SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Para entender: los detalles del proyecto de Sala Cuna Universal que ha tensionado al gobierno y a la oposición

    El proyecto elimina el requisito de contar con 20 mujeres trabajadoras para acceder el beneficio. Además, incluye a padres y madres, y cuidadores legales e independientes.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales

    El proyecto de Sala Cuna Universal -una de las iniciativas que el gobierno de Gabriel Boric buscaba dejar como legado- está sobre la cuerda la floja: a la administración actual solo le quedan nueve días para terminar de impulsar esta norma.

    Consciente de esto y de las trabas que la oposición ha estado poniendo para continuar con la tramitación de este proyecto, desde el archipiélago de Juan Fernández, el mandatario hizo un llamado para aprobar la iniciativa durante estos días. “Esto no es un gallito entre oposición y gobierno. Es por Chile, por las mujeres de Chile, por los niños de Chile. Ojalá todos y todas tengamos la grandeza en el Parlamento de poder sacarlo adelante”, afirmó.

    Pero ¿en qué consiste el proyecto?

    Entre los principales puntos está el hecho que se elimina el requisito de contar con 20 trabajadoras para acceder al beneficio de sala cuna para menores de 2 años de todos los padres trabajadores, independientemente del tamaño de la empresa, a través de un fondo solidario, equiparando el derecho entre hombres y mujeres, e incluyendo a trabajadores independientes, trabajadoras de casa particular y personas con cuidado judicial de menores de dos años.

    Claudia Donaire, ministra de la Mujer (s), afirma que la normativa actual afecta las decisiones de contratación de mujeres, porque los empleadores contratan hasta cierto número -para evitar llegar a las 20 mujeres contratadas- o bien impacta directamente en sus rentas, ya que el empleador debe asumir el costo de pagar sala cuna.

    El proyecto lo que hace es modificar esa normativa, reconociendo el derecho a sala cuna a toda persona trabajadora, con independencia del sexo. Por ende, avanza en una política pública de corresponsabilidad o de promoción de la corresponsabilidad parental. Además, no distingue entre tipos de contratación, si la persona está contratada a plazo fijo, indefinido”, detalla la autoridad.

    Segundo, el proyecto del Ejecutivo propone una cotización obligatoria a cargo del empleador del 0,3% de las remuneraciones imponibles, la que será administrada por el Fondo de Sala Cuna; en el caso de trabajadores independientes, se regulan las cotizaciones de acuerdo con la fórmula por la cual cotizan.

    Asimismo, se crea una Comisión Técnica de Financiamiento y Sostenibilidad, la cual deberá generar un informe periódico para que la autoridad tome decisiones que permitan garantizar la sostenibilidad del fondo y el aporte que este entregará al empleador para dar cumplimiento a su obligación, tomando en cuenta los valores de mercado y las diferencias geográficas que pudiera haber en el valor, entre otras consideraciones.

    Por otro lado, las salas cuna donde deba cumplirse el derecho tienen que ser establecimientos que hayan sido certificados por la Superintendencia de Educación. “Esto es muy positivo porque, por primera vez en Chile se logra conciliar el legítimo derecho de las personas a trabajar con las necesidades de niños y niñas de contar con una educación inicial que favorezca y promueva su desarrollo integral”, dice Donaire.

    Claudia Lagos, subsecretaria de Educación Parvularia, coincide en que “la agenda Sala Cuna para Chile ha sido construida bajo los pilares de la Ley de Garantías de la Infancia, resguardando el acceso a establecimientos que garanticen la calidad educativa. De esta manera, pone su foco en el componente educativo, relevando que niñas y niños accedan a salas cuna certificadas, desde una perspectiva integral, que asegure el resguardo de los componentes técnico-pedagógicos, jurídicos y de infraestructura esenciales para acceder a experiencias educativas significativas y pertinentes para esta etapa esencial del desarrollo”.

    Más sobre:Sala Cuna UniversalProyecto de LeyPresidente Gabriel Boric

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Muñoz aborda proyecto de cable chino ante comisión de la Cámara de Diputados y explica que sigue en trámite

    Bancos han recibido más de 60 mil solicitudes para el subsidio a la tasa hipotecaria de viviendas nuevas

    Vallejo endurece el tono previo a cita Boric-Kast por cable chino y acusa intento de instalar una sospecha hacia el gobierno

    Lo más leído

    1.
    Criteria: aprobación de Boric llega al 33% y un 48% de los encuestados valora forma en que Kast está preparando su gobierno

    Criteria: aprobación de Boric llega al 33% y un 48% de los encuestados valora forma en que Kast está preparando su gobierno

    2.
    Vivanco le pone límites a Migueles: acepta videoconferencia, pero sólo por una vez y para tratar situación de sus hijos

    Vivanco le pone límites a Migueles: acepta videoconferencia, pero sólo por una vez y para tratar situación de sus hijos

    3.
    Renuncia abogado de acusados por tragedia del Hércules C-130 a sólo horas del inicio del juicio oral

    Renuncia abogado de acusados por tragedia del Hércules C-130 a sólo horas del inicio del juicio oral

    4.
    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    5.
    El lío detrás de la sorpresiva renuncia de uno de los defensores del caso Hércules C-130 que obligó a postergar el juicio

    El lío detrás de la sorpresiva renuncia de uno de los defensores del caso Hércules C-130 que obligó a postergar el juicio

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Servicios

    Este martes es el próximo eclipse lunar: ¿Dónde y a qué hora ver la Luna de Sangre?

    Este martes es el próximo eclipse lunar: ¿Dónde y a qué hora ver la Luna de Sangre?

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    Investigan homicidio de reo al interior de cárcel de Arica: fue atacado con un arma cortante
    Chile

    Investigan homicidio de reo al interior de cárcel de Arica: fue atacado con un arma cortante

    Muñoz aborda proyecto de cable chino ante comisión de la Cámara de Diputados y explica que sigue en trámite

    Vallejo endurece el tono previo a cita Boric-Kast por cable chino y acusa intento de instalar una sospecha hacia el gobierno

    Bancos han recibido más de 60 mil solicitudes para el subsidio a la tasa hipotecaria de viviendas nuevas
    Negocios

    Bancos han recibido más de 60 mil solicitudes para el subsidio a la tasa hipotecaria de viviendas nuevas

    JPMorgan pone paños fríos al Imacec de enero y mantiene sus proyecciones para 2026 por índices de confianza

    Presidente de Falabella afirma que existe consenso sobre la necesidad de fortalecer el crecimiento

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado
    Tendencias

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    “Son un desastre”: el informe arbitral que complica a Daniel Garnero en la UC tras el duelo con Ñublense
    El Deportivo

    “Son un desastre”: el informe arbitral que complica a Daniel Garnero en la UC tras el duelo con Ñublense

    De “si llega Zaldivia quemamos esta...” a salvador: el rol clave del patrón azul con pasado albo en la U de Meneghini

    “Se ha avisado a la policía”: la vandalización que sufre la casa de Manuel Pellegrini tras empate en el derbi sevillano

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000
    Tecnología

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Con capacidades fotográficas de Leica y más: así son el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?
    Cultura y entretención

    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?

    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario

    Roberto Bolaño, John Malkovich y una mirada a La Literatura Nazi en América

    Guerra en Irán: el baile y el luto se toman las calles de Teherán
    Mundo

    Guerra en Irán: el baile y el luto se toman las calles de Teherán

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

    Irán afirma que “al contrario que Estados Unidos, se ha preparado para una guerra larga”

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?
    Paula

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras