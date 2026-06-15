“Muy imprudente”: el ruido en la Fiscalía por postulación de Raúl Guzmán para liderar la Academia del Ministerio Público

La ley de fortalecimiento del Ministerio Público no sólo habilita la incorporación de 221 nuevos funcionarios, sino que también introduce una serie de modificaciones en la operación de la Fiscalía. Entre ellas, fija la modernización de la Academia que mantiene la entidad, transformándola en lo que será la nueva Unidad de Formación, Perfeccionamiento y Capacitación.

En el marco de esa actualización, el fiscal nacional Ángel Valencia determinó llamar a concurso para proveer el cargo de director, a pesar de que se trata de un cargo de exclusiva confianza, como lo son los otros jefes de las unidades especializadas.

Así, durante la segunda quincena de mayo se abrieron las postulaciones y hubo un nombre que llamó rápidamente la atención tras el cierre de las inscripciones. Se trata del exfiscal y exsecretario del Senado Raúl Guzmán, cuya anotación en el concurso salió a la luz pública este lunes tras una publicación de La Segunda.

En los pasillos de la Fiscalía, eso sí, el nombre de Guzmán como eventual director de la Unidad de Formación llevaba días circulando, pues a varios les llamó la atención que pretendiera regresar al Ministerio Público cuando aún persiste su interés en ser reelecto como secretario de la Cámara Alta.

De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, no se ve con buenos ojos que esté participando de dos procesos de manera paralela, pues daría cuenta -según sostienen en la Fiscalía- que realmente no tendría convicción para desempeñarse en ninguno de los espacios, sino que solo busca obtener un cargo.

Otras fuentes advierten que desde hace tiempo que Guzmán viene mostrando interés por regresar a la Fiscalía, y que su intento por liderar la nueva unidad sería muestra de ello. De acuerdo con las mismas fuentes, podría resultar como una suerte de prueba para luego incursionar en la carrera para liderar la entidad y suceder a Valencia.

Quienes han seguido la postulación de Guzmán, además, advierten que no habría medido la incómoda posición en que deja al fiscal nacional, pues en el Ministerio Público varios fiscales y funcionarios lo señalan como una de las personas que empujó por su cuenta la opción de Valencia, luego de que fuera promovido por el gobierno del expresidente Gabriel Boric ante el Senado.

Según comentan fuentes de este medio, la decisión de Guzmán fue “muy imprudente” y estiman que no habría ponderado de manera correcta el ruido inmediato que generaría.

Pero más allá de los reproches sobre la oportunidad de la postulación, a varios en la Fiscalía les sorprende la incursión del expersecutor regional, pues lo ven bastante alejado de labores académicas. De hecho, no son pocos los que al abordar su decisión transparentan que dudan de la preparación que tendría para ejercer el rol de director de la unidad de Formación.

En medio del debate que se ha generado, igualmente, reflotan las acusaciones que se presentaron en contra de Guzmán por parte de las asociaciones de funcionarios del Congreso, quienes han advertido en reiteradas ocasiones que su gestión como secretario del Senado estuvo cargada de irregularidades.

“Sus actos afectaron gravemente los derechos de funcionarias y funcionarios del Senado -que cumplen tareas profesionales, técnicas y administrativas- y la de sus familias, simplemente porque no aceptaron ser sus cómplices o secuaces”, manifestó en marzo pasado la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional (Fedacon).

A eso se suma, además, la polémica que enfrentó hacia el final de su gestión, luego de que el senador Manuel José Ossandón (RN) lo acusara de una eventual falsificación de instrumento público en el marco de su subrogancia tras dejar el puesto el 10 de marzo.

Ambas situaciones, sostienen fuentes que se desempeñan en la Fiscalía, dejarían en un mal pie a Guzmán, pues al menos instalan dudas sobre sus conductas.