Ministro Rau anuncia que presentarán indicaciones a proyecto de Sala Cuna Universal a mediados de junio

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau habló sobre algunos de los objetivos de la cartera en el marco del Día del Trabajador, en que señaló que el proyecto de Sala Cuna “está andando”.

Informó que solicitaron y que tuvieron la autorización para tener más plazo del original para presentar indicaciones a esta iniciativa.

“Así que el 15 de junio vamos a presentar indicaciones de ese proyecto . Nos estamos juntando con todos los actores, con la sociedad civil, con los parlamentarios, con los gremios, con las pymes, con los movimientos sindicales, con los trabajadores", dijo Rau desde el Hospital del Trabajador.

El proyecto de Sala Cuna Universal, presentado por el gobierno del expresidente Gabriel Boric propone, entre otros puntos, eliminar el requisito de contar con 20 trabajadoras para acceder al beneficio de sala cuna y establece una cotización obligatoria por parte del empleador para un fondo relacionado a este servicio.

El actual jefe de la cartera del Trabajo, mencionó también las últimas cifras publicadas sobre la situación laboral del país en que el desempleo alcanzó un 8,9% durante este primer trimestre y que para las mujeres esta cifra llegó al 10%.

“Detrás de cada décima en la tasa de desempleo hay más de 10.000 trabajadores que están saliendo día a día a buscar un empleo”, comentó el ministro Rau y anunció la creación de una mesa técnica de empleo.

Al igual que el Presidente José Antonio Kast durante esta jornada, el ministro remarcó la idea de que estamos en una “emergencia laboral”.