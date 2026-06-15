Muere Abraham Santibáñez, Premio Nacional de Periodismo

A los 88 años de edad falleció Abraham Santibáñez Martínez, quien en 2015 recibió el Premio Nacional de Periodismo.

El reconocido profesional de la Universidad de Chile tuvo una amplia trayectoria, fundamentalmente vinculado al periodismo interpretativo. También fue reconocido por su papel como académico y escritor.

Santibáñez es recordado por su paso en medios como la Revista Ercilla, la Revista Hoy y Diario La Nación, entre otros. De este último fue su director entre los años 1990 y 1994.

Fue un férreo defensor de la libertad de expresión y su trabajo durante la dictadura de Augusto Pinochet, revelando diferentes episodios de esta, ha sido destacado por organismos de defensa a los Derechos Humanos . En noviembre de 1978 integró la comisión convocada por la Vicaría de la Solidaridad que verificó el hallazgo de los hornos de Lonquén.

Realizó clases de Periodismo Interpretativo en la Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Santiago y Universidad de Concepción.

Desde 1988 a 2009 y en forma paralela a su actividad profesional, fue profesor de la Escuela de Periodismo de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales (UDP), escuela que ayudó a crear. En 2006, fue elegido entre sus pares, con la primera mayoría, para representarlos ante el Consejo Académico de la UDP.

Hasta 2008 integró el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación de Chile y del Tribunal Nacional de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas.

En 1994 recibió el premio Alejandro Silva de la Fuente de la Academia Chilena de la Lengua.

Fue presidente del Colegio de Periodistas entre 2008 y 2010, período en que se pudo cumplir el ansiado sueño de instalar en Santiago una estatua en recuerdo de Camilo Henríquez.

Entre 2008 y 2010 fue presidente de esta organización. En 2009 fue incorporado como Miembro de Número de la Academia Chilena de la Lengua.