

Cámaras: sobresaliente

Es uno de los atributos más destacables del equipo, que en su versión Pro incluye tres cámaras en el módulo trasero, donde destaca el sensor principal de alta resolución (200Mpx) que ofrece buenos detalles incluso en condiciones de luz adversas o a grandes distancias, además de un teleobjetivo de 50 Mpx y un ultra gran angular de 12 Mpx para tener una variedad interesante de tiros de cámara y visión de hasta 112°.

Ya lo decíamos, el lente principal es de 200 Mpx y cuenta con un sensor de 1/1.4 pulgadas, junto con apertura f/1.9 y OIS + EIS , que ofrecen una nitidez llamativa y colores naturales con tomas muy estables que reflejan bien los detalles del entorno.

El combo OIS (estabilización de imagen óptica) + EIS (estabilización de imagen electrónica) emplea un sistema híbrido para lograr imágenes y videos más estables, combinando lo mejor de la estabilización por hardware y por software. Esta tecnología es especialmente útil para reducir el desenfoque causado por el movimiento de las manos al tomar fotos o grabar videos.

El OIS usa giroscopios y pequeños motores dentro del módulo de la cámara para mover físicamente el lente o el sensor en dirección opuesta a los movimientos y vibraciones, lo que compensa los “temblores” de la mano en tiempo real.

Esto ofrece fotos más nítidas, especialmente en condiciones de poca luz, ya que permite que el obturador permanezca abierto por más tiempo para capturar más luz sin que la imagen salga movida.

Por su lado, el EIS es una solución basada en software que opera utilizando el acelerómetro del teléfono para detectar el movimiento y luego recorta ligeramente los bordes del fotograma para mantener el sujeto centrado y estable. El procesador del teléfono analiza los datos de movimiento y alinea cada cuadro para crear videos mucho más fluidos y estables.

Del otro lado, en el frontal hay un lente de 50 Mpx para selfies y grabación de video.

Batería: el futuro

Tiempo ha que los fabricantes chinos han convertido a las baterías en un campo de batalla tecnológico clave y están golpeando al resto de competidores. El HONOR 400 Pro saca a relucir varias de las tendencias actuales, que priorizan no solo la capacidad, sino también la velocidad de carga y los materiales que han permitido que sean más ligeras y ultra delgadas (muy ad hoc en la era de los plegables).

Este equipo tiene una batería de gran capacidad de 6.000 mAh , algo muy apetecido por los usuarios y que se traduce en autonomía para al menos dos días de uso intensivo , una capacidad largamente superior al promedio de la industria y a los flagships que actualmente lideran el mercado chileno.

La tecnología de silicio-carbono es una de las innovaciones más importantes de la serie N, ya que ofrecen una mayor densidad energética que las tradicionales de iones de litio. Esto permite incluir una batería de mayor capacidad en un teléfono más delgado y ligero.

Como guinda, la carga rápida del equipo (HONOR SuperCharge) permite hasta 100W por cable (viene incluido en la caja), que va de 0 a 100% en menos de 46 minutos y no sobrecalienta.

¿Vale la pena el HONOR 400 Pro?

Sí, si requieres de componentes de equipos gama alta, pero no un chasis tan resistente al maltrato.

Es un teléfono bastante sobresaliente si consideramos su precio competitivo, cámara y que va sobrado de autonomía .

Depende. Sí, por precio y especificaciones, aunque también es cierto que los equipos no compiten por romper marcas. A estas alturas, ofrecen ecosistemas y el de HONOR todavía no alcanza la madurez de Apple o Samsung .

Aunque no tiene un mal software, el 400 Pro viene demasiado cargado de aplicaciones que no usaremos. El tema de la cantidad de apps preinstaladas divide aguas. Si bien hay usuarios que agradecen el ahorro de tiempo para no tener que buscarlas una por una, una mayoría apunta al bloatware como decepcionante y una incómoda pérdida de tiempo .

Sí, si cuentas con un presupuesto acotado y buscas un equipo que asegure actualizaciones y garantías por más de un lustro .

Sí, si eres un entusiasta de la fotografía digital y el software basado en IA para capturas y edición (aunque hay otros equipos Android, como el Samsung Galaxy S25 Ultra y el Xiaomi 15 Ultra, con mejores argumentos de compra).