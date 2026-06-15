Cuentas pendientes entre Grau y Parisi ponen más aliño a las deliberaciones del PDG ante acusación constitucional

“ Yo tengo una muy mala impresión de él . Él me amenazó de muerte, le hicieron un sumario (en la universidad) y lo salvaron por la mamita que tenía”, dijo en noviembre del año pasado el excandidato presidencial Franco Parisi (PDG) respecto del entonces ministro de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio).

En una entrevista realizada en El Mercurio, el líder del Partido de la Gente recordaba así un episodio ocurrido en noviembre de 2007. En aquel año, Parisi era vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y Grau era un dirigente estudiantil de la casa de estudios, donde fue preesidente de la Fech (2005-2006).

Hoy ambos economistas vuelven a ser protagonistas de una coyuntura delicada. Sin embargo, ya no se trata de una mera investigación administrativa de índole académica, sino de un juicio constitucional al que está sometido el último jefe económico del Presidente Gabriel Boric, proceso en el que los parlamentarios del partido que lidera Parisi serán dirimentes en la sala de la Cámara.

Bastaría que solo 5 de los 13 diputados del PDG den su apoyo a la acusación constitucional contra Grau para que el escrito sea aprobado y pase a su siguiente fase en el Senado.

Hoy los legisladores detrás de la ofensiva cuentan con un piso de 72 votos de parte de fuerzas de derecha. A ellos se suman el independiente René Alinco y 3 PDG confirmados a favor. Por lo tanto, necesitan dos votos más para alcanzar la mayoría de 78 a favor .

“Sus mugrosos libros”

El escenario para el frenteamplista está incluso más complicado que el que vivió en 2007, año en el que era un estudiante de 24 años a punto de egresar.

Según la denuncia presentada por el actual líder del PDG en aquella oportunidad, en una conversación de redes sociales, el joven Grau habría hecho un llamado para que “colguemos a Parisi y a sus mugrosos libros desde la torre hasta que muera”.

El sumario, sin embargo, concluyó que los mensajes tenían un contexto satírico y se originaron en un espacio virtual ajeno a la universidad y que los alumnos no llegaron a ser acusados de delitos.

“Cuando pudo llamarme para decirme ‘disculpe, profesor’. No lo hizo. Más encima son cobardes. Y ahora, con el Presupuesto (de la Nación) que deja… Un tipo de 24 años que llamaba a la mamita (la exministra Paulina Veloso) para que no lo sancionaran. Y lo peor: porque yo tuve que firmar el decreto para contratarlo (como profesor) y mandarlo a estudiar afuera. (Es) un violento", recalcó Parisi en la entrevista en El Mercurio.

Según cercanos al líder del PDG, su opinión respecto de Grau no ha cambiado en nada.

De hecho, aun cuando los diputados de colectividad todavía no resuelven colectivamente una posición oficial respecto del libelo, en una ronda de entrevistas realizada la semana pasada, Parisi le bajó el pulgar a su antiguo alumno.

“Yo creo que sí se debiera apoyar (la acusación)”, dijo el excandidato presidencial el jueves pasado.

PDG aún no decide

No obstante, al día siguiente, el jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, y otros legisladores de la tienda como Tamara Ramírez (subjefa del comité PDG) y Fabián Ossandón (PDG) salieron a precisar que aún no toman una decisión.

Por ahora, el cuadro dentro de este comité está convulsionado y dividido, ya que hay tres diputados PDG que ya comprometieron su apoyo al libelo: Pamela Jiles, Javier Olivares y Patricio Briones. Incluso, Olivares y Briones firmaron el texto elaborado por los libertarios con aportes del Partido Republicano.

Una tesis que impera entre los partidarios de la acusación es que ello también implica un reproche al gobierno de Gabriel Boric, que, de acuerdo a las suspicacias políticas, intentaría volver a La Moneda y, por ende, sería un rival directo de Parisi en 2029.

”Lo que está en juego es un juzgamiento a la totalidad de la gestión de Boric, a mi juicio”, remarcó Jiles a La Tercera.

Adicionalmente, la misma legisladora ha señalado que el PDG no puede prestarse a ser parte de un acuerdo político entre la izquierda y un sector del oficialismo (al que ella llama “la derechista cobarde”) para encubrir los problemas financieros del Estado.

No obstante, por otro lado, hay algunos integrantes de la “Bancada de la Gente”, como la diputada Zandra Parisi (PDG), hermana del exabanderado presidencial, que es reticente a apoyar el texto. Incluso, en caso de que su colectividad decida alinearse con los que ya entregaron su posición, es probable que ella se abstenga.

Entre aquellos, distantes de la presentación, hay otro análisis sobre la mesa.

En primer lugar, esta ofensiva nació del Partido Nacional Libertario, presidido por el exdiputado Johannes Kaiser, quien igualmente es visto como otro rival directo de Parisi, por lo tanto, si el escrito prospera será levantado como un triunfo por sus actuales “archienemigos”.

Además, toda la tensión que generan este tipo de herramientas constitucionales, a juicio de algunos dirigentes del PDG, son mal evaluadas por la ciudadanía, pues caen dentro de una categoría de peleas políticas inconducentes.

“Una acusación por sí sola no recupera recursos ni corrige eventuales fallas. Cuando hay errores en esta materia finalmente los que sienten las consecuencias son las familias chilenas”, dijo la diputada Parisi hace tres semanas.